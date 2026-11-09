Clima: emissioni UE in calo dell’1,6% nel 2025, ma 9 Paesi sono in ritardo sugli obiettivi al 2030

Le emissioni nette di gas a effetto serra nell’Unione Europea continuano a diminuire, mentre cresce la diffusione delle tecnologie pulite e aumentano le risorse destinate agli investimenti nella decarbonizzazione. È quanto emerge dalla relazione 2026 sui progressi dell’azione per il clima e dal rapporto sul mercato del carbonio pubblicati dalla Commissione Europea, che fotografano l’avanzamento della transizione ecologica nell’UE e le criticità ancora da affrontare per centrare gli obiettivi fissati al 2030.

Secondo i dati provvisori, nel 2025 le emissioni nette di gas a effetto serra sono diminuite dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Una riduzione che porta il livello complessivo delle emissioni europee a essere inferiore del 39% rispetto al 1990. Un risultato significativo se si considera che, nello stesso arco temporale, l’economia dell’UE è cresciuta del 74%, confermando il progressivo disaccoppiamento tra crescita economica e impatto climatico. In dettaglio, le emissioni dei settori coperti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) sono diminuite di circa il 2% nel 2025. Sono invece rimaste sostanzialmente stabili quelle dei comparti disciplinati dal regolamento sulla condivisione degli sforzi (Effort Sharing Regulation, ESR), che comprende trasporti nazionali, edilizia, agricoltura e gestione dei rifiuti. I dati provvisori segnalano inoltre un miglioramento della capacità dei territori europei di assorbire carbonio.

Hoekstra: “L’Europa sta intensificando i propri sforzi, non sta rallentando”

A commentare i risultati è stato il commissario europeo per il Clima, le Emissioni nette zero e la Crescita pulita, Wopke Hoekstra, che ha sottolineato la necessità di proseguire e accelerare il percorso di transizione energetica, anche alla luce dell’aggravarsi della crisi climatica: “L’Europa sta intensificando i propri sforzi, non sta rallentando. Le emissioni dell’UE continuano a diminuire e l’impiego di tecnologie pulite si sta diffondendo in tutta l’economia. Tuttavia, anche la crisi climatica sta accelerando. L’azione per il Clima, la competitività e l’indipendenza procedono di pari passo. Accelerando la transizione verso un’energia pulita prodotta internamente, possiamo ridurre le emissioni, rafforzare la nostra resilienza e diminuire la dipendenza dai combustibili fossili importati. Il passo successivo consiste in un’attuazione più rapida e in maggiori investimenti nelle tecnologie pulite in tutta l’UE. È così che possiamo raggiungere i nostri obiettivi e garantire un’economia più pulita, un’industria più solida e una maggiore prosperità per i cittadini europei“.

La transizione energetica viene dunque indicata dalla Commissione non soltanto come uno strumento per contrastare il cambiamento climatico, ma anche come una leva strategica per rafforzare la competitività industriale europea, migliorare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e aumentare la resilienza del continente.

ETS, ricavi in crescita: 43,2 miliardi nel 2025

Un altro elemento centrale dei rapporti riguarda il mercato europeo del carbonio. Nel 2025 i ricavi del sistema EU ETS hanno raggiunto quota 43,2 miliardi di euro, registrando un incremento dell’11% rispetto al 2024. Le entrate derivanti dal sistema di scambio delle quote di emissione rappresentano una risorsa importante per finanziare la transizione energetica e sostenere gli investimenti nella decarbonizzazione. Una quota crescente di questi proventi è infatti a disposizione degli Stati membri per interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni e allo sviluppo delle tecnologie pulite.

Obiettivo 2030, 9 Paesi non sono sulla traiettoria prevista: c’è anche l’Italia

Nonostante i progressi registrati, la Commissione Europea evidenzia che il ritmo di riduzione delle emissioni nel 2025 è stato più lento e che sarà necessario intensificare gli interventi nella seconda metà del decennio. L’Unione mantiene l’impegno a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il quadro climatico è stato inoltre rafforzato con l’introduzione di un obiettivo giuridicamente vincolante di riduzione delle emissioni nette del 90% entro il 2040, rispetto al 1990, attraverso la modifica della legge europea sul clima, entrata in vigore nell’aprile 2026.

Le maggiori difficoltà riguardano i settori disciplinati dal regolamento sulla condivisione degli sforzi. Secondo le valutazioni della Commissione, le emissioni di questi comparti dovrebbero diminuire di circa il 38,5% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, un risultato leggermente inferiore al target europeo del 40%. La valutazione segnala in particolare 9 Stati membri che non stanno compiendo progressi sufficienti per raggiungere i rispettivi obiettivi nazionali al 2030: Austria, Croazia, Cipro, Germania, Italia, Irlanda, Lituania, Malta e Svezia.

La Commissione chiederà a ciascuno di questi Paesi di presentare un piano d’azione correttivo, con l’obiettivo di accelerare l’attuazione delle politiche climatiche e rafforzare le misure e gli investimenti necessari alla riduzione delle emissioni. Per l’Italia, dunque, il richiamo europeo rappresenta un segnale importante: gli interventi nei comparti dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura e dei rifiuti dovranno essere rafforzati per colmare il divario rispetto agli obiettivi comunitari.

Assorbimento di carbonio, miglioramenti ma resta un divario da colmare