Clorpirifos e morbo di Parkinson: l’esposizione al pesticida comune aumenta di oltre due volte e mezza il rischio della patologia

L’impiego su larga scala di fitofarmaci nelle pratiche agronomiche torna al centro del dibattito scientifico internazionale con evidenze che collegano direttamente la salute del sistema nervoso all’inquinamento ambientale. Secondo quanto riportato dalla testata scientifica ScienceDaily in merito alla ricerca condotta presso la UCLA Health e pubblicata su Molecular Neurodegeneration, le persone soggette a una prolungata esposizione residenziale al clorpirifos presentano una probabilità superiore a 2,5 volte di sviluppare il morbo di Parkinson rispetto a chi non è mai entrato in contatto con questa sostanza. La patologia, che colpisce quasi un milione di individui soltanto negli Stati Uniti e milioni di persone in tutto il mondo, comporta una progressiva degenerazione delle strutture cerebrali responsabili della coordinazione motoria, manifestandosi clinicamente con tremori a riposo, rigidità muscolare, lentezza nei movimenti e gravi difficoltà nell’equilibrio.

Alla base di questa condizione neurodegenerativa vi è la perdita selettiva dei neuroni dopaminergici, cellule deputate alla produzione della dopamina, il neurotrasmettitore fondamentale che consente la corretta trasmissione degli impulsi e orchestra movimenti fluidi e controllati. Sebbene la componente genetica giochi un ruolo acclarato nella suscettibilità individuale, la comunità scientifica ha intensificato negli ultimi decenni le indagini sui fattori tossicologici ambientali. I composti chimici sviluppati per eliminare i parassiti delle colture agiscono infatti interferendo con i meccanismi biologici del sistema nervoso degli insetti, una modalità d’azione che può replicarsi in modo deleterio e subdolo anche sui tessuti neurali umani.

Lo studio epidemiologico di UCLA Health e l’impatto dell’esposizione residenziale

Per verificare la consistenza statistica del legame tra la sostanza e l’insorgenza della malattia, il gruppo di scienziati ha analizzato una coorte composta da 829 soggetti con diagnosi accertata di malattia di Parkinson e 824 individui sani inseriti come gruppo di controllo. Tutti i partecipanti facevano parte dello storico studio Parkinson’s Environment and Genes, un programma di ricerca longitudinale progettato per comprendere l’interazione complessa tra predisposizione genetica ed esposizioni ambientali avverse. I ricercatori hanno integrato i meticolosi registri storici dello Stato della California relativi all’applicazione dei fitofarmaci in agricoltura con i dati anagrafici e i percorsi residenziali e occupazionali dei partecipanti nel corso dei decenni.

Dall’elaborazione dei modelli territoriali è emerso che l’incremento di oltre due volte e mezza del rischio era strettamente legato all’abitare per lunghi periodi in prossimità di aree trattate con il fitofarmaco. La vicinanza geografica costante ha determinato un assorbimento passivo e continuativo del composto, rivelatosi determinante nel decorso clinico osservato. Trattandosi tuttavia di un’indagine di natura osservazionale, la sola correlazione statistica non era sufficiente per stabilire un nesso di causalità diretta, motivo per cui l’équipe medica ha ritenuto fondamentale approfondire le basi fisiopatologiche attraverso una sperimentazione controllata in laboratorio.

Il meccanismo biologico: come il clorpirifos distrugge i neuroni dopaminergici

Per chiarire i processi molecolari attraverso cui l’insetticida induce la degenerazione cellulare, i ricercatori hanno condotto un’indagine in vivo esponendo modelli murini a particelle aereosolizzate di clorpirifos per un periodo complessivo di undici settimane. Questa metodologia è stata appositamente scelta per riprodurre fedelmente la via inalatoria, ossia la modalità più frequente con cui le popolazioni residenti nelle vicinanze dei campi coltivati entrano in contatto con i vapori e le polveri disperse durante i trattamenti aerei o terrestri.

Al termine del periodo di somministrazione, gli animali da laboratorio hanno iniziato a manifestare deficit motori evidenti e hanno mostrato una marcata perdita di neuroni che producono dopamina, riproducendo il profilo neuropatologico tipico del Parkinson. Le analisi a livello subcellulare hanno evidenziato che la sostanza compromette la capacità intrinseca del cervello di smaltire e degradare le proteine danneggiate. Il blocco dei normali processi di depurazione proteica provoca un accumulo tossico all’interno delle cellule nervose che ne determina l’apoptosi e causa il collasso dei circuiti deputati al controllo del movimento. Questo riscontro trasforma un semplice sospetto epidemiologico in una dinamica patologica biologicamente provata.

Quadro normativo, persistenza ambientale e prospettive per la prevenzione clinica

I risultati di questa ricerca assumono una rilevanza sanitaria immediata poiché il clorpirifos rimane una minaccia concreta nonostante i limiti normativi introdotti nel corso degli anni. Negli Stati Uniti il suo utilizzo per scopi residenziali e domestici è stato bandito nel 2001, mentre il settore agricolo ha subito significative restrizioni e contenziosi legali a partire dal 2021. Ciononostante, la sostanza continua a essere autorizzata e impiegata su diverse colture agrarie sia sul territorio americano sia in numerosi altri Paesi a forte vocazione produttiva. Poiché il processo neurodegenerativo può rimanere asintomatico per molti anni prima che si manifestino i primi segni motori, l’esposizione avvenuta nei decenni scorsi potrebbe continuare a produrre effetti clinici ritardati.

L’individuazione mirata di questo inquinante ambientale offre alle autorità sanitarie la possibilità di impostare programmi di sorveglianza neurologica preventiva dedicati a coloro che hanno vissuto o lavorato a contatto con il composto. Sul versante terapeutico, l’aver chiarito che il danno neuronale deriva da un’interferenza con i meccanismi di degradazione delle proteine anomale apre la strada allo sviluppo di nuove molecole neuroprotettive capaci di preservare la sopravvivenza cellulare e contrastare l’evoluzione del danno cerebrale indotto dai pesticidi.