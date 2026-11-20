I negoziati della COP31, la 31esima Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia, sono destinati a protrarsi anche oltre la giornata di oggi, che avrebbe dovuto essere la giornata conclusiva del vertice. A riportare la notizia è l’agenzia di stampa turca Anadolu. Quasi 200 Paesi stanno cercando di raggiungere un accordo, ma restano profonde divisioni su diversi temi, tra cui il futuro dei combustibili fossili e i finanziamenti per il clima. Secondo la presidenza turca della COP31, una terza versione della bozza di accordo dovrebbe essere pubblicata nel corso della giornata di oggi.

A testimonianza dell’intensità delle trattative e dei tentativi di esercitare pressioni sui negoziati, nel primo pomeriggio una dozzina di Paesi, tra cui Francia, Panama e Costa d’Avorio, ha chiesto che la decisione finale della COP31 contenga un riferimento esplicito a una “chiara transizione verso l’abbandono dei combustibili fossili“. Nella sua formulazione attuale, la bozza della dichiarazione politica finale “non è accettabile” per l’Unione europea, aveva già avvertito in mattinata una fonte di Bruxelles citata dall’agenzia francese AFP. Anche secondo AFP, le trattative potrebbero proseguire domani, andando oltre la conclusione ufficiale dei lavori, prevista per venerdì sera. “A questo punto, nessuno è soddisfatto“, ha riconosciuto Aloisio Lopes Pereira de Melo, responsabile per il clima presso il Ministero dell’Ambiente brasiliano.

COP31: 25 Paesi spingono per phase out dai combustibili fossili

Un’alleanza composta da circa 25 Paesi sta spingendo per l’eliminazione graduale di carbone, petrolio e gas, proprio mentre la COP31 rischia di concludersi con una posizione più blanda sull’uso dei combustibili fossili. Il Ministro dell’Ambiente olandese Stientje van Veldhoven ha dichiarato che i Paesi del gruppo hanno già predisposto piani di phase out o intendono svilupparli. La Germania fa parte di questa alleanza e ha già presentato un piano per l’abbandono graduale dei combustibili fossili. “C’è chi, in questa COP, non vuole nemmeno menzionare il termine ‘combustibili fossili’. Alcuni, d’altronde, ne traggono ingenti guadagni – ha affermato il Ministro dell’Ambiente tedesco Carsten Schneider – Eppure, i combustibili fossili sono una delle cause dei gravissimi problemi climatici che stiamo affrontando. Dobbiamo smettere di bruciare il nostro mondo”.

L’ultima bozza del documento finale della COP31, pubblicata giovedì 19 novembre dalla presidenza della conferenza, non cita i combustibili fossili. Il Ministro dell’Ambiente francese Monique Barbut ha chiesto che la dichiarazione finale rifletta una maggiore ambizione, mentre il Ministro dell’Ambiente di Panama, Juan Carlos Navarro, ha esortato tutti i Paesi partecipanti a sostenere una transizione verso l’elettricità come fonte energetica, per affrancarsi dalla “schiavitù” dei combustibili fossili. In una mossa insolita, Panama ha annunciato che presenterà un’obiezione formale qualora l’accordo finale non includa, tra le altre richieste, disposizioni sul finanziamento per il clima, un limite alla produzione di petrolio e il riconoscimento del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’alleanza per l’eliminazione di carbone, petrolio e gas si era già riunita ad aprile a Santa Marta, in Colombia. Un secondo incontro è previsto per luglio 2027 nell’arcipelago di Tuvalu, nel Pacifico, con l’Irlanda come co-organizzatrice.