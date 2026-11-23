La conferenza sul clima COP31 si è conclusa con una sconfitta storica nella città turca di Antalya, dove i colloqui si sono trascinati per ben 44 ore oltre la chiusura ufficiale, segnando il record per la conferenza delle Nazioni Unite sul clima più lunga di sempre. Il nodo centrale del fallimento riguarda il rifiuto da parte dell’Unione Europea e di numerosi altri Paesi di approvare un patto finale che ometteva completamente qualsiasi riferimento esplicito ai combustibili fossili. In un contesto globale già reso complesso dall’impennata dei prezzi dell’energia e dalle forti tensioni geopolitiche legate alla guerra tra Stati Uniti e Iran che sta scuotendo il Medio Oriente, l’opposizione di alcuni Stati petroliferi, tra cui l’Arabia Saudita, ha impedito di inserire nel testo il tema di carbone, petrolio e gas. Nonostante i tentativi dell’Australia, alla guida dei negoziati, di trovare una decisione quadro capace di tracciare la rotta futura per l’azione climatica, il documento presentato ha spinto molte delegazioni alla rivolta, portando il presidente della COP31 Murat Kurum ad ammettere l’impossibilità di raggiungere il consenso necessario tra le quasi 200 nazioni partecipanti. “Comprendo che non ci sia un accordo su questo testo. Per questo motivo, queste decisioni non sono state adottate“, ha dichiarato Kurum durante la sessione di chiusura.

La rivolta dell’Unione Europea e degli Stati insulari

La reazione più dura contro la proposta finale è arrivata dal blocco europeo e dalle nazioni più esposte agli effetti del riscaldamento globale, che hanno giudicato inaccettabile un documento privo di riferimenti alle cause principali della crisi climatica. “Non approveremo una decisione quadro … che non menziona nemmeno i combustibili fossili, che sono il fattore chiave del cambiamento climatico“, ha affermato il Ministro del Clima irlandese Darragh O’Brien, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Unione Europea. Fuori dall’aula dell’assemblea, lo stesso O’Brien ha rincarato la dose parlando con l’agenzia AFP, denunciando che il vertice era stato “dirottato da alcuni Stati petroliferi“.

Sulla stessa linea si sono schierati Panama, Vanuatu, Belize e le Isole Marshall, la cui inviata per il clima Kathy Jetnil-Kijiner ha lanciato un appello drammatico ai delegati presenti: “Non comprometteremo il nostro futuro a vantaggio degli interessi dei combustibili fossili. Non accetteremo un risultato che mini la nostra sicurezza e minacci il nostro futuro“. Anche la negoziatrice climatica del Regno Unito, Kate Hughes, ha espresso forte contrarietà per un compromesso ritenuto al ribasso rispetto alle evidenze scientifiche: “Siamo profondamente delusi dalla sostanza della decisione quadro“, ha dichiarato, aggiungendo che il testo “ci fa fare passi indietro sulla scienza … È un minimo comun denominatore laddove avrebbe dovuto, invece, presentare una coraggiosa ambizione collettiva sull’azione per il clima“.

Le posizioni dei Paesi produttori e le critiche degli attivisti

Sul fronte opposto, i Paesi produttori di idrocarburi hanno difeso la necessità di mantenere un approccio aperto a diverse tecnologie, inclusa la cattura del carbonio, spesso criticata per i costi elevati e la scarsa efficacia nella riduzione delle emissioni. Nonostante un incontro d’urgenza convocato sabato da Turchia e Australia tra Unione Europea e Arabia Saudita per scongiurare l’abbandono dei lavori, l’intesa è sfumata. “Crediamo che il cambiamento climatico richieda tutte le soluzioni sul tavolo e che i Paesi scelgano tra queste soluzioni a seconda delle proprie circostanze nazionali“, ha spiegato il negoziatore climatico saudita Mohammad Ayoub, intervenendo a nome del più ampio Gruppo Arabo.

Le organizzazioni ambientaliste avevano esortato i governi a respingere la bozza, giudicandola pericolosa in un anno già segnato da gravi disastri climatici dall’Europa al Nepal fino all’Indonesia. “Questo testo non è un piano per il clima. È una licenza per continuare a inquinare“, ha commentato Sara Shaw del gruppo ambientalista 350.org.

Il nodo dell’elettrificazione, i rapporti scientifici e i fondi

Per aggirare lo stallo sui combustibili fossili, Turchia e Australia avevano puntato sul concetto di elettrificazione, chiedendo sforzi globali per portare la quota di elettricità nei consumi energetici finali al 35% entro il 2035. Tuttavia, la bozza non imponeva che tale elettricità provenisse da fonti rinnovabili, un dettaglio cruciale considerando che circa un terzo dell’elettricità mondiale è ancora prodotta con il carbone e un altro quinto con il gas fossile.

A complicare ulteriormente i lavori ad Antalya sono stati altri 3 fronti di scontro: il tentativo di Arabia Saudita, India e Kenya di ritardare i prossimi rapporti dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in vista della verifica globale del 2028, il timore per il superamento della soglia di 1,5°C fissata dall’Accordo di Parigi e la cancellazione dell’obiettivo di 120 miliardi di dollari per l’adattamento climatico destinato ai Paesi in via di sviluppo. Proprio sulla mancanza di risorse finanziarie è tornata a farsi sentire la voce di Kathy Jetnil-Kijiner delle Isole Marshall: “Abbiamo bisogno di finanziamenti, eppure i nostri partner si sono presentati a questa COP a mani vuote“, ha concluso, sottolineando che “non possiamo farcela da soli. Non possiamo sopravvivere con promesse vuote“.