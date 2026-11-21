Si va verso un ulteriore rinvio a domani per la conclusione della COP31, la 31esima Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya in Turchia. A bloccare il negoziato è il braccio di ferro fra Europa e Paesi petroliferi (con l’appoggio dell’India) per l’inserimento dell’uscita dalle fonti fossili nella Cover Decision finale. Per stasera è fissata un’assemblea plenaria per l’approvazione di alcuni documenti tecnici secondari, ma la plenaria per le decisioni finali dovrebbe essere fissata per domani, domenica 22 novembre, secondo quanto apprende l’ANSA da fonti del negoziato.

L’Unione europea e gli stati insulari dell’Aosis chiedono che, se nella Cover Decision rimane la citazione della cattura del carbonio (CCS), gradita ai Paesi petroliferi, venga inserita la transizione dai combustibili fossili, per bilanciare. Al momento non si sta trattando per inserire previsioni sulla finanza per l’adattamento. Sembra invece raggiunto l’accordo per l’uscita dei rapporti dell’IPCC prima del Global Stocktake della COP33 del 2028. Rimane aperta la possibilità che non si arrivi ad un accordo sulla Cover Decision, e che quindi questa non venga approvata.

I negoziatori parlano di situazione estremamente complessa e bloccata. La presidenza turco-australiana ha convocato i Ministri negoziatori di Unione europea, Regno Unito e piccole isole per un ulteriore tentativo di mediazione. Il rischio è che alla fine non si arrivi a sottoscrivere la Cover Decision, e ci si limiti a una dichiarazione della presidenza. “È meglio non avere alcun accordo piuttosto che concluderne uno cattivo”, ha dichiarato il Commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra.

Presidente turco: “Paesi siano responsabili, cerchino compromesso”

Il Presidente turco della COP31, MUrat Kurum, ha invitato i Paesi ad agire “in modo responsabile” e a cercare un “compromesso“, in una fase in cui la grande conferenza sul clima si trova in una situazione di stallo – avendo superato di quasi 24 ore l’orario di chiusura previsto – in particolare sulla questione dei combustibili fossili. “Abbiamo appena riunito le parti interessate. In sostanza, le invitiamo a trovare un compromesso“, ha dichiarato Kurum ai giornalisti al termine di una riunione. “Continuo a esortare tutti i Paesi, anche a questo punto, ad agire in modo responsabile”, ha aggiunto.