Clima, la COP31 resta sulla sfondo: il territorio non può aspettare

di Mario Pileggi, geologo, Consiglio Nazionale Amici della Terra APS – La COP31 delle Nazioni Unite, in svolgimento ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre 2026, cerca spazio in un’agenda internazionale dominata da guerre, tensioni geopolitiche e difficoltà economiche. I negoziati proseguono, mentre il clima fatica a mantenere un posto tra le priorità dei governi e nell’attenzione pubblica e mediatica. Per l’Italia e la Calabria, intanto, la sicurezza del territorio resta un’urgenza quotidiana. Abitati esposti alle alluvioni, coste in erosione e risorse idriche sotto pressione richiedono decisioni che non possono attendere i tempi della diplomazia. Il confronto internazionale riguarda il futuro del clima; le scelte sul territorio incidono già oggi sulla nostra sicurezza. Sono dimensioni strettamente collegate, con responsabilità e possibilità d’intervento diverse: l’evoluzione del riscaldamento dipende anche dalle emissioni accumulate nel tempo e dalle scelte collettive dei Paesi; la vulnerabilità di un abitato, di un’infrastruttura o di un acquifero dipende anche dalla conoscenza dei luoghi e dalla qualità della pianificazione e della gestione.

Le emissioni mondiali e il peso dell’Italia

Per valutare la portata delle azioni nazionali occorre partire dalle proporzioni. Il rapporto EDGAR 2026 della Commissione europea stima per il 2025 emissioni mondiali pari a 54,15 miliardi di tonnellate di CO₂ equivalente, escludendo emissioni e assorbimenti legati all’uso del suolo, ai suoi cambiamenti e alle foreste. Come mostra la tabella allegata, Cina, Stati Uniti e India producono insieme circa il 49% delle emissioni mondiali annue. L’Unione europea a 27 rappresenta il 5,78%; l’Italia, nel raggruppamento con San Marino e Vaticano adottato dalla fonte, lo 0,65%. Una riduzione del 10% delle emissioni italiane equivarrebbe quindi, a parità delle altre condizioni, allo 0,065% del totale mondiale annuo: una proporzione che misura il contributo emissivo, senza tradursi direttamente in una variazione della temperatura. Su scala regionale, la Calabria rappresenta il 2,73% delle emissioni italiane, con 10,23 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, secondo gli ultimi dati regionali ISPRA, riferiti al 2023. Il contributo italiano alla riduzione delle emissioni acquista dunque maggiore forza attraverso l’azione europea e la cooperazione internazionale. La sicurezza dei territori dipende anche da scelte sulle quali possiamo incidere direttamente, riducendo l’esposizione ai pericoli e la vulnerabilità delle persone. Da questa responsabilità discende la necessità di fare dell’adattamento una priorità stabile delle politiche pubbliche, sostenuta da risorse, competenze e continuità d’intervento.

Una fragilità documentata

I dati spiegano quanto sia urgente questo impegno. Il Rapporto ISPRA 415/2025, indica che il 94,5% dei comuni italiani è interessato da frane, alluvioni, erosione costiera e/o valanghe. Le aree a maggiore pericolosità per frane e alluvioni occupano il 19,2% del territorio nazionale. Nelle zone a pericolosità da frana elevata e molto elevata vivono 1,28 milioni di persone; sono 6,8 milioni quelle esposte alle alluvioni nello scenario di pericolosità idraulica media. In Calabria tutti i 404 comuni presentano almeno una delle condizioni di pericolosità considerate da ISPRA. In 282 comuni coesistono aree a pericolosità da frana elevata o molto elevata e aree a pericolosità idraulica media; in altri 102 si aggiunge l’erosione costiera. Queste due categorie comprendono circa il 95% dei comuni calabresi, mostrando quanto sia diffusa la compresenza di criticità. Ciò non significa che l’intera superficie regionale sia pericolosa o che il rischio sia uniforme. Significa, però, che enti competenti e amministrazioni sono chiamati a tradurre conoscenze già disponibili in scelte urbanistiche coerenti, priorità d’intervento e protezione delle persone. Il cambiamento climatico può aggravare queste condizioni, soprattutto attraverso precipitazioni intense e concentrate. Le conseguenze dipendono anche dalla geologia, dalla morfologia dei bacini, dalle trasformazioni del suolo e dalla presenza di persone e beni nelle aree esposte. Richiamare il clima, quindi, non esaurisce la spiegazione dei danni e non attenua le responsabilità nella gestione del territorio. Una piena può avere effetti molto diversi secondo gli spazi lasciati al fiume, l’adeguatezza degli attraversamenti e la vulnerabilità degli insediamenti. Allo stesso modo, una crisi idrica risente delle perdite delle reti, della protezione delle sorgenti e dell’equilibrio tra prelievi e disponibilità. Sono condizioni sulle quali le scelte pubbliche possono produrre risultati concreti.

L’adattamento prende forma nelle scelte

In Calabria, un programma di adattamento deve tenere insieme la sicurezza degli abitati e la gestione di bacini, versanti, coste e risorse idriche. Il primo passo riguarda persone e insediamenti: usare le mappe di pericolosità per orientare le decisioni urbanistiche, evitare nuove esposizioni e valutare la delocalizzazione delle situazioni più critiche. A queste scelte devono accompagnarsi piani di protezione civile aggiornati e realmente praticabili. La sicurezza degli abitati dipende anche da ciò che avviene a monte. Nei bacini e sui versanti servono manutenzione delle opere, monitoraggio delle frane e gestione della vegetazione e dei sedimenti fondata su studi specifici, preservando dove possibile gli spazi di espansione delle piene. Il collegamento prosegue fino al mare. La difesa delle coste richiede di valutare insieme erosione, trasporto dei sedimenti, mareggiate, innalzamento del livello marino ed eventuale subsidenza, verificando gli effetti degli interventi anche sui litorali vicini.

Altrettanto essenziale è la tutela dell’acqua: ridurre le perdite delle reti, proteggere sorgenti e aree di ricarica, commisurare i prelievi alle disponibilità e monitorare l’intrusione salina negli acquiferi costieri. Tutto questo richiede comunità informate e preparate. Allertamenti comprensibili, esercitazioni e assistenza organizzata per le persone più vulnerabili sono parte integrante della prevenzione. L’efficacia di queste azioni si costruisce nel tempo: individuare le priorità, finanziare progetti adeguati, realizzare gli interventi e verificarne i risultati. Le opere hanno bisogno di manutenzione, così come i sistemi di allerta hanno bisogno di cittadini e amministrazioni capaci di utilizzarli. L’adattamento non elimina ogni rischio e incontra limiti crescenti con l’aumentare del riscaldamento, come avverte l’IPCC. La cooperazione sulla riduzione delle emissioni resta quindi necessaria e deve accompagnarsi all’impegno immediato per ridurre la vulnerabilità. La prevenzione non può restare in attesa di un accordo internazionale. In Italia e in Calabria, la credibilità delle politiche climatiche si misura anche nella cura di un versante, nello spazio restituito a un fiume, nella protezione di una sorgente e nella preparazione di una comunità. È qui che gli impegni diventano sicurezza.