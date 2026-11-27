Trent’anni di vertici internazionali, accordi sul clima, impegni governativi e obiettivi di riduzione delle emissioni non sembrano aver modificato significativamente la traiettoria storica della decarbonizzazione dell’economia mondiale. È quanto emerge da un’analisi dell’evoluzione dell’intensità carbonica del prodotto interno lordo globale dal 1960 al 2026, secondo cui il progressivo miglioramento della capacità di produrre ricchezza emettendo meno anidride carbonica avrebbe seguito una tendenza sostanzialmente indipendente dall’introduzione delle politiche climatiche internazionali. Il confronto tra i dati precedenti al primo vertice delle Nazioni Unite sul clima e quelli degli ultimi tre decenni evidenzia una sostanziale continuità statistica, sollevando interrogativi sull’efficacia delle strategie adottate per accelerare la transizione energetica e sulla concreta possibilità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici internazionali. E’ quanto riportato in un’analisi di Bjørn Lomborg, ricercatore danese, conosciuto a livello internazionale per le sue posizioni controcorrente sulle politiche ambientali, sul cambiamento climatico e sulle priorità economiche dello sviluppo sostenibile.

Dal 1960 l’intensità carbonica dell’economia mondiale è diminuita del 55%

Negli ultimi 66 anni l’economia globale è diventata progressivamente più efficiente nella produzione di ricchezza in rapporto alle emissioni di anidride carbonica. Nel 1960, per generare un dollaro di prodotto interno lordo, erano necessari 0,85 chilogrammi di CO₂. Nel 2026 questo valore si attesta a 0,38 chilogrammi, con una riduzione complessiva del 55%. Una trasformazione riconducibile, secondo l’analisi, alla naturale evoluzione dei sistemi economici e produttivi. Con l’aumento della ricchezza, le economie tendono infatti a ridurre il peso dell’industria pesante a favore del settore dei servizi, a migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi e a diversificare progressivamente le fonti di approvvigionamento energetico. Nel corso dei decenni, l’utilizzo del carbone e della legna ha lasciato gradualmente maggiore spazio al petrolio, al gas naturale, all’energia nucleare e alle fonti rinnovabili. Questi cambiamenti hanno contribuito alla diminuzione della quantità di anidride carbonica emessa per ogni unità di ricchezza prodotta, attraverso un processo avviato molto prima che il cambiamento climatico diventasse una priorità dell’agenda politica internazionale. L’intensità carbonica del PIL rappresenta un indicatore del rapporto tra attività economica ed emissioni di CO₂. La sua diminuzione, tuttavia, non equivale necessariamente a una contrazione delle emissioni complessive, che dipendono anche dalla crescita dell’economia mondiale.

Politiche climatiche, il confronto tra le proiezioni del 1995 e i dati del 2026

Il risultato più significativo dell’analisi riguarda il confronto tra la traiettoria storica dell’intensità carbonica e quella osservata dopo l’avvio delle conferenze internazionali sul clima. Prendendo in considerazione l’andamento registrato tra il 1960 e il 1995, anno del primo vertice climatico delle Nazioni Unite, ed estendendo linearmente questa tendenza fino al 2026, si ottiene un valore previsto di 0,376 chilogrammi di CO₂ per ogni dollaro di PIL. Il dato effettivo riportato per il 2026 è invece pari a 0,380 chilogrammi. La differenza è minima e colloca l’economia mondiale sostanzialmente lungo la traiettoria delineata nei decenni precedenti all’introduzione delle politiche climatiche internazionali. Secondo l’interpretazione proposta dall’analisi, questa coincidenza suggerisce che i numerosi vertici, gli accordi e gli obiettivi fissati negli ultimi trent’anni non abbiano prodotto un’accelerazione chiaramente riconoscibile nella tendenza aggregata della riduzione dell’intensità carbonica globale. La continuità statistica del fenomeno, tuttavia, non costituisce da sola una dimostrazione dell’assenza di effetti delle singole politiche climatiche.

La decarbonizzazione ha rallentato dopo il 1995

Un ulteriore elemento di riflessione emerge dal confronto tra i differenti periodi storici. Tra il 1960 e il 1995, l’intensità carbonica dell’economia mondiale diminuiva mediamente di 0,072 chilogrammi di CO₂ per dollaro ogni dieci anni. Nel periodo successivo al 1995, la riduzione media è scesa a 0,058 chilogrammi per decennio. In termini assoluti, dunque, il ritmo di miglioramento dell’intensità carbonica è risultato inferiore dopo l’avvio della stagione delle conferenze internazionali sul clima rispetto ai 35 anni precedenti. Una dinamica che, nella lettura proposta dall’analisi, appare distante dall’accelerazione auspicata attraverso la crescente attenzione politica riservata alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Accordo di Parigi, il ritmo della riduzione delle emissioni dopo il 2015

Nemmeno l’Accordo di Parigi del 2015, uno dei principali passaggi della politica climatica internazionale, sembra aver determinato, secondo questo confronto statistico, una discontinuità particolarmente marcata rispetto alla tendenza storica. Dopo il 2015, infatti, l’intensità carbonica mondiale è diminuita a un ritmo equivalente a 0,075 chilogrammi di CO₂ per dollaro ogni dieci anni. Un valore leggermente superiore a quello registrato tra il 1960 e il 1995, ma sostanzialmente comparabile con la velocità di riduzione osservata prima dell’avvio delle conferenze climatiche internazionali. Il miglioramento successivo all’Accordo di Parigi non rappresenterebbe quindi, secondo l’analisi, un cambiamento radicale della traiettoria di lungo periodo. La questione assume particolare rilevanza alla luce della distanza tra i risultati effettivamente conseguiti e quelli necessari per rispettare gli scenari climatici elaborati dall’IPCC.

Obiettivi climatici dell’IPCC, la distanza tra gli scenari e la realtà

Il divario diventa ancora più evidente confrontando l’attuale intensità carbonica dell’economia globale con le traiettorie compatibili con il contenimento del riscaldamento globale entro 2°C e 1,5°C, elaborate dall’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Secondo i calcoli riportati nell’analisi, se dal 2015 il mondo avesse seguito una traiettoria compatibile con gli scenari dei 2°C, nel 2026 l’intensità carbonica avrebbe dovuto raggiungere 0,31 chilogrammi di CO₂ per ogni dollaro di prodotto interno lordo. Negli scenari più ambiziosi, compatibili con il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5°C, il valore avrebbe invece dovuto attestarsi a 0,24 chilogrammi. Il dato effettivo di 0,38 chilogrammi evidenzia una distanza significativa rispetto a entrambe le traiettorie. La riduzione dell’intensità carbonica conseguita fino a oggi risulta quindi insufficiente rispetto ai ritmi ipotizzati negli scenari presi in esame, rendendo necessaria un’accelerazione particolarmente consistente della trasformazione dei sistemi energetici e produttivi.

Per rispettare gli obiettivi climatici serve una decarbonizzazione fino a 11 volte più rapida

Le prospettive diventano ancora più impegnative considerando i tassi annuali di riduzione dell’intensità carbonica necessari nel periodo compreso tra il 2020 e il 2050. Secondo l’analisi, una traiettoria compatibile con il contenimento del riscaldamento globale entro 2°C richiederebbe una diminuzione della quantità di CO₂ emessa per ogni dollaro di PIL pari a circa il 6% ogni anno. Per mantenere una traiettoria compatibile con l’obiettivo più ambizioso di 1,5°C, la riduzione annuale dovrebbe invece raggiungere circa il 13%. Si tratta di valori molto distanti da quelli storicamente registrati dall’economia mondiale. Dal 1960, la diminuzione media annuale dell’intensità carbonica è stata pari all’1,2%, mentre nel periodo successivo all’Accordo di Parigi ha raggiunto l’1,9%. Il confronto con questi due tassi medi indica che il raggiungimento dell’obiettivo dei 2°C richiederebbe una decarbonizzazione da tre a cinque volte più rapida, mentre per l’obiettivo di 1,5°C sarebbe necessario aumentare la velocità di riduzione dell’intensità carbonica da sette a undici volte. La dimensione di questo divario restituisce la portata della sfida tecnologica ed economica associata agli obiettivi climatici internazionali, che presuppongono ritmi di trasformazione nettamente superiori a quelli mediamente osservati negli ultimi decenni.

Ricerca e innovazione tecnologica per rendere l’energia pulita più economica

Di fronte alla distanza tra le traiettorie effettive dell’economia mondiale e quelle previste dagli scenari climatici, l’analisi propone un cambiamento di priorità nelle strategie internazionali. Anziché concentrarsi prevalentemente sulla formulazione di obiettivi sempre più ambiziosi, suggerisce di destinare maggiori risorse alla ricerca e allo sviluppo delle tecnologie energetiche pulite. L’obiettivo dovrebbe essere quello di rendere le fonti energetiche a basse emissioni economicamente più convenienti rispetto ai combustibili fossili, favorendone così una diffusione più rapida attraverso la competitività tecnologica ed economica. Secondo questa impostazione, la capacità di ridurre il costo dell’energia pulita rappresenterebbe il fattore decisivo per modificare la traiettoria storica dell’intensità carbonica mondiale. L’innovazione tecnologica diventerebbe quindi lo strumento attraverso cui accelerare la decarbonizzazione, superando i ritmi di miglioramento osservati dal 1960 e riducendo la distanza tra gli impegni climatici internazionali e le effettive trasformazioni dell’economia globale.