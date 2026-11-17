Nel cielo di molte città, i satelliti sono ormai diventati più numerosi delle stelle visibili: in una notte ne transitano quasi 13mila, e in qualsiasi momento dopo il tramonto se ne trovano più di 700 sopra l’orizzonte. Di questi, sono solo un centinaio quelli che riflettono la luce solare risultando visibili, specialmente dopo il tramonto e prima dell’alba. Il dato emerge dall’analisi delle traiettorie degli oltre 15mila satelliti attivi che orbitano attorno al pianeta a un’altitudine inferiore ai 2.000 chilometri. Lo studio, realizzato dalla società di ingegneria Accu Components sulla base del monitoraggio della U.S. Space Force, si concentra sul Regno Unito, ma può essere esteso a gran parte dell’Europa, degli Stati Uniti e ad altre regioni che si trovano a una latitudine media (in particolare tra i 40 e i 50 gradi di latitudine nord o sud).

I risultati dello studio

Sopra una tipica grande città statunitense, in qualsiasi momento dopo il tramonto, si trovano circa 712 satelliti sopra l’orizzonte, quasi esattamente lo stesso numero del Regno Unito. Tuttavia, un numero inferiore di satelliti passa ad alta quota: 75, rispetto ai 79 che sorvolano una tipica città britannica. Nell’arco di un’intera notte, un numero maggiore di satelliti sorvola una città statunitense, circa 14.260, rispetto ai 12.891 del Regno Unito. Seattle è la città americana con il maggior numero di satelliti in orbita, ben 88 in qualsiasi momento dopo il tramonto. Seguono Chicago e New York con 86 ciascuna. Miami ne ha il minor numero, con 57.

“Per gran parte dell’era spaziale, il numero di satelliti in orbita è cresciuto lentamente“, si legge nel rapporto. “Questa situazione è cambiata nel 2019, quando SpaceX ha iniziato a lanciare la sua rete a banda larga Starlink. Alla fine del 2019, c’erano 120 satelliti Starlink in orbita. Oggi ce ne sono 11.131. Nello stesso periodo, il numero totale di satelliti in orbita (compresi quelli non più funzionanti) è passato da 5.415 a 20.095“.