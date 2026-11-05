Clima, ottobre più asciutto e caldo della media in Trentino

Un ottobre 2026 caratterizzato da precipitazioni inferiori alla media del mese e da temperature invece superiori ai valori di riferimento. A riportarlo è l’analisi di Meteotrentino, che riferisce inoltre come la temperatura media dei primi 10 mesi del 2026 (+16,6°C) sia stata la più alta mai registrata dall’inizio delle osservazioni meteo dal settembre 1920. La temperatura media mensile di ottobre, riporta Meteotrentino, è stata di +14,3°C, superiore di 1,5°C rispetto alla media storica. La massima, pari a +25,0°C, è stata toccata il giorno 2 e risulta superiore di 1,6°C rispetto alla media delle massime, che è di +23,4°C. La minima, pari a +3,9°C, è stata registrata il giorno 26 e risulta superiore di 1,3°C rispetto alla media delle minime, che è di +2,6°C. In tutte le stazioni analizzate la temperatura media del mese di ottobre 2026 è stata più alta del valore medio, tranne a Malè.

Precipitazioni

Riguardo alle precipitazioni, l’unica perturbazione atlantica che ha determinato precipitazioni localmente abbondanti è transitata il 21 ottobre, giorno in cui si è misurata la massima precipitazione giornaliera pari a 35 millimetri. Nella stazione di Trento (Laste), si è registrata una precipitazione cumulata pari a 61,0mm, valore inferiore alla media storica di ottobre, che è 109,4mm. Sei infine i giorni definiti come piovosi, in cui la precipitazione risulta maggiore di 1mm, valore leggermente inferiore al dato medio di 7,4mm.