Clima, conflitti e intelligenza artificiale: le 3 sfide decisive della COP31 in Turchia

La conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima, nota come COP31, ha ufficialmente aperto i battenti in Turchia, richiamando l’attenzione dei leader mondiali sulla necessità di accelerare le strategie coordinate per contenere il riscaldamento globale. Nel corso delle 2 settimane di fitti incontri sulle coste del Mediterraneo, i governi sono chiamati a concentrarsi sulle sfide climatiche, nonostante la concorrenza di altre pressanti priorità internazionali come i conflitti attualmente in corso, l’inflazione e l’impatto emergente della tecnologia. L’obiettivo principale è quello di trovare un equilibrio duraturo tra l’innovazione, la sicurezza energetica e la riduzione costante delle emissioni, in un 2026 segnato da fenomeni meteorologici di forte intensità. Il segretario esecutivo delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici, Simon Stiell, ha dichiarato durante l’inaugurazione: “L’urgenza di questo momento deve spingerci avanti“, aggiungendo che il progresso finora compiuto “non è minimamente abbastanza veloce“.

L’obiettivo di elettrificazione e il dibattito sulle fonti

La presidenza turca della COP31 ha posto al centro dei negoziati la proposta di elettrificare oltre il 33% dell’economia globale entro il 2035, partendo dall’attuale 20%. I Paesi partecipanti sono invitati a firmare un impegno formale per sostenere questo traguardo, che punta a sostituire progressivamente i veicoli e gli impianti alimentati a combustibili fossili. Il presidente turco della COP31, Murat Kurum, ha spiegato: “Vogliamo che le persone sentano i risultati dei colloqui sul clima nella vita quotidiana: in edifici che consumano meno energia, in trasporti pubblici puliti, in energia che possono permettersi e in nuovi posti di lavoro“. Alcuni osservatori fanno tuttavia notare che l’iniziativa non vincola la produzione di questa nuova elettricità a fonti a basse emissioni, aprendo un dibattito su come valutare l’effettivo progresso.

Il 2026 si appresta a diventare uno dei 4 anni più caldi mai registrati, complice un fenomeno di El Niño. Un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente ha evidenziato la traiettoria verso il superamento della soglia di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, stabilita nel 2015 a Parigi. Nel corso dell’anno si sono verificate ondate di calore in Europa dell’Ovest e il crollo di un ghiacciaio in Nepal, che ha causato un’alluvione con 1450 vittime e molti dispersi.

Le influenze geopolitiche e l’innovazione tecnologica

Le dinamiche internazionali continuano a influenzare in modo significativo le politiche energetiche. Il conflitto in Iran, giunto al 9° mese, ha alterato le spedizioni di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz in Medio Oriente, spingendo al rialzo i prezzi del carburante a livello globale. L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, assente ai colloqui sul clima per il 2° anno consecutivo, ha incoraggiato politiche volte a massimizzare la produzione di petrolio, gas e carbone in risposta alle interruzioni. Nel frattempo, nazioni come Corea del Sud, India e Thailandia hanno incrementato l’utilizzo del carbone.

Nonostante queste complessità, le installazioni di energie rinnovabili sono in aumento, favorite dalle esportazioni di tecnologie pulite a costi accessibili dalla Cina. Un ulteriore tema di discussione riguarda la rapida diffusione dell’intelligenza artificiale, che sta comportando un incremento della domanda globale di energia. La Turchia proporrà la firma di un accordo per garantire che questa tecnologia sia implementata in modo sostenibile. Chris Bowen, presidente dei negoziati della COP31 per l’Australia, ha espresso ottimismo sul multilateralismo: “Parigi sta funzionando“, ha affermato, per poi concludere: “Ma dobbiamo muoverci più velocemente”.