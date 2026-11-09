Clima, nuovo studio sul cambiamento climatico dimostra che il riscaldamento regionale ha già raggiunto la soglia di +1,5°C e ridefinisce le strategie per l’adattamento

La comunità internazionale e i decisori politici continuano a interrogarsi sull’anno esatto in cui il pianeta supererà formalmente la barriera termica stabilita dagli accordi internazionali, ma sul piano della realtà fisica locale quel limite è già stato ampiamente raggiunto. A certificarlo è un imponente studio scientifico pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Climate Change, condotto da un team internazionale di climatologi guidato da Tong Li e Francis W. Zwiers del Pacific Climate Impacts Consortium dell’Università di Victoria, insieme a Xuebin Zhang e Qiaohong Sun della Nanjing University of Information Science and Technology.

I ricercatori hanno dimostrato che entro il 2025 le regioni terrestri di tutto il mondo hanno già sperimentato tra il 90% e il 94% del riscaldamento atteso al raggiungimento della soglia globale di +1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali, e tra il 65% e il 76% di quello previsto per la soglia critica di +2°C. Come evidenziato nell’analisi di accompagnamento firmata dal celebre climatologo Peter Stott del Met Office britannico, le temperature regionali odierne sono ormai statisticamente indistinguibili da quelle caratteristiche di un mondo stabilizzato a 1,5 °C di riscaldamento medio, una rivelazione che sposta bruscamente la prospettiva dell’azione climatica dal futuro al presente.

La discrepanza tra medie globali e realtà territoriali

Nel dibattito pubblico sul cambiamento climatico, l’attenzione tende a focalizzarsi quasi esclusivamente sulla temperatura media globale superficiale, un parametro sintetico che nasconde profonde asimmetrie geografiche. Se a livello planetario l’ultimo decennio ha registrato un riscaldamento medio stimato intorno a +1,2°C rispetto al periodo preindustriale 1850-1900, la risposta termica delle terre emerse è stata notevolmente più rapida e violenta a causa della differente capacità termica tra oceani e continenti. Sulla terraferma globale l’innalzamento termico attribuibile all’attività umana ha già toccato una media di +1,6°C, superando ampiamente le soglie di sicurezza stabilite politicamente.

I dati regionali analizzati dallo studio mettono in luce disparità territoriali impressionanti. Nei territori delle alte latitudini boreali agisce con forza il fenomeno noto come amplificazione artica, favorito dalla progressiva perdita della calotta glaciale e del manto nevoso. Nell’Artico russo l’aumento della temperatura dell’aria vicino alla superficie ha già raggiunto l’allarmante valore di +3,3°C al di sopra del livello di riferimento preindustriale. Valori eccezionali si riscontrano anche nel Nord America nord-orientale con +2,6°C di incremento e nel Nord America nord-occidentale con +2,4°C. Anche il continente europeo si trova in una condizione di surriscaldamento avanzato, con l’Europa centro-occidentale e l’Europa orientale che hanno già accumulato rispettivamente +2,2°C e +2,4°C di riscaldamento medio.

All’estremo opposto si collocano le regioni dominate dall’influenza mitigatrice dei grandi bacini oceanici, dove l’inerzia termica dell’acqua rallenta la progressione del calore. Aree come il Sud America meridionale e sud-occidentale, il Sud-est asiatico e la Nuova Zelanda mostrano incrementi prossimi a +0,8 o +1,0°C. Tuttavia, quando si calcola la percentuale di riscaldamento regionale già consumata rispetto al totale atteso per le soglie di +1,5°C e +2°C, il quadro diventa straordinariamente omogeneo. Tutte le 46 regioni climatiche analizzate presentano intervalli di confidenza che inglobano il 100% dell’incremento atteso per il target più stringente di Parigi, dimostrando che nessun continente è rimasto indietro in questa progressione termica.

La metodologia statistica bayesiana che supera il buio dei dati storici

Uno dei maggiori ostacoli storici nella climatologia regionale è sempre stato rappresentato dalla carenza di misurazioni strumentali continue e affidabili per la seconda metà del diciannovesimo secolo. Mentre in Europa e in parti del Nord America esistono serie storiche secolari, vaste porzioni dell’Africa subsahariana, del Sud America e delle regioni polari presentano registrazioni storiche quasi inesistenti prima della metà del Novecento. Questa disparità ha tradizionalmente impedito di calcolare con sufficiente robustezza quanto ciascun territorio si fosse riscaldato rispetto al periodo preindustriale 1850-1900, indebolendo la posizione dei Paesi in via di sviluppo nei negoziati internazionali.

Per superare questo divario informativo, gli autori dello studio hanno implementato un approccio statistico avanzato denominato Kriging for Climate Change, una tecnica bayesiana di vincolo osservativo che integra le simulazioni paleoclimatiche e storiche con le osservazioni strumentali del dataset HadCRUT5. A differenza dei tradizionali metodi di rilevamento e attribuzione basati sull’ottimizzazione dell’impronta digitale termica teorizzata dal premio Nobel Klaus Hasselmann, che utilizzano regressioni a variabili con errore per calcolare semplici fattori di scala, il modello bayesiano aggiorna la distribuzione a priori generata da 25 modelli climatici globali del progetto CMIP6 combinandola con le osservazioni reali e sfruttando le correlazioni spaziotemporali del sistema climatico.

La validità e la precisione di questo approccio sono state verificate attraverso rigorosi test su modelli imperfetti, trattando 45 simulazioni indipendenti provenienti da 15 modelli della Terra come pseudo-osservazioni del mondo reale. Tra le sette diverse configurazioni testate, quella che ha combinato la serie storica della singola regione con la media globale della temperatura terrestre ha dimostrato le prestazioni migliori, raggiungendo un rapporto di confidenza medio pari a 7,3. Questo indicatore, calcolato come inverso dell’errore quadratico medio normalizzato, ha certificato che il segnale del riscaldamento stimato sovrasta ampiamente i margini di incertezza statistica su tutte le terre emerse, colmando una lacuna di conoscenza che durava da decenni.

La responsabilità umana tra la spinta dei gas serra e lo scudo degli aerosol

L’indagine ha scomposto in maniera analitica il contributo fornito dalle diverse componenti esterne del bilancio energetico terrestre, separando l’influenza antropica complessiva dai cicli naturali legati all’attività solare e alle eruzioni vulcaniche. I risultati confermano in modo inequivocabile che i fattori naturali hanno esercitato un impatto statisticamente indistinguibile dallo zero nell’ultimo secolo e mezzo su quasi tutte le 46 regioni esaminate, con fluttuazioni comprese entro un ristretto margine di appena mezzo grado centigrado.

La quasi totalità del riscaldamento registrato tra il periodo 1850-1900 e il decennio 2016-2025 è interamente riconducibile all’attività umana, ma al suo interno si cela una forte competizione fisica tra agenti climalteranti opposti. Le emissioni di gas a effetto serra di origine industriale, agricola ed energetica costituiscono il motore dominante del riscaldamento globale, avendo generato da sole una spinta termica che supera tra il 4% e il 26% l’aumento complessivo osservato sul pianeta. Nelle alte latitudini della Siberia e dell’Artico, l’effetto serra isolato avrebbe già provocato un incremento termico superiore a +4,2°C.

A contenere parzialmente questa impennata è intervenuto il raffreddamento provocato dagli aerosol solfatici e carboniosi, particelle sospese nell’atmosfera prodotte dalla combustione fossile e dai processi industriali non filtrati. Questo fattore antropico di raffreddamento ha attenuato le temperature regionali con una mediana globale di 0,3°C in meno, raggiungendo picchi di compensazione di circa 0,7°C nelle storiche fasce industriali dell’emisfero settentrionale, come il nord-est degli Stati Uniti, l’Europa centrale e meridionale e l’Asia meridionale. Tuttavia, questo schermo protettivo ha toccato il suo massimo tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Le sacrosante politiche ambientali per il risanamento della qualità dell’aria introdotte in Occidente e più recentemente in Asia orientale hanno progressivamente rimosso il particolato inquinante, smascherando il potenziale riscaldante latente dei gas serra e provocando la decisa accelerazione termica a cui assistiamo negli ultimi anni.

Il paradosso dei tropici e l’eccezione termica nordamericana

Uno degli esiti più sorprendenti dell’indagine riguarda la straordinaria affidabilità delle stime ottenute nelle zone equatoriali e tropicali, comprendenti gran parte dell’Africa subsahariana, il Sud-est asiatico e l’America centrale. Nonostante queste aree siano storicamente tra le più sprovviste di stazioni meteorologiche al suolo prima del 1950, l’analisi ha registrato proprio qui i più elevati livelli di certezza scientifica, con rapporti di confidenza che superano quota 10 o addirittura 14. Questo apparente paradosso si spiega attraverso la fisica del clima locale. Nelle regioni tropicali la variabilità climatica interna, ovvero l’oscillazione naturale delle temperature che si manifesta di anno in anno per effetto di dinamiche caotiche, è estremamente bassa rispetto a quanto accade alle medie e alte latitudini.

La deviazione standard di fondo nei tropici non supera spesso il decimo di grado. Di conseguenza, il segnale del riscaldamento indotto dall’uomo, pur assestandosi su valori assoluti intermedi compresi tra +1,1°C e +1,8°C, emerge in modo nitidissimo rispetto al rumore di fondo naturale, generando un rapporto segnale-rumore superiore a 12. Al contrario, nelle latitudini polari la gigantesca variabilità naturale e le discrepanze tra modelli allargano gli intervalli di incertezza, pur mantenendo un quadro di confidenza solido.

In questo scenario globale fa eccezione un’area che possiede al contrario una rete osservativa fittissima fin dall’Ottocento, ossia il Nord America centrale. Qui il rapporto di confidenza è risultato insolitamente basso, scendendo sotto il valore di 3. Si tratta della conferma scientifica del fenomeno noto in climatologia come anomalia termica nordamericana o buco di riscaldamento statunitense. In questa vasta porzione interna degli Stati Uniti, le temperature superficiali sono aumentate molto meno rispetto alla media del pianeta a causa di una convergenza singolare tra l’impatto raffreddante degli aerosol industriali di metà Novecento, l’espansione massiccia dell’irrigazione agricola e l’influenza di cicli oceanici decennali sia nel Pacifico che nell’Atlantico.

La sincronizzazione globale verso il limite di due gradi

L’applicazione del vincolo osservativo bayesiano ha consentito ai ricercatori di proiettare la traiettoria futura della temperatura planetaria sotto gli scenari di emissione standard, individuando le tempistiche con cui verranno infranti i tetti massimi stabiliti dal trattato climatico globale. Secondo le proiezioni vincolate dai dati reali nello scenario emissivo SSP5-8.5, la temperatura media della Terra varcherà stabilmente la soglia di +1,5°C intorno al 2029, mentre il superamento del limite invalicabile dei +2°C è atteso attorno al 2042.

Nel brevissimo arco temporale che ci separa dal 2029, la risposta climatica regionale continuerà a seguire una proporzionalità lineare rispetto alla media globale, rispecchiando il classico comportamento del pattern scaling. Ma nella transizione verso i +2°C, un traguardo per il quale il pianeta ha già consumato oltre i due terzi del cammino consentito, entreranno in gioco prepotentemente le risposte non lineari del sistema Terra. Tra queste spicca la retroazione albedo-ghiaccio, in cui la scomparsa delle superfici bianche riflettenti lascia spazio a terreni scuri e acque aperte che assorbono radiazione solare a tassi esponenziali, amplificando il surriscaldamento locale.

I ghiacciai montani e le calotte polari forniscono la testimonianza tangibile di questo processo già in atto. Come documentato nel commento scientifico di Peter Stott attraverso i rilievi glaciologici condotti sulle Alpi svizzere, il ritiro delle masse glaciali non è una minaccia ipotetica proiettata nel futuro, ma un evento fisico misurabile giorno per giorno, con fronti glaciali che hanno perso oltre un chilometro e mezzo di estensione rispetto alla fine dell’Ottocento. Il fatto che le percentuali di riscaldamento già realizzate siano così simili tra tutte le regioni dimostra che la Terra sta marciando all’unisono verso i limiti di guardia, riducendo quasi a zero i margini di tolleranza per ritardare il taglio globale delle emissioni nocive.

Le conseguenze per l’adattamento e i risarcimenti internazionali

La constatazione che il mondo a +1,5°C non rappresenti un’eventualità futura bensì la condizione ambientale contemporanea modifica profondamente l’agenda geopolitica del clima. Fino a oggi, la maggior parte dei piani strategici di adattamento climatico è stata concepita assumendo che gli impatti più severi previsti dai modelli matematici si sarebbero manifestati solo nei decenni a venire, una volta certificato il superamento della soglia simbolica globale. I dati pubblicati dimostrano che gli eventi estremi sempre più frequenti e violenti, dalle ondate di calore letali alle alluvioni devastanti, dalle mega-siccità al collasso degli ecosistemi criosferici, costituiscono già l’impatto atteso per quel livello di riscaldamento.

Questi risultati offrono una base empirica essenziale per le trattative internazionali dedicate al meccanismo delle perdite e dei danni, istituito per risarcire le nazioni più povere e vulnerabili colpite da disastri meteorologici incontrollabili. Fino a questo momento, la mancanza di dati meteorologici storici nell’emisfero sud aveva rappresentato un ostacolo insormontabile per quantificare con certezza legale e scientifica la quota di danno direttamente attribuibile alle emissioni generate dai Paesi industrializzati dal 1850 a oggi. L’integrazione bayesiana tra modelli e vincoli fisici permette ora di attribuire l’origine antropica degli eventi anche nei contesti privi di termometri ottocenteschi, fornendo una prova inoppugnabile del debito climatico accumulato.

La sfida che si apre per i governi e le comunità locali non è più soltanto quella di limitare il danno futuro attraverso la mitigazione delle emissioni, obiettivo che resta cruciale per evitare lo scenario catastrofico dei +2°C, ma quella di ripensare all’istante le infrastrutture, la gestione delle risorse idriche, l’agricoltura e i sistemi sanitari per resistere a un clima che è già mutato. Non esiste più una finestra di attesa confortevole: la transizione ecologica e le politiche di resilienza territoriale devono misurarsi con la consapevolezza che il mondo che gli accordi di Parigi intendevano scongiurare è il pianeta in cui l’umanità sta già vivendo.