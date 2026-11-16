Clima, nell’Ue oltre 270 miliardi di danni tra il 2021 e il 2025: è il quinquennio più costoso di sempre

Alluvioni, tempeste, siccità e altri fenomeni meteorologici estremi hanno provocato nell’Unione europea danni economici per oltre 270 miliardi di euro tra il 2021 e il 2025, rendendo gli ultimi cinque anni i più costosi mai registrati. È quanto emerge dai nuovi dati pubblicati oggi dall’Agenzia europea dell’ambiente (EEA), secondo cui le perdite complessive causate dagli eventi meteorologici e climatici estremi nei 27 Paesi dell’Unione hanno raggiunto circa 920 miliardi di euro tra il 1980 e il 2025. Quasi un terzo dei danni accumulati nell’arco di 45 anni si è dunque concentrato nell’ultimo quinquennio. Germania, Italia e Francia sono i Paesi che hanno registrato le perdite economiche più elevate in termini assoluti.

Le stime dell’EEA, espresse in euro del 2025 per consentire il confronto tra periodi diversi, comprendono esclusivamente i danni economici diretti. Non sono quindi inclusi gli effetti indiretti, come la perdita di produttività, le conseguenze sul prodotto interno lordo, i danni ambientali e gli impatti sulla salute delle persone. Il costo complessivo degli eventi estremi risulta pertanto superiore a quello rappresentato dalle cifre pubblicate.

Perdite rilevanti anche nel 2026

Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, il 2026 si sta già caratterizzando per perdite economiche rilevanti, provocate da tempeste, ondate di calore e siccità che hanno colpito diverse aree del continente. Il bilancio dell’anno non è ancora disponibile, ma i dati storici mostrano un’intensificazione delle perdite negli ultimi decenni.

Alluvioni causa principale dei danni

Le alluvioni rappresentano la principale causa dei danni economici registrati nell’Unione europea tra il 1980 e il 2025, con il 44% del totale. Gli eventi climatologici, tra cui siccità, periodi di freddo intenso e gelate, esclusi incendi e ondate di calore, contribuiscono per circa un quarto. Una quota analoga è attribuibile agli eventi meteorologici, come tempeste e fulmini, esclusa la grandine. Incendi boschivi, grandinate e ondate di calore rappresentano complessivamente circa il 5% dei danni economici diretti contabilizzati. Questa percentuale non riflette tuttavia l’intero impatto di tali fenomeni, poiché la metodologia non comprende le conseguenze sanitarie e una parte importante degli effetti economici indiretti.

Un altro dato significativo riguarda la concentrazione delle perdite in un numero relativamente limitato di disastri. Secondo l’EEA, appena il 5% degli eventi più costosi è responsabile del 63% dei danni economici complessivi. Il solo 1% degli eventi ha provocato il 31% delle perdite registrate nell’intero periodo.

L’impatto economico

L’impatto economico dei fenomeni estremi presenta differenze considerevoli tra gli Stati membri. In termini assoluti, Germania, Italia e Francia occupano le prime posizioni per ammontare dei danni subiti tra il 1980 e il 2025. La graduatoria cambia quando le perdite vengono rapportate alla popolazione. I valori pro capite più elevati si registrano in Slovenia, Spagna e Lussemburgo. Considerando invece i danni per unità di superficie, i Paesi maggiormente colpiti risultano Slovenia, Belgio e Lussemburgo. Particolarmente rilevante è il divario tra le perdite economiche complessive e quelle coperte dalle assicurazioni. Secondo le stime dell’Agenzia, meno del 20% dei danni provocati dagli eventi meteorologici e climatici estremi nell’Unione europea tra il 1980 e il 2025 era assicurato. La copertura varia sensibilmente da Paese a Paese. In Bulgaria, Cipro e Romania la quota assicurata è inferiore al 2% delle perdite, mentre in Danimarca e Lussemburgo supera il 60%.

Questi dati evidenziano la vulnerabilità economica di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche di fronte a eventi estremi che possono provocare danni ingenti in tempi molto brevi, lasciando una parte considerevole dei costi a carico dei soggetti colpiti.

Eventi estremi e danni economici e sociali

Il primo rapporto europeo sulla valutazione dei rischi climatici, denominato EUCRA, aveva già evidenziato un’accelerazione dei rischi associati al cambiamento climatico e la possibilità che eventi estremi producano conseguenze a cascata su diversi settori economici e sociali. Secondo le valutazioni richiamate dall’EEA, in uno scenario caratterizzato da un riscaldamento globale di 3°C, le perdite economiche annuali nell’Unione europea e nel Regno Unito potrebbero raggiungere almeno 175 miliardi di euro. L’Agenzia sottolinea tuttavia che il costo futuro dei rischi climatici non dipenderà soltanto dalla frequenza e dall’intensità dei fenomeni estremi, ma anche dal valore dei beni e delle infrastrutture esposti e dall’efficacia delle misure di adattamento adottate.

L’importanza della prevenzione

L’aumento delle perdite economiche registrate non può quindi essere attribuito esclusivamente al cambiamento climatico, perché risente anche dell’evoluzione dell’esposizione economica e della vulnerabilità dei territori. Il riscaldamento globale è però destinato ad aggravare numerosi rischi meteorologici e climatici, rendendo sempre più importante la prevenzione. Su questo fronte, l’Unione europea ha adottato nel 2021 una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e la Commissione europea ha presentato nell’ottobre scorso un nuovo quadro per la resilienza climatica, che comprende una proposta di legge europea sulla resilienza e una serie di strumenti operativi. L’obiettivo è rafforzare la capacità dei Paesi europei di anticipare i rischi, proteggere infrastrutture e attività economiche e ridurre i danni evitabili, superando un modello di intervento concentrato prevalentemente sulla gestione delle emergenze dopo il verificarsi dei disastri.