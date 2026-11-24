L’Italia si conferma tra i Paesi europei più virtuosi sul fronte della sostenibilità ambientale, conquistando il primato per numero di prodotti certificati Ecolabel UE, con circa 20.300 prodotti, e il secondo posto per numero di licenze rilasciate, pari a 620. Un risultato significativo anche sul versante della registrazione EMAS, il sistema europeo di ecogestione e audit: il nostro Paese è infatti al secondo posto in Europa sia per numero di siti registrati, 6.319, sia per organizzazioni coinvolte, 1.243.

Numeri che testimoniano una crescente attenzione del sistema produttivo italiano verso modelli di sviluppo sostenibile e strumenti volontari in grado di misurare, qualificare e migliorare le prestazioni ambientali delle imprese, offrendo al tempo stesso maggiori garanzie di trasparenza e affidabilità ai consumatori.

I dati sono stati presentati oggi nel corso dell’evento organizzato dall’ISPRA, durante il quale sono state premiate le aziende che hanno scelto di adottare i sistemi europei di certificazione ambientale Ecolabel UE ed EMAS. Si tratta di realtà imprenditoriali che hanno deciso di investire volontariamente in sostenibilità, innovazione e responsabilità ambientale, contribuendo alla trasformazione dei processi produttivi e alla diffusione di una cultura d’impresa sempre più attenta alla tutela dell’ambiente. In particolare, la registrazione EMAS rappresenta uno strumento strategico soprattutto per le piccole e medie imprese, accompagnandole nell’adozione di standard organizzativi orientati alla riduzione degli impatti ambientali, all’ottimizzazione delle risorse e al miglioramento continuo delle proprie performance. Il quadro che emerge conferma dunque il ruolo sempre più centrale delle certificazioni ambientali come leva di competitività e innovazione per le imprese italiane, oltre che come strumento concreto per accelerare la transizione ecologica del sistema produttivo nazionale.

Maria Alessandra Gallone, Presidente ISPRA e SNPA, ha affermato: “Le imprese che scelgono di intraprendere un percorso di certificazione ambientale investono non soltanto nella sostenibilità dei propri processi e prodotti, ma anche nella propria credibilità e competitività sul mercato. È un impegno che merita di essere riconosciuto e valorizzato. Le certificazioni Ecolabel UE ed EMAS sono strumenti concreti per trasformare la sostenibilità da dichiarazione di intenti a impegno verificabile. In un mercato sempre più attento alla qualità ambientale e alla trasparenza delle informazioni, le imprese certificate dimostrano che innovazione, responsabilità ambientale e competitività possono procedere insieme. Le istituzioni hanno il compito di accompagnare e valorizzare questo percorso, mettendo a disposizione competenze scientifiche, strumenti affidabili e garanzie per cittadini e imprese”.

Un ruolo ulteriormente rafforzato dalla Direttiva europea “Empowering Consumers for the Green Transition” o Direttiva anti-greenwashing, che introduce nuove disposizioni contro la comunicazione ambientale ingannevole e valorizza i marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione indipendenti o istituiti da autorità pubbliche. In questo contesto, le certificazioni Ecolabel UE e la registrazione EMAS sono le uniche certificazioni esplicitamente richiamate a riprova della veridicità delle asserzioni ambientali oggetto di verifica.

ISPRA è impegnata dal 1996 nel supporto tecnico-scientifico al Comitato per L’Ecolabel e l’Ecoaudit, l’Organismo Nazionale Competente per l’attuazione dei sistemi europei di certificazione ambientale in Italia. Un’attività che contribuisce a garantire il rigore tecnico e scientifico dei processi di certificazione e a promuovere la diffusione di strumenti fondamentali per la transizione ecologica.