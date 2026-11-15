Clima, la soglia degli 1,5°C spacca i negoziati della COP31 ad Antalya: Paesi divisi

Per un decennio è stato il riferimento dell’azione climatica mondiale, ma ora il futuro dell’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5°C divide i negoziatori della COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia. È la prima conferenza sul clima da quando, a settembre, le Nazioni Unite hanno dichiarato imminente e inevitabile il superamento della soglia più ambiziosa dell’Accordo di Parigi. A metà dei negoziati, alcuni Paesi insistono perché gli 1,5°C restino il traguardo da perseguire, soprattutto quelli più esposti alle conseguenze del cambiamento climatico. Per il Presidente di Palau, Surangel Whipps Jr, la soglia non è “un obiettivo astratto“: il riscaldamento rappresenta “una minaccia esistenziale per il nostro cibo, le nostre economie e la nostra sovranità“, ha dichiarato ai leader riuniti ad Antalya.

Paesi divisi sul futuro dell’obiettivo di 1,5°C

Secondo una sintesi delle posizioni negoziali diffusa dall’Australia, che presiede i colloqui, alcuni governi chiedono che l’accordo finale ribadisca che 1,5°C resta “l’obiettivo giusto“. Si propone inoltre di affermare la necessità di tornare sotto la soglia “il prima possibile” e la possibilità di ridurre le temperature globali dopo averla superata. In privato, alcuni negoziatori esprimono scetticismo, ma sono riluttanti ad abbandonare un riferimento considerato essenziale per accelerare il taglio delle emissioni.

Altri Paesi vedono invece l’occasione per accantonare il traguardo. Secondo diversi osservatori dei negoziati a porte chiuse sentiti dall’AFP, tra questi figurano il Gruppo arabo e quello dei Paesi in via di sviluppo con posizioni affini, due blocchi che comprendono, tra gli altri, Arabia Saudita e India. Un alto delegato occidentale ha avvertito del rischio di un arretramento nell’azione climatica. Jasper Inventor, capo della delegazione di Greenpeace ad Antalya, ha spiegato che alcuni Paesi in via di sviluppo temono che un riferimento più forte agli 1,5°C comporti maggiori pressioni per ridurre le emissioni senza ulteriori aiuti finanziari.

La soglia di 1,5°C

L’Accordo di Parigi impegna quasi 200 Paesi a mantenere il riscaldamento “ben al di sotto” dei 2°C, proseguendo gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. Oltre questa soglia, avvertono gli scienziati, aumentano sensibilmente i rischi di alluvioni e ondate di calore più gravi e di cambiamenti irreversibili, come la perdita permanente delle barriere coralline. La possibilità di riportare il riscaldamento a 1,5°C resta però incerta, ha spiegato all’AFP Pierre Friedlingstein, climatologo dell’Università di Exeter e autore principale del Global Carbon Budget. Servirebbero una rapida riduzione delle emissioni e la rimozione di carbonio dall’atmosfera attraverso il ripristino degli ecosistemi e nuove tecnologie, da impiegare su scala enorme per decenni. “Non è qualcosa che definirei utopico, ma è certamente estremamente ambizioso“, ha concluso.