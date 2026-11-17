L’Italia rilancia la propria strategia energetica e climatica puntando sul nucleare sostenibile, sul rafforzamento delle energie rinnovabili e su un percorso di decarbonizzazione che tenga insieme sicurezza degli approvvigionamenti, competitività industriale e sostenibilità economica. È questa la posizione espressa dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto in Assemblea Plenaria alla COP31 di Antalya, in Turchia, per illustrare gli impegni dell’Italia nella lotta ai cambiamenti climatici. Tra gli elementi più significativi dell’intervento emerge il passaggio dalle prospettive agli strumenti normativi per lo sviluppo del nucleare sostenibile in Italia, con il ministro che richiama la recente approvazione della legge delega e annuncia l’emanazione dei decreti attuativi entro l’anno. Una prospettiva inserita in una strategia più ampia che conferma l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, in linea con gli impegni assunti insieme agli altri Stati membri dell’Unione europea.

COP31, Pichetto Fratin: l’Accordo di Parigi deve tradursi in risultati concreti

Nel suo intervento alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il ministro ha richiamato il valore dell’Accordo di Parigi, sottolineando la necessità di trasformare gli obiettivi internazionali in interventi effettivi. “A oltre dieci anni dalla sua adozione, l’Accordo di Parigi resta il fondamento della nostra azione comune. Qui ad Antalya siamo chiamati a compiere un passo decisivo: tradurre gli impegni in risultati concreti”. Il messaggio dell’Italia alla COP31 si concentra quindi sulla necessità di accelerare l’attuazione delle politiche climatiche, individuando strumenti capaci di accompagnare la transizione energetica senza compromettere la sicurezza del sistema produttivo e l’accessibilità dell’energia. Pichetto Fratin ha ribadito che il percorso italiano resta strettamente collegato agli obiettivi europei, ma deve svilupparsi attraverso una pluralità di soluzioni tecnologiche. “L’Italia – continua – persegue, insieme agli altri Stati membri dell’Unione europea, l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Lo facciamo con un approccio che coniuga decarbonizzazione, sicurezza energetica, accessibilità dei prezzi e competitività industriale, facendo ricorso a tutte le tecnologie, a zero e basse emissioni, riconosciute dal Global Stocktake di Dubai: rinnovabili, nucleare, efficienza energetica, combustibili sostenibili e sistemi di cattura e stoccaggio della CO₂”. La strategia illustrata dal ministro comprende dunque diverse tecnologie a zero e basse emissioni, con un ruolo attribuito non soltanto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche all’efficienza energetica, ai combustibili sostenibili e ai sistemi di cattura e stoccaggio della CO₂.

Nucleare sostenibile in Italia, Pichetto annuncia i decreti attuativi entro il 2026

Uno dei passaggi centrali dell’intervento riguarda il futuro del nucleare sostenibile nella politica energetica nazionale. Il ministro ha collegato il percorso di sviluppo di questa tecnologia alla recente approvazione della legge delega, indicando nei successivi provvedimenti attuativi il passaggio necessario per tradurre gli indirizzi normativi in strumenti concreti. L’annuncio si inserisce nel quadro di una strategia energetica che punta a integrare differenti fonti di produzione, mantenendo come riferimento gli obiettivi di riduzione delle emissioni e la sicurezza degli approvvigionamenti. Pichetto Fratin ha affrontato il tema insieme ai risultati ottenuti dall’Italia nel settore delle fonti rinnovabili, evidenziando il contributo già assicurato alla domanda nazionale di elettricità. “Le rinnovabili – sottolinea – sono già un pilastro della sicurezza energetica italiana: nel 2025 hanno coperto circa il 47 per cento della domanda elettrica nazionale. Nel 2024 e nel 2025, abbiamo installato in media 7,3 gigawatt di nuova capacità all’anno, circa il 10 per cento del totale installato nell’Unione europea. E anche sul nucleare sostenibile – ha aggiunto – stiamo passando dalle prospettive agli strumenti concreti, con la recente approvazione della legge delega e l’emanazione entro l’anno dei decreti attuativi”. Il riferimento ai decreti attuativi sul nucleare rappresenta così uno degli elementi qualificanti della posizione italiana espressa ad Antalya, accanto alla conferma del ruolo delle rinnovabili nella transizione energetica.

Energie rinnovabili, nel 2025 coperto il 47% della domanda elettrica italiana

I dati illustrati dal ministro delineano anche il peso raggiunto dalle fonti rinnovabili nel sistema elettrico italiano. Nel 2025, secondo quanto riferito da Pichetto Fratin, queste tecnologie hanno soddisfatto circa il 47% della domanda nazionale di elettricità, consolidando il proprio contributo alla sicurezza energetica del Paese. Un altro elemento riguarda la crescita della capacità produttiva installata. Nel biennio 2024-2025, l’Italia ha registrato una media di 7,3 gigawatt di nuova capacità rinnovabile all’anno, un volume equivalente a circa il 10% del totale installato nell’Unione europea. Il rafforzamento delle rinnovabili si affianca, nella visione presentata dal governo italiano, all’impiego delle altre tecnologie riconosciute dal Global Stocktake di Dubai. L’obiettivo è proseguire nel processo di decarbonizzazione attraverso un sistema energetico capace di rispondere contemporaneamente alle esigenze ambientali, economiche e industriali.

Finanza climatica, dall’Italia 9 miliardi di euro tra risorse erogate e mobilitate

Accanto alle scelte tecnologiche, l’intervento italiano alla COP31 ha dedicato particolare attenzione alla finanza climatica internazionale, considerata un elemento essenziale per sostenere gli interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Tra il 2022 e il 2025, l’Italia ha erogato 5,8 miliardi di euro di finanza pubblica e mobilitato ulteriori 3,2 miliardi di euro, per un ammontare complessivo di 9 miliardi di euro tra risorse erogate e mobilitate. I finanziamenti hanno riguardato diversi ambiti strategici, tra cui energia, agricoltura, risorse idriche e resilienza degli ecosistemi, settori strettamente collegati alla capacità dei territori di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il ministro ha richiamato anche il ruolo degli strumenti nazionali di cooperazione e il contributo previsto nell’ambito degli impegni internazionali concordati a Baku. L’azione climatica “richiede anche risorse adeguate – ricorda – Tra il 2022 e il 2025, l’Italia ha erogato 5,8 miliardi di euro di finanza pubblica e ne ha mobilitati altri 3,2 miliardi per interventi in ambiti quali energia, agricoltura, acqua e resilienza degli ecosistemi. Attraverso il Fondo Italiano per il Clima e i programmi di cooperazione, incluso il Piano Mattei per l’Africa, intendiamo contribuire al raggiungimento dell’obiettivo collettivo concordato a Baku”. In questa prospettiva assumono rilievo il Fondo Italiano per il Clima e i programmi di cooperazione internazionale, compreso il Piano Mattei per l’Africa, attraverso i quali l’Italia intende contribuire agli obiettivi collettivi di finanziamento delle politiche climatiche.

Adattamento ai cambiamenti climatici, la priorità è realizzare progetti finanziabili

Un ulteriore capitolo della posizione italiana riguarda l’adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione alla necessità di trasformare la programmazione in interventi concretamente realizzabili. Il ministro ha posto l’accento sul collegamento tra pianificazione, disponibilità di risorse e capacità di attuazione, indicando la realizzazione di progetti finanziabili come una delle condizioni fondamentali per rendere efficaci le politiche di adattamento. La questione si inserisce nel più ampio confronto internazionale sulle modalità con cui sostenere i territori e gli ecosistemi esposti agli effetti dei cambiamenti climatici, anche attraverso strumenti di cooperazione e innovazione.

Dalla COP31 di Antalya alla COP32 in Etiopia, il ruolo dell’Africa

Nella parte conclusiva del suo intervento, Pichetto Fratin ha rivolto l’attenzione alla prossima conferenza internazionale sul clima, la COP32 in Etiopia, individuando nell’appuntamento un’occasione per proseguire il percorso avviato e rafforzare il ruolo dei Paesi africani nella governance climatica. La posizione italiana conferma la volontà di contribuire al processo multilaterale attraverso cooperazione, risorse finanziarie e innovazione tecnologica, mantenendo il dialogo internazionale come strumento per costruire consenso e responsabilità condivise. “Per l’adattamento, occorre trasformare la pianificazione in progetti realizzabili e finanziabili – dice Pichetto – La Cop32 in Etiopia potrà dare continuità a questo percorso e rafforzare la leadership africana. L’Italia è pronta a contribuire al successo di questa Cop con cooperazione, finanza e innovazione. Lavoriamo insieme affinché il dialogo rafforzi la fiducia e il consenso si traduca in azione e responsabilità condivisa”. La COP31 di Antalya diventa così la sede in cui l’Italia ribadisce una linea di politica climatica fondata sulla combinazione tra riduzione delle emissioni, diversificazione tecnologica e cooperazione internazionale, con l’obiettivo di accompagnare la transizione energetica verso la neutralità climatica del 2050 e trasformare gli impegni assunti a livello globale in interventi concreti.