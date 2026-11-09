Cina, nuovo lancio di satelliti Internet: in orbita il 29° gruppo

La Cina ha portato a termine con successo un nuovo lancio di satelliti per le comunicazioni Internet in orbita terrestre bassa. L’operazione, annunciata dalla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), è stata effettuata con un razzo vettore Long March-12, decollato dal centro spaziale commerciale di Hainan, nel Sud del Paese, alle 04:24 ora di Pechino (le 21:24 di ieri in Italia). Secondo quanto comunicato dalla società aerospaziale cinese, tutti i satelliti hanno raggiunto regolarmente l’orbita prevista. Si tratta del 29° gruppo di satelliti destinati alla costruzione di una rete Internet in orbita bassa, un progetto strategico per lo sviluppo delle comunicazioni spaziali della Cina.

Il Long March-12 è un vettore di nuova generazione alimentato da propellenti liquidi criogenici. È il primo razzo cinese dotato di un corpo centrale singolo con un diametro di 4 metri e misura complessivamente circa 62 metri di lunghezza. Il lanciatore è in grado di trasportare almeno 6 tonnellate di carico utile in un’orbita eliosincrona a 700 km di altitudine. La sua configurazione può inoltre essere adattata alle diverse missioni grazie a carenature protettive con diametro di 4,2 o 5,2 metri, che consentono il trasporto di uno o più satelliti verso orbite differenti. Con questa operazione, ha precisato la CASC, sale a 676 il numero dei lanci effettuati con vettori della famiglia Long March, principale piattaforma di trasporto spaziale del programma aerospaziale cinese.