Chirurgia dell’obesità: in Italia il primo intervento con i magneti al posto delle suture

Una nuova tecnologia entra nella chirurgia bariatrica e metabolica italiana, aprendo prospettive per la realizzazione di interventi meno invasivi nel trattamento dell’obesità. All’IRCCS Maria Cecilia Hospital di Cotignola, struttura ad Alta Specialità di GVM Care & Research accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, è stato eseguito il primo intervento in Italia di anastomosi gastrointestinale con il sistema magnetico GT Metabolic™ Magnet System nella fase successiva alla certificazione europea. La procedura è stata effettuata dall’équipe del professor Paolo Gentileschi, direttore della Chirurgia Bariatrica e Metabolica dell’Istituto, e introduce una modalità innovativa per collegare due tratti dell’apparato digerente senza utilizzare punti di sutura. Anziché ricorrere agli strumenti meccanici tradizionali, la tecnica sfrutta la forza di attrazione esercitata da due magneti per favorire la formazione progressiva di una nuova connessione tra i tessuti. Il Maria Cecilia Hospital, che figura tra gli otto centri di Eccellenza SICOB ad Alto Volume 2026, segna così un nuovo passaggio nell’applicazione clinica di una tecnologia già sottoposta a una fase di sperimentazione in Italia.

Come funziona il sistema magnetico GT Metabolic™ Magnet System

La principale innovazione riguarda la realizzazione dell’anastomosi gastrointestinale, termine medico che indica la connessione tra due segmenti dell’apparato digerente. Si tratta di un passaggio necessario in diverse procedure di chirurgia bariatrica, nelle quali può essere richiesto di collegare lo stomaco all’intestino oppure di mettere in comunicazione due differenti tratti intestinali, modificando il percorso seguito dagli alimenti. Con le tecniche tradizionali, questa connessione viene generalmente ottenuta attraverso strumenti di sutura meccanica, utilizzati per unire i tessuti. Il sistema GT Metabolic™ Magnet System propone invece un approccio differente: i due segmenti vengono avvicinati attraverso dispositivi magnetici, senza doverli inizialmente incidere o suturare per creare il nuovo collegamento. La procedura comincia con l’ingestione di un primo magnete, che il paziente assume insieme a una piccola quantità d’acqua. Il dispositivo percorre l’apparato digerente fino a raggiungere l’intestino. Un secondo magnete viene invece introdotto e posizionato attraverso una gastroscopia. Quando i due dispositivi si trovano sufficientemente vicini, la loro attrazione esercita una pressione sui tessuti interposti, determinando un processo di necrosi controllata. La progressiva separazione del tessuto compresso consente la formazione di un canale di comunicazione tra i due tratti gastrointestinali. A differenza delle anastomosi tradizionali, la nuova connessione non viene quindi completata immediatamente durante l’intervento. Il processo si sviluppa gradualmente e richiede circa due-tre settimane, proseguendo anche dopo le dimissioni ospedaliere del paziente.

Il professor Gentileschi: “possibili benefici contro sanguinamenti, fistole e deiscenze”

L’impiego della tecnologia magnetica non modifica la tipologia dell’intervento bariatrico, ma introduce una tecnica alternativa per eseguire una delle sue fasi chirurgiche. A chiarirne le caratteristiche è lo stesso professor Paolo Gentileschi, che evidenzia le potenzialità del sistema nella prevenzione di alcune complicanze associate alle connessioni gastrointestinali tradizionali. “È importante chiarire che il magnete non introduce un nuovo tipo di intervento, ma una nuova tecnica chirurgica per realizzare l’anastomosi – spiega il prof. Gentileschi –. Con il sistema magnetico avviciniamo i tessuti e lasciamo che sia la forza di attrazione tra i dispositivi a creare progressivamente la comunicazione. In questo modo possiamo ridurre fino ad evitare alcuni dei rischi associati alle anastomosi tradizionali, come sanguinamenti, fistole e deiscenze, cioè la riapertura della connessione chirurgica”. Tra le complicanze sulle quali si concentra l’attenzione figurano dunque i sanguinamenti, le fistole e le deiscenze, termine che indica la riapertura di una connessione chirurgica precedentemente realizzata. La possibilità di ridurre tali rischi costituisce uno degli aspetti di maggiore interesse della tecnologia, il cui utilizzo resta comunque legato alle caratteristiche dell’intervento e alla valutazione clinica del singolo paziente.

Dalla sperimentazione alla certificazione CE: coinvolti quattro centri italiani

L’intervento realizzato a Cotignola rappresenta una tappa successiva a un percorso di valutazione clinica che ha coinvolto diverse strutture ospedaliere italiane. Prima dell’impiego nella fase successiva alla certificazione europea, il dispositivo è stato infatti esaminato attraverso uno studio pilota condotto in quattro centri italiani. Alla sperimentazione hanno partecipato l’IRCCS Maria Cecilia Hospital e altre strutture situate a Bergamo, Milano e Napoli. L’obiettivo di questa fase era raccogliere dati riguardanti la sicurezza delle anastomosi magnetiche, contribuendo al percorso necessario per ottenere la marcatura CE dei dispositivi. Il primo impiego italiano successivo alla certificazione è stato quindi effettuato dall’équipe diretta da Gentileschi, segnando il passaggio dalla fase sperimentale alla nuova fase di applicazione clinica della tecnologia.

Chirurgia bariatrica, quali interventi possono utilizzare i magneti

Attualmente il GT Metabolic™ Magnet System non può essere impiegato indistintamente in tutte le procedure bariatriche. Le sue applicazioni riguardano specifiche tecniche di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche, nelle quali è possibile attendere alcune settimane prima che la nuova connessione gastrointestinale diventi completamente funzionante. Questa caratteristica è fondamentale perché, come previsto dal funzionamento del sistema, il collegamento tra i tessuti si forma gradualmente e non è disponibile nell’immediato. Tra le procedure nelle quali può trovare applicazione figurano alcune forme di gastro-ileostomia e duodeno-ileostomia, interventi che prevedono la creazione di collegamenti tra differenti segmenti dell’apparato digerente. Rientrano in questo ambito anche la SASI (Single Anastomosis Sleeve Ileal) e la transit bipartition, o bipartizione di transito. Quest’ultima combina una gastrectomia sleeve con la realizzazione di un doppio percorso intestinale. La possibilità di utilizzare i dispositivi magnetici dipende pertanto dalla specifica procedura chirurgica prevista e dalle condizioni cliniche che rendono appropriata questa modalità di connessione.

Obesità in Italia, 5,75 milioni di adulti colpiti: i numeri ISTAT e SICOB

L’introduzione di nuove tecnologie per la chirurgia bariatrica si inserisce in uno scenario nazionale caratterizzato da una diffusione significativa dell’obesità, considerata una delle principali sfide per la salute pubblica. Secondo gli ultimi dati ISTAT relativi al 2025, in Italia si contavano 5,75 milioni di adulti obesi, corrispondenti all’11,6% della popolazione maggiorenne. Il fenomeno assume dimensioni ancora più ampie considerando anche le persone in sovrappeso. Complessivamente, infatti, la quota di popolazione adulta interessata da un eccesso ponderale raggiunge il 46,4%. A fronte di questi numeri, il ricorso alla chirurgia bariatrica interessa una parte relativamente contenuta della popolazione. I dati SICOB riferiti al 2023 registrano 26.624 interventi di chirurgia bariatrica eseguiti in Italia, un volume che evidenzia la differenza tra l’estensione dell’obesità e il numero delle procedure chirurgiche effettuate. In questo contesto, lo sviluppo di tecniche innovative per eseguire le anastomosi gastrointestinali rappresenta un ambito di evoluzione della chirurgia metabolica, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di limitare l’invasività di alcune fasi operatorie.

Le prospettive della chirurgia magnetica e la selezione dei pazienti

L’utilizzo del sistema magnetico resta per il momento circoscritto a determinate procedure, ma l’obiettivo è ampliare progressivamente le possibilità di applicazione della tecnologia. Un elemento centrale riguarda la selezione dei pazienti, perché non tutti gli interventi di chirurgia bariatrica prevedono condizioni compatibili con i tempi necessari alla formazione dell’anastomosi magnetica. Il professor Gentileschi sottolinea come la decisione debba essere presa sulla base di un’attenta valutazione del singolo caso, tenendo conto delle caratteristiche dell’operazione programmata. “I pazienti potenzialmente interessati sono quelli che devono sottoporsi a chirurgia bariatrica e metabolica, ma la possibilità di utilizzare il magnete dipende dallo studio del caso specifico – aggiunge il prof. Gentileschi –. Oggi le applicazioni sono ancora circoscritte ad alcuni interventi, le prospettive sono però quelle di estenderne progressivamente l’impiego. Con questo approccio possiamo essere ancor meno invasivi e ridurre i rischi legati all’anastomosi classica”. L’esperienza realizzata all’IRCCS Maria Cecilia Hospital di Cotignola apre dunque una nuova fase per l’utilizzo dei magneti nella chirurgia gastrointestinale italiana, con prospettive di applicazione legate all’evoluzione delle tecniche bariatriche e metaboliche e alla possibilità di realizzare connessioni tra i tessuti senza ricorrere alle suture tradizionali.