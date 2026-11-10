Clima, il calo delle emissioni globali è un’illusione: il boom delle rinnovabili non basta per compensare l’esplosione della domanda energetica mondiale

La traiettoria dell’inquinamento atmosferico globale registra un’inattesa inversione di marcia che rischia tuttavia di rivelarsi una pericolosa distorsione ottica. Secondo una nuova e approfondita ricerca scientifica condotta da Corinne Le Quéré dell’Università dell’East Anglia e pubblicata sulla rivista internazionale Nature Climate Change, in contemporanea con il rilascio del bilancio annuale del Global Carbon Project, le emissioni globali di CO₂ da combustibili fossili scenderanno dello 0,4% nel corso del 2026, attestandosi a una stima di 38,2 miliardi di tonnellate. Questo dato interrompe una serie pluriennale di aumenti continui, caratterizzata da una crescita media annua dello 0,8% registrata tra il 2019 e il 2025. Il nodo cruciale evidenziato dal consorzio internazionale di scienziati riguarda la natura di questo decremento, che non rappresenta affatto il raggiungimento strutturale e duraturo del tanto atteso picco delle emissioni mondiali, bensì una conseguenza diretta delle turbolenze geopolitiche, delle strozzature nelle forniture e del violento shock energetico innescato dalla guerra in Iran. Sebbene le tecnologie pulite stiano conoscendo una progressione senza precedenti, la velocità di installazione non è ancora sufficiente per assorbire da sola la crescita inarrestabile dei consumi energetici globali.

L’inganno del picco e il peso determinante dello shock petrolifero in Medio Oriente

L’analisi smentisce l’interpretazione ottimistica secondo cui la flessione del 2026 sarebbe il frutto maturo delle politiche climatiche internazionali e della decarbonizzazione dell’economia mondiale. Il decremento globale dello 0,4% è trainato quasi per intero da una marcata contrazione dell’1,9% nelle emissioni generate dal consumo di petrolio. Gli autori collegano esplicitamente questa frenata alle ripercussioni del conflitto in Iran, che ha causato un rincaro dei prezzi alla pompa di benzina e diesel compreso tra il 10% e il 50% nei mercati chiave di Stati Uniti, Cina e Unione Europea. A questo si sono sommati i gravi vincoli di transito attraverso nodi strategici quali lo stretto di Hormuz, traducendosi in una riduzione forzata della domanda di carburanti per autotrazione e aviazione.

I modelli econometrici applicati nello studio mostrano come l’elasticità della domanda rispetto al prezzo spieghi la quasi totalità della contrazione petrolifera registrata. L’espansione dei veicoli elettrici, pur in costante accelerazione, è stata responsabile soltanto di circa il 20% della riduzione complessiva delle emissioni di greggio nel 2026. Come sottolineato dal professor Pierre Friedlingstein dell’Università di Exeter, alla guida del comitato scientifico del rapporto, una flessione delle emissioni provocata da shock bellici non può costituire una soluzione climatica sostenibile. Glen Peters, direttore di ricerca presso il CICERO, ribadisce come una contrazione su base annuale non equivalga a un picco strutturale se non è sostenuta da trasformazioni radicali e permanenti dei sistemi produttivi ed energetici.

A conferma dell’assenza di un vero punto di svolta strutturale, i dati disaggregati mostrano che, a fronte del calo del petrolio e di una modesta discesa dello 0,3% per il gas naturale, le emissioni legate alla combustione del carbone registreranno persino un incremento dello 0,6% nel 2026. Tale dinamica evidenzia come molti sistemi elettrici continuino a fare affidamento sulle fonti fossili più inquinanti per far fronte ai picchi di carico, neutralizzando una parte rilevante dei benefici ambientali ottenuti sul fronte della mobilità e delle forniture civili.

Il contributo record di rinnovabili e mobilità elettrica sul mercato mondiale

Nonostante l’effetto distorsivo della congiuntura geopolitica, la spinta proveniente dalle soluzioni a zero emissioni ha raggiunto una dimensione industriale capace di contenere in modo tangibile l’impatto climatico. L’impiego congiunto di energia solare ed energia eolica eviterà nel 2026 l’immissione in atmosfera di ben 4,6 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, salendo ulteriormente rispetto ai 4,1 miliardi di tonnellate neutralizzati nel 2025. Il confronto storico illustra la rapidità della traiettoria: nel 2010 il contributo delle due principali fonti rinnovabili si limitava a evitare 0,28 miliardi di tonnellate di CO₂. Oggi circa tre quarti delle emissioni scongiurate da eolico e solare sostituiscono direttamente la generazione elettrica a carbone, mentre il restante quarto rimpiazza centrali termoelettriche a gas.

Il baricentro di questa espansione risiede principalmente nella Repubblica Popolare Cinese, che da sola genera il 32% delle emissioni fossili del pianeta ma rappresenta anche il motore primario della transizione ecologica globale. Nel 2025 Pechino ha evitato 2,1 miliardi di tonnellate di CO₂ grazie alle installazioni rinnovabili, a fronte dei 0,5 miliardi di tonnellate risparmiati dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea e degli 0,3 miliardi di tonnellate dell’India. Sul fronte dei trasporti su gomma, la diffusione della mobilità elettrificata ha evitato 190 milioni di tonnellate di anidride carbonica nel 2025, valore stimato in crescita a 240 milioni di tonnellate nel 2026. Oltre l’82% di questo risparmio nei trasporti si concentra congiuntamente in Cina, negli Stati Uniti e nel territorio dell’Unione Europea.

Il pieno potenziale della mobilità sostenibile resta tuttavia imbrigliato nei tempi fisiologici necessari al ricambio del parco veicolare. Nel 2025 la quota di automobili elettrificate rappresentava appena il 10% della flotta circolante a livello mondiale, percentuale che scende al 6% se si escludono i modelli ibridi non ricaricabili. Nei settori dei veicoli commerciali e del trasporto pesante su gomma, i tassi di penetrazione risultano ancora più marginali. L’analisi controfattuale elaborata nel lavoro scientifico dimostra che, in assenza dell’apporto garantito da solare, eolico e mobilità elettrica, le emissioni climalteranti sarebbero cresciute a un ritmo medio dell’1,9% all’anno tra il 2019 e il 2025 per effetto dello sviluppo economico, evidenziando una velocità più che doppia rispetto a quella effettivamente riscontrata nella realtà.

La sfida aperta tra aumento della domanda energetica e corsa delle tecnologie verdi

La barriera principale che impedisce alle fonti pulite di innescare una discesa duratura dei gas serra è l’incessante appetito globale di energia, spinto dalla crescita demografica e dall’industrializzazione delle economie emergenti. I ricercatori hanno esteso le proprie simulazioni fino al 2028, tracciando il confronto tra la domanda potenziale e l’apporto dei sistemi a basse emissioni. Tra il 2025 e il 2028 la sola espansione del prodotto interno lordo mondiale e le relative dinamiche di intensità energetica genererebbero un incremento lordo potenziale delle emissioni pari a 2,59 miliardi di tonnellate di CO₂.

Di fronte a questa spinta espansiva, le tecnologie a emissioni zero riusciranno ad attutire solo una parte della nuova pressione ambientale. Mantenendo gli attuali tassi di penetrazione del mercato, l’espansione di solare, eolico e veicoli elettrici compenserà 1,64 miliardi di tonnellate di questo aumento, pari al 63% della crescita attesa. Nel quadro più ottimistico formulato dai ricercatori, caratterizzato da un’adozione accelerata delle filiere pulite, i volumi evitati potranno raggiungere 2,04 miliardi di tonnellate, arrivando a coprire circa il 79% dei nuovi consumi. Anche in questo scenario virtuoso, rimane un disavanzo strutturale che rischia di essere colmato da carbone e gas naturale se la crescita economica dovesse correre più rapida del previsto.

In questo contesto si inserisce la questione legata ai nuovi carichi elettrici computazionali, a partire dall’espansione dei centri elaborazione dati stimolata dalla diffusione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Lo studio quantifica l’impatto di questo comparto tecnologico, evidenziando come l’aumento dei consumi delle infrastrutture digitali abbia generato un incremento di circa 0,03 miliardi di tonnellate di CO₂ nel 2025. Pur trattandosi di un valore significativo in termini assoluti, esso rappresenta circa il 2% dell’aumento complessivo delle emissioni legate alla domanda energetica globale, dimostrando che i driver principali della pressione emissiva rimangono le tradizionali attività manifatturiere, il condizionamento termico degli edifici e i trasporti convenzionali.

Disaccoppiamento virtuoso in 59 nazioni e l’urgenza di un bilancio di carbonio agli sgoccioli

Accanto alle incognite geopolitiche, la ricerca documenta un solido processo di disaccoppiamento tra crescita economica ed emissioni climalteranti in un numero record di paesi. Tra il 2019 e il 2025 sono stati 59 gli Stati capaci di espandere il proprio prodotto interno lordo riducendo contestualmente le emissioni di combustibili fossili, con un incremento del 51% rispetto ai 39 paesi che avevano conseguito un simile risultato tra il 2004 e il 2010. Questa tendenza non riguarda più unicamente le nazioni ad alto reddito dell’Europa o dell’America settentrionale, ma si estende a realtà in via di sviluppo e mercati emergenti come Sudafrica, Thailandia, Colombia e Messico.

Nel 2026 la mappa delle proiezioni territoriali evidenzia cali diffusi nei principali agglomerati industriali del pianeta. Le emissioni degli Stati Uniti scenderanno dell’1,3%, favorite dal ridimensionamento dell’uso del carbone, mentre l’Unione Europea registrerà una contrazione dell’1,5% e il Giappone segnerà un calo dell’1%. Persino la Cina registrerà una diminuzione dello 0,9%, tornando a livelli analoghi a quelli del 2023. L’eccezione più rilevante è costituita dall’India, dove le emissioni fossili aumenteranno del 4,4%, accelerando rispetto alla media annua del 3,5% rilevata nell’ultimo decennio.

La vulnerabilità complessiva del sistema climatico emerge con forza quando si allarga lo sguardo oltre la combustione fossile. Includendo le alterazioni provocate dalla deforestazione e dall’uso del suolo, che nel 2026 saliranno a 5,1 miliardi di tonnellate a causa degli incendi di torbiere e della siccità associata al fenomeno meteorologico El Niño nel Sud-Est asiatico, le emissioni totali di anidride carbonica raggiungeranno 43,3 miliardi di tonnellate, contro i 42,8 miliardi dell’anno precedente. La concentrazione atmosferica di CO₂ toccherà la soglia di 427,7 parti per milione, segnando un valore superiore del 54% rispetto all’era preindustriale.

Il margine operativo per scongiurare le conseguenze più severe del surriscaldamento globale si è assottigliato in maniera drastica. Il bilancio di carbonio residuo per mantenere l’aumento della temperatura globale entro la soglia di 1,5°C stabilita dagli accordi internazionali è stimato in appena 150 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Ai ritmi attuali di emissione, questo margine verrà interamente esaurito in meno di quattro anni. Il temporaneo arretramento delle emissioni registrato nel 2026 non costituisce un traguardo raggiunto, ma offre un breve intervallo temporale che la comunità internazionale deve sfruttare moltiplicando gli investimenti nelle reti elettriche, nei sistemi di accumulo e nella produzione rinnovabile per consolidare un declino reale e irreversibile prima che i mercati energetici assorbano l’onda d’urto del conflitto mediorientale.