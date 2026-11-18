Trasformare le conoscenze sui rischi climatici in decisioni concrete, definire le priorità di intervento e migliorare la capacità dei territori di affrontare le emergenze legate al clima. È questo il tema centrale del webinar conclusivo della Community of Practice di CLIMAAX, in programma il 3 dicembre 2026, dalle 14:30 alle 16:00 CET, nell’ambito del progetto europeo che vede tra i partner la Fondazione CMCC. L’incontro rappresenta un momento di confronto sulle esperienze maturate dalle regioni coinvolte nel progetto, con particolare attenzione al passaggio dalla valutazione dei rischi climatici alla definizione di misure di gestione e interventi operativi. Un processo fondamentale per rafforzare la capacità delle amministrazioni regionali e locali di pianificare le proprie azioni sulla base delle conoscenze scientifiche e delle caratteristiche dei territori.

Rischi climatici, la sfida delle regioni europee: dalle analisi alle decisioni operative

La valutazione del rischio costituisce soltanto il primo passaggio nella costruzione di una strategia efficace di adattamento ai cambiamenti climatici e di gestione delle emergenze. La difficoltà maggiore emerge spesso nella fase successiva, quando i risultati delle analisi devono essere trasformati in decisioni amministrative, priorità e azioni concrete. Le regioni si confrontano infatti con una serie di ostacoli che possono condizionare la capacità di attuare le strategie individuate. Tra questi figurano la disponibilità limitata di risorse, la necessità di conciliare priorità differenti e il coinvolgimento di diversi dipartimenti amministrativi, soggetti interessati e comunità locali. Il webinar CLIMAAX si concentrerà proprio su queste difficoltà, approfondendo il modo in cui le amministrazioni regionali possono utilizzare le informazioni ricavate dalle valutazioni climatiche per orientare le proprie scelte e individuare le azioni da intraprendere.

CLIMAAX, le esperienze delle regioni europee nella gestione dei rischi climatici

Una parte centrale dell’incontro sarà dedicata alle testimonianze di alcune regioni selezionate nell’ambito del progetto CLIMAAX, che presenteranno le proprie esperienze nel passaggio dalla conoscenza dei rischi climatici alla loro gestione concreta. Le presentazioni permetteranno di approfondire le scelte effettuate dalle amministrazioni coinvolte, le difficoltà incontrate durante il percorso e gli insegnamenti acquisiti attraverso l’applicazione pratica degli strumenti di valutazione. Il confronto sarà quindi orientato non soltanto agli aspetti scientifici e metodologici delle analisi climatiche, ma anche alle loro implicazioni organizzative e decisionali. L’obiettivo è condividere esperienze utili a comprendere come le informazioni sui rischi possano essere integrate nelle attività di pianificazione e nei processi di gestione delle emergenze a livello regionale e locale.

Il programma del webinar del 3 dicembre: confronto tra territori e comunità scientifica

Il webinar della Community of Practice CLIMAAX si aprirà con un breve sondaggio in diretta dedicato alle esperienze dei partecipanti. I risultati serviranno a introdurre i temi della discussione e a delineare il contesto nel quale si inseriscono le esperienze regionali. Seguiranno le presentazioni delle regioni selezionate, durante le quali saranno illustrate le modalità con cui i risultati delle valutazioni dei rischi climatici sono stati tradotti in scelte e azioni. La sessione proseguirà con una discussione aperta, che consentirà ai partecipanti di rivolgere domande ai relatori e confrontarsi con gli altri componenti della comunità sulle principali difficoltà incontrate e sulle soluzioni adottate. La parte conclusiva sarà dedicata alle prospettive di collaborazione successive alla chiusura di CLIMAAX, con un’introduzione al progetto di follow-up ClimaaxNext, destinato a rappresentare la fase successiva del percorso di cooperazione. L’iniziativa è rivolta alle autorità regionali e locali, agli operatori del settore, ai ricercatori e a tutti i soggetti interessati a trasformare le conoscenze scientifiche sui rischi climatici in azioni di gestione e pianificazione.

Cos’è CLIMAAX: il progetto Horizon Europe per migliorare la gestione delle emergenze climatiche

CLIMAAX, acronimo di CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboX, è un progetto quadriennale finanziato nell’ambito di Horizon Europe, il programma europeo dedicato alla ricerca e all’innovazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di migliorare i piani regionali di gestione dei rischi climatici e delle emergenze, mettendo a disposizione sostegno finanziario, strumenti analitici e supporto pratico. Il progetto punta a favorire l’armonizzazione delle metodologie di valutazione dei rischi climatici e il consolidamento delle pratiche adottate dai territori, contribuendo alla costruzione di un approccio più condiviso e coerente a livello europeo. La finalità è anche quella di lasciare un patrimonio duraturo di conoscenze, metodologie ed esperienze che possa costituire una base per le future iniziative europee nel settore della valutazione della vulnerabilità climatica e della gestione dei rischi.

Il ruolo della Fondazione CMCC nello sviluppo degli strumenti di valutazione climatica

All’interno di CLIMAAX, la Fondazione CMCC svolge un ruolo centrale nello sviluppo di un quadro metodologico comune per la valutazione dei rischi climatici a livello locale e regionale. Il lavoro della Fondazione è orientato alla definizione di un approccio inclusivo e armonizzato, capace di sostenere l’analisi dei rischi e delle vulnerabilità nei diversi contesti territoriali. Accanto alla componente scientifica e metodologica, il CMCC coordina attività fondamentali per la diffusione dei risultati, la comunicazione, il coinvolgimento dei soggetti interessati e la gestione del progetto. Queste attività contribuiscono a collegare il lavoro di ricerca con le esigenze delle amministrazioni e degli operatori impegnati nella pianificazione territoriale e nella gestione dei rischi legati al clima.

Da CLIMAAX a ClimaaxNext, la nuova fase della collaborazione europea

Con l’avvicinarsi della conclusione del progetto, il webinar del 3 dicembre assume un significato particolare anche per la continuità della collaborazione sviluppata nell’ambito della Community of Practice. L’incontro conclusivo offrirà infatti l’occasione per guardare alla fase successiva attraverso la presentazione di ClimaaxNext, il progetto che darà seguito al percorso di cooperazione avviato con CLIMAAX. Il passaggio alla nuova iniziativa si inserisce nell’obiettivo di valorizzare le competenze e le esperienze sviluppate dalle regioni europee, mantenendo al centro il collegamento tra conoscenza scientifica, valutazione del rischio e gestione operativa delle emergenze climatiche.