Clima, il paradosso dei cactus: i maestri della sopravvivenza rischiano l’estinzione a causa della siccità estrema

Nell’immaginario collettivo e nella letteratura scientifica tradizionale, i cactus rappresentano il simbolo indiscusso della resistenza agli ambienti aridi e della sopravvivenza in condizioni di estrema penuria d’acqua. Tuttavia, una ricerca appena pubblicata sulla rivista scientifica Nature dal titolo Severe drought and warming increase the extinction risk of cacti, condotta da un consorzio internazionale guidato dal ricercatore Michiel D. Pillet dell’Università dell’Arizona, ha svelato uno scenario drammatico e inatteso. Integrando per la prima volta nei modelli previsionali gli effetti sinergici di ondate di calore e siccità estrema, gli scienziati hanno dimostrato che il rischio di estinzione per la famiglia delle Cactaceae è stato finora gravemente sottostimato. La ricerca evidenzia come l’intensificarsi delle perturbazioni climatiche stia spingendo anche gli organismi più resilienti del pianeta oltre i limiti fisiologici di tolleranza, mettendo a nudo la fragilità degli ecosistemi xerofili delle Americhe di fronte alla rapidità del cambiamento climatico antropogenico.

Il fallimento delle medie climatiche e la svolta delle variabili estreme

Per decenni, i modelli di distribuzione delle specie si sono basati quasi esclusivamente su medie climatiche di lungo periodo, analizzando variabili come le temperature medie annuali o le precipitazioni complessive cumulate. Questo approccio convenzionale ha generato una pericolosa distorsione analitica, mascherando gli impatti non lineari e improvvisi innescati dai picchi meteorologici estremi. Nello studio, il team di ricerca ha elaborato il più vasto e accurato database mai realizzato sulla presenza dei cactus, raccogliendo 648.316 registrazioni validate relative a 1.690 specie native del continente americano, grazie alla combinazione di dati accademici, collezioni erboristiche e piattaforme di citizen science come iNaturalist. Utilizzando l’indice di precipitazione ed evapotraspirazione standardizzato (SPEI) per quantificare la durata e la severità del deficit idrico annuale in combinazione con l’aumento termico, gli autori hanno sviluppato modelli predittivi per 993 specie idonee. Nel 91% dei casi esaminati, i modelli che includevano parametri di siccità severa sono risultati statisticamente superiori rispetto a quelli ancorati alle sole medie climatiche. Variabili ecologiche come l’isotermalità e la severità cumulata della siccità sono emerse come fattori decisivi nella delimitazione dell’areale, mentre le medie delle precipitazioni sono relegate a ruoli marginali.

I numeri del declino: verso una perdita catastrofica dell’areale climatico

Il confronto tra le simulazioni convenzionali e quelle che integrano gli eventi climatici severi delinea una crisi senza precedenti per la biodiversità vegetale. Sotto diversi scenari di emissione, noti come Shared Socioeconomic Pathways, e ipotizzando una capacità di dispersione di 100 chilometri, la percentuale di specie destinate a perdere porzioni del proprio areale climatico idoneo sale dal 58-61% dei vecchi modelli a un allarmante 69-72%. Il divario diventa ancora più evidente osservando le contrazioni più severe: la quota di specie che vedrà svanire oltre un quarto del proprio habitat sale dal 26-43% al 55-58%. L’aspetto più inquietante riguarda le perdite prossime al collasso totale: le specie proiettate a perdere più dell’80% dell’habitat idoneo, condizione che rispecchia i criteri di massimo allarme per l’inclusione nella categoria a pericolo critico della Lista Rossa IUCN, aumentano da una stima iniziale dell’1-15% a una forbice compresa tra il 25% e il 35%. La perdita mediana di areale climatico idoneo per l’intera famiglia delle Cactaceae passa dal 7,6% a ben il 24,3% una volta conteggiata la siccità grave. I tessuti succulenti e l’efficienza fotosintetica del metabolismo acido delle crassulacee, evolutisi per superare le stagioni secche regolari, non offrono una barriera sufficiente quando la carenza idrica si prolunga per mesi o anni a temperature torride.

La trappola della dispersione nulla e il collasso delle bioregioni americane

La gravità delle proiezioni si amplifica considerando la reale biologia di queste piante, caratterizzate da una crescita estremamente lenta, basse percentuali di reclutamento di nuovi individui e limitatissime capacità di spostamento naturale. Se si azzera la capacità di dispersione geografica, un’ipotesi purtroppo realistica su scale temporali brevi e in contesti di crescente frammentazione del territorio, la percentuale di cactus che subirà una riduzione del proprio spazio vitale schizza all’84-85%. Le analisi territoriali evidenziano che cinque grandi bioregioni subiranno un’erosione superiore al 25% della propria ricchezza di specie. Il bilancio più pesante si registra nel nord-est del Brasile, inclusa l’area a nord di Minas Gerais, dove si prevede la perdita media di oltre 7 specie per chilometro quadrato, con un crollo del 54% della diversità complessiva. Perdite che superano la metà della ricchezza biologica attuale colpiscono ampie porzioni dell’America Centrale e della costa venezuelana, mentre lungo l’asse andino di Cile e Argentina la contrazione stimata raggiunge il 29%, affiancata dal declino marcato in Perù, Ecuador, Bolivia e negli hotspot del Messico centrale e della penisola della Bassa California.

Un nuovo paradigma per la conservazione della biodiversità nell’Antropocene

Le implicazioni di questo studio oltrepassano i confini della botanica e mettono in discussione l’intera architettura dei modelli predittivi ecologici utilizzati per pianificare le politiche ambientali globali. Se persino un gruppo vegetale altamente specializzato nell’immagazzinamento idrico rischia la decimazione a causa del combinato disposto di ondate di calore e deficit d’umidità, molte altre comunità ecologiche ritenute al sicuro potrebbero essere esposte a un collasso improvviso. Gli autori sottolineano l’urgenza di abbandonare i modelli basati sulle medie per adottare standard predittivi capaci di quantificare la frequenza, la magnitudo e la durata degli eventi climatici estremi. Per scongiurare estinzioni di massa all’interno della famiglia delle Cactaceae, le strategie di tutela dovranno necessariamente evolversi, affiancando alla protezione passiva degli habitat interventi attivi di conservazione ex situ, moltiplicazione nei giardini botanici e programmi mirati di migrazione assistita verso aree a minor stress termico e idrico. Intercettare la complessità degli estremi ambientali non è più soltanto una sfida teorica, ma la condizione indispensabile per progettare strategie di conservazione efficaci nell’era dell’Antropocene.