Secondo una nuova ricerca, i “fiumi nel cielo” che trasportano umidità verso l’Antartide durante l’inverno dell’emisfero australe contribuiscono a spiegare i picchi a breve termine della temperatura media globale. Nel 2024 – che rimane l’anno più caldo mai registrato – sono stati stabiliti e superati ripetutamente record di temperatura giornaliera a livello globale; seguono il 2023 e il 2025, mentre il 2026 si avvia a rientrare tra i quattro anni più caldi di sempre. Un dato particolarmente allarmante ha caratterizzato il 2024: lunedì 22 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato sulla Terra, con una temperatura media globale dell’aria in superficie che ha raggiunto i +17,16°C, secondo il dataset ERA5 utilizzato dal Copernicus Climate Change Service.

Sebbene gli scienziati abbiano studiato a fondo le variazioni annuali della temperatura media globale, è stata dedicata molta meno attenzione alle ragioni delle sue fluttuazioni da un giorno all’altro. In quello che i ricercatori definiscono il primo studio sistematico di tali variazioni giornaliere, un team guidato da membri del gruppo “21st Century Weather” dell’Università di Melbourne ha evidenziato il ruolo cruciale svolto dall’Antartide durante l’inverno dell’emisfero australe. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Environmental Research Letters.

Il ruolo dei fiumi atmosferici

È emerso che un maggiore trasporto di umidità verso l’Antartide ha generalmente preceduto i picchi della temperatura media globale giornaliera durante i mesi invernali. Al contrario, i cali della media globale sono stati spesso preceduti da una riduzione del trasporto di umidità verso il continente ghiacciato. Uno schema analogo è emerso dall’analisi dei cosiddetti “fiumi atmosferici”, ossia lunghe fasce relativamente strette caratterizzate da un intenso trasporto di umidità, in grado di convogliare aria calda e umida verso l’Antartide. Durante l’inverno, l’Antartide è soggetta a variazioni di temperatura eccezionalmente ampie, il che le conferisce un’influenza sproporzionata su tali fluttuazioni giornaliere della media globale. Gran parte del continente può rimanere ben al di sotto dello zero pur diventando, al contempo, sensibilmente più caldo del solito. Quando questo riscaldamento interessa un’area sufficientemente estesa, è in grado di far aumentare la temperatura media globale.

Dall’Antartide al mondo

“I fiumi atmosferici sono spesso associati a forti precipitazioni, ma trasportano anche calore e umidità“, ha spiegato la Dottoressa Kim Reid, ricercatrice presso il gruppo “21st Century Weather”. “Quando raggiungono l’Antartide in inverno, l’aria più calda e la relativa copertura nuvolosa possono far salire notevolmente le temperature. Il continente può rimanere comunque gelido, ma questo riscaldamento può essere tale da incidere sulla media globale”.

Il professore associato Andrew King, ricercatore capo presso “21st Century Weather”, ha dichiarato: “il cambiamento climatico sta innalzando la temperatura globale di base, mentre le condizioni meteorologiche determinano oscillazioni a breve termine. La nostra ricerca contribuisce a spiegare tali fluttuazioni quotidiane. Essa mostra come le condizioni meteorologiche sul continente più freddo possano concorrere a far registrare alcune delle giornate più calde per l’intero pianeta”.