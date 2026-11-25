Finalmente qualcuno nel grande giornalismo italiano rompe il muro del silenzio e del conformismo, dicendo ad alta voce le cose come stanno davvero, con il rigore dei numeri, della geopolitica e della scienza climatica contro le battaglie ideologiche che hanno dominato e distorto il dibattito pubblico degli ultimi anni. Il merito va a Federico Rampini, che nella sua autorevole rubrica Oriente | Occidente pubblicata sul Corriere della Sera del 23 novembre 2026, firma un editoriale brillante, lucido e coraggioso dal titolo emblematico: “Dopo il fallimento della COP, un approccio adulto al clima”. Un’analisi che condividiamo pienamente e che merita di essere rilanciata e approfondita in ogni singolo passaggio, perché fotografa con precisione chirurgica il cortocircuito delle politiche ambientali europee e indica finalmente l’unica strada razionale per proteggere i cittadini.

Il fallimento della COP31 di Antalya e la fine della religione dell’Apocalisse

Per anni ci è stato ripetuto che ogni vertice internazionale sul clima rappresentasse l’ultima spiaggia per la salvezza dell’umanità, alimentando una narrazione ansiogena e colpevolizzante che poco aveva a che fare con la realtà fisica e geopolitica del pianeta. Federico Rampini parte proprio dal clamoroso naufragio del vertice in Turchia per smascherare l’ipocrisia di un sistema multilaterale ormai al capolinea, sottolineando come stavolta non si possa nemmeno ricorrere al solito capro espiatorio americano.

Scrive testualmente Federico Rampini sul Corriere della Sera: “Per una volta Donald Trump non c’entra. La COP31 di Antalya si è chiusa domenica senza alcun accordo, dopo due settimane di negoziati e 44 ore di supplementari: è il vertice sul clima più lungo della storia ed è il primo fallimento totale dai tempi di Copenaghen nel 2009. La presidenza turco-australiana, guidata da Murat Kurum e Chris Bowen, ha alzato bandiera bianca e ha rinunciato a presentare una nuova bozza. A svuotare il testo è stato il fronte dei produttori di petrolio, con l’Arabia Saudita alla testa del gruppo arabo e la Russia al suo fianco. Insieme hanno cancellato ogni riferimento esplicito ai combustibili fossili e alla tabella di marcia per abbandonarli, e hanno ottenuto in cambio un elogio della cattura del carbonio, una tecnologia che riduce le emissioni ma non piace agli ambientalisti”.

Di fronte a questo scenario, la reazione delle istituzioni comunitarie è stata ancora una volta improntata a un moralismo sterile, incapace di fare i conti con gli equilibri mondiali. Rampini coglie perfettamente questo limite e propone una svolta culturale necessaria: “In prima fila a denunciare il fallimento c’è l’Unione europea. È stata lei a opporre il veto formale a un documento che non nomina petrolio, gas e carbone, e ha accusato ‘alcuni Stati petroliferi’ di aver dirottato la conferenza. Bruxelles recita un copione che conosciamo: l’indignazione morale, l’appello all’urgenza, la promessa di fare comunque da apripista. Io propongo un’altra lettura. Antalya potrebbe essere l’occasione buona per abbandonare la religione dell’Apocalisse e adottare finalmente un approccio adulto al cambiamento climatico”.

La lezione della Cina e il suicidio industriale dell’Unione europea

Uno dei passaggi più potenti e condivisibili dell’analisi di Federico Rampini riguarda il confronto impietoso tra il pragmatismo asiatico e l’autolesionismo europeo. Chi studia seriamente la climatologia e l’economia globale sa bene che l’atmosfera non conosce confini nazionali e che azzerare le emissioni di CO₂ in un singolo continente, mentre il resto del mondo corre, produce un effetto termico pari a zero ma un danno economico incalcolabile.

Il giornalista del Corriere della Sera spiega con chiarezza cristallina quella che definisce “La lezione di Pechino”: “Un modello di realismo esiste, e lo pratica da tempo la Cina. Pechino ha sempre messo al primo posto l’interesse nazionale e la sicurezza energetica, non la lotta al riscaldamento globale. Ha continuato ad autorizzare e costruire decine di centrali a carbone ogni anno, perché il carbone abbonda nel suo sottosuolo e costa poco. Nello stesso tempo è diventata la superpotenza mondiale del solare, delle batterie e dell’auto elettrica, per ragioni industriali e geopolitiche prima che ecologiche. Su due punti non ha mai ceduto. Non accetta vincoli sulle emissioni di CO₂ decisi in sede multilaterale: i suoi obiettivi se li fissa da sola, con i suoi tempi. E ha sempre respinto ogni verifica internazionale indipendente delle proprie emissioni, che dichiara da sé”.

Al contrario, Bruxelles ha scelto la via della flagellazione economica, sacrificando la competitività delle proprie imprese sull’altare di una transizione ecologica calata dall’alto. Prosegue Rampini: “L’Europa ha fatto il contrario: ha legato le mani alla propria industria con obiettivi vincolanti e costosi, nella speranza di dare l’esempio. Oggi l’Unione emette circa il 6 per cento della CO₂ mondiale, meno di un quinto delle emissioni cinesi. Anche se domani azzerasse le sue emissioni, il clima del pianeta non se ne accorgerebbe. La sua industria, invece, se ne accorge eccome”. Parole sante, che smontano in poche righe anni di propaganda.

Adattamento climatico contro espiazione: i numeri che inchiodano l’ideologia green

Da sempre chi si occupa di meteorologia e scienze della Terra sa che il clima è un sistema complesso e dinamico che cambia da milioni di anni, e che la chiave della sopravvivenza e del benessere umano è sempre stata l’adattamento climatico. Federico Rampini ha il grande merito di portare al grande pubblico italiano le tesi dell’ecomodernismo e i dati incontrovertibili sugli investimenti sprecati dall’Europa per inseguire risultati impercettibili, mentre si trascurano misure concrete capaci di salvare decine di migliaia di vite.

Nel paragrafo intitolato “Adattarsi conta più che espiare”, Rampini scrive: “Ted Nordhaus, fondatore del Breakthrough Institute e teorico dell’ecomodernismo, offre gli argomenti per cambiare rotta. Tra il catastrofismo degli ambientalisti e l’indifferenza degli scettici, sostiene, c’è una realtà più sobria. Il cambiamento climatico esiste e in luoghi precisi ha costi umani ed economici reali, ma quasi certamente non è la minaccia più grave per le nostre società e non porterà al collasso della civiltà. Va affrontato soprattutto rafforzando la resilienza”.

I numeri riportati dal giornalista sul fronte delle ondate di calore e dell’aria condizionata sono una vera e propria doccia fredda per i teorici della decrescita: “L’esempio europeo è eloquente. Le ondate di calore dell’estate 2026 hanno causato oltre 30.000 morti in eccesso, molti meno dei 70.000 del 2003: l’Europa si sta già adattando. In vent’anni l’Unione ha speso circa 2.000 miliardi di euro in politiche climatiche, che forse hanno evitato un centesimo di grado di riscaldamento. Portare l’aria condizionata al 90 per cento delle abitazioni europee, come negli Stati Uniti, costerebbe secondo Nordhaus circa 500 miliardi, e appena 200 se ci si concentrasse sulle fasce vulnerabili. Eppure le politiche verdi hanno fatto salire il prezzo dell’elettricità, e diverse norme scoraggiano i condizionatori. Il risultato è che spendiamo molto per un beneficio impercettibile e trascuriamo un rimedio economico contro il principale rischio climatico del continente”.

Incendi, alluvioni e il paradosso dei paesi poveri: la verità oltre gli slogan

Un altro vizio capitale dell’ambientalismo militante è l’attribuzione automatica e acritica di ogni fenomeno meteorologico estremo o disastro ambientale al riscaldamento globale, ignorando la geologia, la gestione del territorio e le condizioni socio-economiche locali. Rampini smonta anche questo automatismo con esempi concreti e inconfutabili: “Lo stesso schema vale per gli incendi in Francia e Spagna, che nascono anche da un secolo e mezzo di spopolamento rurale, rimboschimenti e cattiva gestione forestale. Vale per l’alluvione in Nepal, attribuita in poche ore al clima prima che i geologi scoprissero una frattura nella roccia, mentre i veri colpevoli erano la povertà, le dighe costruite sotto pendii instabili e l’assenza di sistemi di allerta. C’è poi un paradosso. Il fumo degli incendi boreali canadesi, legato al riscaldamento, uccide decine di migliaia di persone. L’inquinamento domestico dovuto alla combustione di legna e sterco per cucinare nei paesi poveri ne uccide 2,8 milioni l’anno, e lo si potrebbe eliminare con il gas da cucina, cioè con un combustibile fossile, per circa 10 miliardi di dollari l’anno. Nessun movimento globale si mobilita per questa causa”.

La sintesi politica che ne deriva è una lezione magistrale di realismo scientifico ed economico: “La conclusione di Nordhaus è politica. In trent’anni le politiche climatiche esplicite hanno inciso poco: la decarbonizzazione è venuta soprattutto dall’efficienza energetica, dal passaggio dal carbone al gas e dall’innovazione tecnologica. La resilienza è venuta da ricchezza, urbanizzazione e infrastrutture. Crescita, tecnologia e capacità dello Stato ci proteggono meglio di qualsiasi crociata”.

I profeti di sventura e i cinque errori ricorrenti del catastrofismo

L’editoriale di Federico Rampini prosegue scavando nella psicologia di chi alimenta costantemente l’allarmismo, citando un’analisi illuminante apparsa sulla stampa finanziaria internazionale. Nel passaggio intitolato “Kirk: i profeti di sventura sbagliano sempre allo stesso modo”, il giornalista racconta: “Sul Financial Times Stuart Kirk mette a nudo la psicologia di questa crociata. I catastrofisti, osserva, cambiano oggetto ma non copione: banchieri centrali e fondi pensione che ieri annunciavano l’Armageddon climatico per i mercati oggi profetizzano il crac del debito pubblico. Il rischio finanziario legato al clima si è rivelato trascurabile, e i titoli del petrolio non sono affatto crollati. Kirk individua cinque errori ricorrenti, e almeno tre riguardano da vicino l’Europa”.

Ecco nel dettaglio gli errori strutturali che stanno paralizzando il Vecchio Continente, riportati fedelmente da Rampini: “Il primo è guardare una sola colonna del bilancio. Imporre le emissioni nette zero alle imprese britanniche, quando il Regno Unito produce lo 0,8 per cento della CO₂ mondiale, non ha senso, perché conta il totale globale: lo stesso vale per l’Unione europea. Il secondo è privilegiare la mitigazione rispetto all’adattamento, che è concreto e immediato: argini contro il mare, impianti di aria condizionata. Il terzo è sottovalutare la tecnologia: il costo dell’elettricità solare è sceso di oltre il 90 per cento dal 2010, senza che nessun trattato lo imponesse. Infine c’è l’ossessione per le generazioni future, di cui ignoriamo ricchezza, numero e desideri. Sacrificare oggi crescita e investimenti in loro nome non è di per sé una buona politica. Lasciargli in eredità un’Europa più povera, perché penalizzata da politiche sbagliate, è la cosa peggiore da fare”.

Proteggersi invece di espiare: l’appello finale di Rampini per un’Europa più forte

La chiusura dell’articolo pubblicato sul Corriere della Sera è un vero e proprio manifesto programmatico che ogni leader europeo dovrebbe leggere, studiare e applicare immediatamente. Nel capitolo conclusivo “Proteggersi invece di espiare”, Federico Rampini tira le somme con una lucidità rara nel panorama mediatico contemporaneo: “Il fallimento di Antalya conferma ciò che la Cina ha capito da tempo: i grandi negoziati multilaterali non piegheranno l’interesse nazionale dei produttori di energia, né di chi ne ha bisogno per crescere. Ostinarsi a fare da primi della classe significa penalizzare la nostra economia, alzare il prezzo dell’energia e regalare quote di mercato proprio a Pechino, senza alcun effetto misurabile sulla temperatura del pianeta”.

E infine la ricetta concreta, basata su nucleare, innovazione tecnologica, difesa del suolo e infrastrutture moderne: “Un approccio adulto parte dai fatti. Il clima cambia, e in parte continuerà a cambiare qualunque cosa decida l’Europa. Conviene quindi investire per proteggersi: climatizzazione, gestione delle foreste, difesa delle coste, reti elettriche robuste, nucleare, innovazione. Più che fermare il cambiamento climatico, l’Europa deve imparare a resistergli. È meno eroico che salvare il pianeta, ma è molto più utile a chi ci vive”.

Complimenti sinceri a Federico Rampini per il coraggio intellettuale e la chiarezza con cui ha saputo smontare anni di dogmi ideologici. Il suo ruolo di voce libera, autorevole e ancorata ai fatti rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per il dibattito pubblico italiano ed europeo: solo abbandonando il fanatismo e abbracciando la scienza, il realismo e l’ingegneria potremo garantire sicurezza, prosperità e vera tutela ambientale ai cittadini di oggi e di domani.