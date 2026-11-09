Clima, “la COP31 deve diventare la COP dell’attuazione”. Al centro elettrificazione e finanza climatica

La COP31 di Antalya, in Turchia, deve segnare il passaggio dagli impegni alle azioni concrete, trasformandosi in una vera e propria “COP dell’attuazione“. È questo il messaggio lanciato da Murat Kurum, presidente della conferenza delle Nazioni Unite sul clima, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione dei lavori. L’obiettivo, ha sottolineato Kurum, è colmare “il divario tra gli impegni assunti durante i negoziati e i miglioramenti tangibili nella vita delle persone“. Una sfida che richiede di tradurre gli accordi internazionali in interventi capaci di incidere concretamente sulla quotidianità dei cittadini, accelerando al tempo stesso la transizione energetica.

Nel suo discorso introduttivo, il presidente della COP31 ha posto l’accento sul ruolo dell’elettrificazione, indicandola come uno degli elementi centrali del cambiamento del sistema energetico. In questo contesto si inserisce l’iniziativa turca “35-by-35” (35 entro il 2035), un impegno globale che punta a portare al 35% la quota di elettricità sul consumo energetico finale entro il 2035.

Kurum ha evidenziato come il raggiungimento di questo obiettivo debba passare attraverso un insieme coordinato di interventi e investimenti. “Le energie rinnovabili, il potenziamento delle reti, lo stoccaggio energetico, l’efficienza energetica, i trasporti puliti e l’industria verde costituiranno elementi che si rafforzeranno a vicenda all’interno di tale trasformazione“, ha dichiarato. La Presidenza della COP31 punta quindi a fare in modo che i risultati dei negoziati non restino soltanto sulla carta, ma producano benefici riconoscibili. L’auspicio, ha spiegato Kurum, è che “i risultati dei negoziati internazionali sul clima si traducano in cambiamenti tangibili nella vita quotidiana delle persone: edifici che consumano meno energia, trasporti pubblici puliti, energia a costi accessibili e nuovi posti di lavoro“.

Altro tema centrale del suo intervento è stato quello delle risorse economiche necessarie a sostenere la transizione. Kurum ha richiamato l’obiettivo di finanza climatica concordato a Baku, che prevede di mobilitare almeno 300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 a favore dei Paesi in via di sviluppo. A questo impegno si affianca l’appello ad aumentare i finanziamenti climatici provenienti da tutte le fonti, pubbliche e private, fino a raggiungere almeno 1.300 miliardi di dollari l’anno.

Una mobilitazione finanziaria che, nelle intenzioni della Presidenza, dovrà tradursi in investimenti effettivi e risultati misurabili. Il presidente della COP31 ha concluso il suo intervento ribadendo la necessità di passare dalle dichiarazioni ai finanziamenti concreti: “Ora le nostre promesse devono essere sostenute da capitali. Tali capitali devono finanziare investimenti. E questi investimenti devono portare a dei risultati“. Un messaggio che sintetizza la linea indicata da Kurum per la conferenza di Antalya: rendere gli impegni climatici internazionali più efficaci, attraverso risorse adeguate, investimenti strategici e interventi capaci di migliorare concretamente la vita delle persone.