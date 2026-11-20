I colloqui della COP31, la 31esima Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso in Turchia, si avviano alla conclusione senza aver raggiunto alcun accordo concreto su come ridurre drasticamente l’uso dei combustibili fossili nella lotta al riscaldamento globale. Il termine “combustibili fossili” non compare nemmeno nella bozza dell’accordo finale – documento pensato per definire le strategie globali di contrasto al cambiamento climatico – scatenando l’indignazione di attivisti e leader politici proprio oggi, ultimo giorno previsto del vertice di due settimane. Tali accordi, solitamente sottoscritti da quasi 200 nazioni, hanno natura volontaria e non vincolante.

I negoziatori, che hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre, prevedono ora un prolungamento dei lavori nella giornata di sabato. Sebbene anche i vertici precedenti non siano riusciti a trovare un’intesa sulla transizione per abbandonare i combustibili fossili – principalmente carbone, petrolio e gas – i colloqui di quest’anno si svolgono dopo un anno segnato da disastri climatici, tra cui le ondate di caldo letali in Europa e le devastanti inondazioni in Nepal.

L’obiettivo principale

Uno degli obiettivi principali in discussione prevede di aumentare la quota di elettricità sul consumo energetico globale totale, portandola dall’attuale 21% circa al 35% entro il 2035. Tuttavia, la bozza finale non specifica che tale elettricità debba essere prodotta da fonti rinnovabili, come quella solare o eolica; ciò lascia aperta la possibilità che anche le centrali alimentate da combustibili fossili vengano conteggiate all’interno di questo processo di elettrificazione. “In un momento in cui la crisi climatica richiede un’azione decisiva, indebolire gli impegni per l’abbandono dei combustibili fossili rischia di compromettere i progressi compiuti”, ha dichiarato Ghiwa Nakat, direttrice esecutiva di Greenpeace per il Medio Oriente e il Nord Africa.

L’ONU ospita negoziati sul clima da oltre 30 anni, ma solo in occasione del vertice del 2021 a Glasgow, in Scozia, ha riconosciuto che i combustibili fossili contribuiscono al cambiamento climatico. Due anni dopo, a Dubai (Emirati Arabi Uniti), i Paesi hanno esplicitamente chiesto, per la prima volta, una transizione che porti all’abbandono dei combustibili fossili. Il Ministro dell’Ambiente turco, Murat Kurum – che supervisiona il vertice di quest’anno, co-organizzato con l’Australia – ha affermato che la spinta verso l’elettrificazione implica un superamento dei combustibili fossili, aggiungendo: “non siamo qui per discutere le decisioni prese durante le precedenti COP”.

La posizione di Panama

In una mossa rara, Panama ha promesso di “opporsi formalmente” qualora l’accordo finale non includa, tra le altre richieste, disposizioni sul finanziamento per il clima, un limite alla produzione di petrolio e il riconoscimento del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il Ministro dell’Ambiente panamense, Juan Carlos Navarro, ha dichiarato che i negoziati sono tenuti in ostaggio da una “mafia del petrolio” e che necessitano di una riforma. “Le COP sono diventate un esercizio di ipocrisia e inutilità”, ha affermato. “Quella a cui assistiamo è una gara a chi parla di più, a chi produce più chiacchiere a vuoto”.

Fondi per i Paesi colpiti

La bozza dell’accordo prevede inoltre che il fondo destinato a risarcire i Paesi devastati dal cambiamento climatico venga triplicato, senza tuttavia specificare una cifra precisa. Una versione precedente del documento indicava la necessità di almeno 120 miliardi di dollari l’anno per sostenere le nazioni più povere e vulnerabili, che subiscono le conseguenze peggiori dei disastri climatici pur avendo contribuito in minima parte al problema. Tali risorse dovrebbero provenire dai Paesi più ricchi; tuttavia, queste nazioni non stanno versando nemmeno i fondi precedentemente concordati. A complicare ulteriormente la situazione c’è il fatto che molti dei Paesi più inquinanti al mondo non hanno partecipato direttamente ai negoziati di quest’anno, inclusi gli Stati Uniti, che rappresentano il secondo maggior emittente dopo la Cina e il principale responsabile storico delle emissioni.

La conclusione della COP31 slitta a domani

La COP31, dunque, è ormai entrata nei tempi supplementari, non essendo stato ancora raggiunto un accordo sul documento finale entro la scadenza ufficiale di oggi, portando alla proroga dei lavori almeno fino a sabato. Tutti i dossier più importanti (la Cover Decision, i documenti su mitigazione, adattamento, finanza e transizione giusta) sono ancora oggetto di trattativa. Con tutta probabilità una nuova bozza dell’accordo sarà sottoposta all’esame dei negoziatori sabato mattina.

Intanto, il Ministro portoghese dell’Ambiente e dell’Energia, Maria da Graça Carvalho, ha dichiarato all’agenzia Anadolu di aspettarsi un consenso sulla decisione finale. “Credo che si raggiungerà un consenso. Di solito riusciamo sempre a raggiungere un consenso“, ha affermato Carvalho a margine della COP31, precisando che la pubblicazione del testo definitivo sarebbe arrivata più tardi del previsto slittando anche alle prime ore di sabato. “Ci hanno detto che la nuova versione sarà disponibile solo nel tardo pomeriggio. Dopodiché, dovremo analizzarla e negoziare con i diversi gruppi. Quindi, ci vorranno un paio d’ore. Potrebbe protrarsi per tutta la notte o addirittura fino a domani mattina”, ha osservato Carvalho.

COP31, Pichetto: “il governo valuterà una roadmap per l’uscita dai combustibili fossili”

L’Italia potrebbe darsi una roadmap per l’uscita dai combustibili fossili “come la Francia e la Germania, certo. Faremo una valutazione a livello di governo“. Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a una conferenza stampa alla COP31. Per Pichetto, l’uscita dai combustibili fossili è “un percorso che stiamo elaborando“, tenendo conto che “l’Italia è uno dei Paesi più dipendenti dai fossili per l’energia, e ha necessità molto diverse rispetto a Francia, Spagna e Germania (che ha una situazione orografica diversa e molta produzione nel Mare del Nord)“. Alla COP31 di Antalya, ha spiegato Pichetto, l’Italia “sta chiedendo che la transizione dai combustibili fossili (Taff) venga inserita nella Cover Decision. Il percorso è molto difficile, anche perché alcuni gruppi di Paesi non sono d’accordo”. Il Ministro ha ricordato che “quella della roadmap era il tema principale del Brasile nella COP di Belém già l’anno scorso, e già non è passato l’anno scorso. Per quanto riguarda le azioni volontarie, lo stiamo valutando”.

“Il 35% di elettrificazione al 2035 deve essere l’obiettivo dell’Italia”

“Noi siamo d’accordo sull’obiettivo inserito nella Cover Decision” di elettrificazione del 35% dei consumi energetici al 2035, “e naturalmente deve essere un obiettivo dell’Italia”, ha affermato ancora Pichetto, aggiungendo che “abbiamo chiesto che ci sia il termine ‘full clean’“ relativo all’elettricità, cioè prodotta da fonti a zero emissioni. Per Pichetto, questo obiettivo “significa elettrificazione di alcuni settori. Pensiamo agli edifici, ai trasporti (che è un percorso molto più articolato e molto più lungo, però deve essere l’obiettivo climatico che dobbiamo avere)”. Il Ministro ha precisato che fra le fonti di elettricità ‘pulite’ deve esserci anche il nucleare. “Avere solo fonti rinnovabili non programmabili diventa difficile“, ha detto, aggiungendo che oltre al nucleare “non ci sono altre fonti neutre (dal punto di vista delle emissioni, ndr) e programmabili”.

Pichetto: “Italia non in ritardo sull’installazione delle rinnovabili”

“Rispetto al target delle rinnovabili, l’Italia non è in ritardo, perché siamo al passo con i target (concordati con l’Unione Europea) del Piano nazionale integrato dell’energia e del clima (Pniec), che ho firmato. All’ultimo dato certificato, che è il 31 dicembre 2025, noi siamo sopra, anche se di poco, di 1,5 Gigawatt. Sono convinto che anche il 2026 si chiuderà con un margine superiore al target stabilito”, ha detto ancora Pichetto. “Io sono convinto che dobbiamo anche modificare i nostri target, aumentarli, perché quando è stato redatto il Piano integrato di energia e clima non c’era la previsione di domanda che abbiamo oggi – ha aggiunto Pichetto -. Nel 2022 non si parlava di data center come oggi, non si prevedeva un’esplosione della domanda domestica come è avvenuta quest’estate”.