CNR, dalle correnti marine all’intelligenza artificiale: la scienza racconta i flussi che governano il mondo

Le correnti marine che attraversano gli oceani, i movimenti dell’aria che favoriscono la dispersione dei semi, i segnali elettrici che permettono il funzionamento degli organismi viventi, ma anche i flussi migratori, gli scambi commerciali e la circolazione delle informazioni nell’era digitale. Sono alcune delle manifestazioni di un fenomeno che accomuna ambiti scientifici apparentemente molto distanti e che diventa il protagonista del nuovo numero dell’Almanacco della Scienza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), disponibile online da oggi. Il termine corrente identifica principalmente un movimento continuo e orientato, ma assume significati differenti a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Può descrivere un fenomeno fisico, un processo naturale, una dinamica sociale oppure una tendenza culturale. Attraverso i contributi delle ricercatrici e dei ricercatori del CNR, il magazine scientifico approfondisce queste diverse interpretazioni, mettendo in relazione discipline che spaziano dall’oceanografia alle neuroscienze, dalla linguistica all’economia, fino all’informatica. Il nuovo numero segna anche l’avvio di un’iniziativa dedicata alla storia e al patrimonio scientifico dell’Ente: nasce infatti la rubrica Centenario Biblioteca CNR, che accompagnerà le celebrazioni per i 100 anni della Biblioteca centrale “G. Marconi”.

La Biblioteca centrale del CNR compie 100 anni: una nuova rubrica per il centenario

Tra le principali novità dell’Almanacco della Scienza figura l’inaugurazione di Centenario Biblioteca CNR, uno spazio dedicato alle celebrazioni dei cento anni della Biblioteca “G. Marconi” del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La nuova rubrica seguirà nel corso dell’anno le iniziative legate alla ricorrenza, offrendo spazio agli appuntamenti e alle attività organizzate per celebrare la storia della struttura. Ad aprire questo percorso è un articolo di Maria Adelaide Ranchino, responsabile dei Centri di Documentazione Europea della Biblioteca, che annuncia l’organizzazione di numerosi eventi durante tutto l’anno in occasione del centenario. L’iniziativa introduce così un ulteriore ambito di approfondimento all’interno del magazine, affiancando alla divulgazione scientifica l’attenzione per la storia della documentazione e della conoscenza.

Correnti di pensiero nell’era digitale: come si formano e si diffondono le idee

Uno degli approfondimenti del Focus è dedicato alla circolazione delle idee e alla formazione delle correnti di pensiero nell’era digitale, un tema che riguarda il rapporto tra informazioni, strumenti tecnologici e dinamiche collettive. Ad affrontarlo è Giulio Rossetti, ricercatore dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (ISTI) del CNR, che illustra come nascono e si diffondono le correnti di pensiero nell’era digitale. Il contributo prende in esame le dinamiche che modellano il pensiero collettivo, inserendo il concetto di corrente in un contesto nel quale il movimento non riguarda elementi materiali, ma idee, orientamenti e informazioni. Il rapporto tra dati e conoscenza torna anche nell’intervento di Valerio Grossi, sempre dell’ISTI, dedicato a come trasformare le correnti di informazioni in conoscenza utile alla società. In questo caso l’attenzione si concentra sul passaggio dal flusso di dati alla costruzione di una conoscenza condivisa, approfondendo un aspetto centrale dell’utilizzo delle informazioni nei diversi ambiti della società contemporanea.

Correnti marine e atmosferiche: i movimenti naturali che influenzano gli ecosistemi

Dalle dinamiche digitali l’approfondimento si sposta ai fenomeni naturali, a partire dalle correnti marine, protagoniste dell’intervento di Francesco Falcieri, dell’Istituto di Scienze Marine del CNR. Il ricercatore racconta le numerose funzioni svolte dai movimenti del mare, esaminando il ruolo delle correnti nell’ambiente marino. Il concetto di corrente assume un significato altrettanto importante nell’atmosfera. Silvano Fares, direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del CNR, approfondisce infatti il ruolo delle correnti d’aria nel trasporto e nella dispersione dei semi delle piante. Il vento e i movimenti delle masse d’aria vengono così analizzati in relazione a un processo biologico essenziale per la diffusione delle specie vegetali, mostrando come un fenomeno atmosferico possa contribuire direttamente alle dinamiche della natura. Le correnti diventano quindi un elemento di collegamento tra fisica dell’atmosfera, ambiente marino e biologia vegetale, evidenziando la varietà dei processi che possono essere descritti attraverso il movimento.

Migrazioni e commercio globale: i flussi che collegano territori e Paesi

Il nuovo numero dell’Almanacco della Scienza dedica spazio anche ai movimenti che coinvolgono le popolazioni e le attività economiche, estendendo il significato di corrente alle dinamiche geografiche e sociali. Donato Di Sanzo, dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR, analizza le cause e le conseguenze dei movimenti migratori delle popolazioni, affrontando il tema attraverso la geografia dei flussi. Lo spostamento delle persone tra territori differenti rappresenta una delle forme più significative di movimento sociale e costituisce l’oggetto dell’approfondimento dedicato alle migrazioni. Un’altra dimensione dei flussi internazionali viene esaminata da Rosanna Fornasiero, dell’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni del CNR, che si concentra sugli scambi commerciali tra diverse aree geografiche e differenti Paesi. Il contributo affronta il tema del commercio globale attraverso la prospettiva dei flussi, mettendo al centro i movimenti che collegano territori e sistemi economici.

Le parole viaggiano tra le lingue: il contributo della linguistica computazionale

Non sono soltanto persone e merci a spostarsi da un territorio all’altro. Anche le parole attraversano confini linguistici e culturali, entrando in relazione con lingue differenti da quelle di origine. È questo l’argomento sviluppato da Elisa Guadagnini, dell’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” del CNR, che esamina i movimenti delle parole da una lingua all’altra e gli effetti prodotti da questi spostamenti. L’approfondimento introduce il tema della circolazione delle parole e delle trasformazioni linguistiche, mostrando un’ulteriore applicazione del concetto di corrente nell’ambito della comunicazione e della cultura.

Correnti elettriche nel corpo umano e plasma: la fisica incontra la biologia

Il significato fisico del termine corrente trova spazio in due contributi dedicati all’elettricità e alle sue manifestazioni in contesti differenti. Giorgia Pallafacchina, dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, affronta il tema dei segnali elettrici generati dagli organismi viventi, approfondendo il rapporto tra elettricità e processi biologici. La presenza di fenomeni elettrici negli organismi costituisce il punto di partenza per esaminare una manifestazione della corrente strettamente collegata al funzionamento della vita. A un diverso ambito della fisica è dedicato invece l’intervento di Lionello Marrelli, dell’Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi del CNR, che illustra le caratteristiche del plasma, un gas capace di condurre la corrente elettrica senza bisogno di fili. Il contributo permette di approfondire una particolare modalità di conduzione elettrica, collocando il plasma tra i fenomeni scientifici esaminati nel numero dedicato alle correnti.

Le specie marine che nuotano controcorrente e i metodi di cottura elettrici

Il tema centrale del magazine viene sviluppato anche attraverso le rubriche dedicate alla natura e all’alimentazione. Nella sezione Vita di mare, Ester Cecere, già ricercatrice dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR, racconta le specie marine capaci di nuotare controcorrente. L’approfondimento si concentra sugli organismi che riescono a muoversi in direzione opposta a quella delle correnti, affrontando il rapporto tra movimento degli animali e dinamiche dell’ambiente marino. Nella rubrica Salute a tavola, invece, Concetta Montagnese, dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR, esamina le diverse forme di cottura che ricorrono alla corrente elettrica, approfondendo le caratteristiche delle differenti modalità di preparazione degli alimenti. La corrente elettrica viene così considerata anche in relazione alle pratiche di cucina e all’alimentazione, nell’ambito di un contributo dedicato ai metodi di cottura.

Il Museo delle correnti a Gallarate e la sfida storica tra Edison e Tesla

Il percorso dell’Almanacco attraversa anche il mondo dell’arte e la storia delle tecnologie elettriche. Nella rubrica Musei scientifici viene presentato il Museo delle correnti, visitabile presso la Galleria civica di arte moderna di Gallarate, in provincia di Varese, dal 15 novembre. La sezione dedicata alla cultura museale inserisce quindi il concetto di corrente in un contesto artistico, attraverso un’iniziativa legata alla Galleria di Gallarate. La storia dell’elettricità torna invece nella rubrica Sonetti matematici, con un componimento in dialetto romanesco di Alessandro Moriconi, dell’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR. Il testo, intitolato La guera de le corenti, ricorda la celebre competizione commerciale e tecnologica tra Thomas Edison e Nikola Tesla, sostenitori di due differenti sistemi di distribuzione dell’elettricità. Edison era fautore della corrente continua, mentre Tesla sosteneva la corrente alternata. Il confronto tra le due soluzioni viene ripercorso attraverso il linguaggio poetico e il dialetto romanesco, unendo divulgazione scientifica, storia e letteratura.

Depressione e neuroscienze: scoperto un meccanismo che riduce l’attività dei neuroni

Al di fuori del tema principale, la sezione Altra ricerca presenta una serie di notizie dedicate ai progressi della ricerca scientifica, alla formazione e alle iniziative culturali. Tra gli approfondimenti figura uno studio dell’Istituto di neuroscienze Cavalieri Ottolenghi dell’Università di Torino che ha portato alla scoperta di un meccanismo biologico attraverso il quale la depressione riduce l’attività dei neuroni della corteccia prefrontale mediale. Il risultato riguarda il rapporto tra depressione e attività neuronale e rappresenta uno degli argomenti scientifici segnalati nel nuovo numero dell’Almanacco. La sezione dedica inoltre attenzione alla formazione scientifica attraverso il bando dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, finalizzato ad avvicinare gli studenti alle discipline STEM, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Mostre e visite guidate: gli appuntamenti scientifici tra Padova e Firenze

Le iniziative culturali e museali trovano spazio anche nella sezione dedicata alle altre attività di ricerca. A Padova viene segnalata la mostra “Ricostruire per la vita”, in corso presso il Museo di storia della medicina. Il programma comprende inoltre due appuntamenti a Firenze, con altrettante visite guidate al Museo Galileo e al Museo Horne, previste rispettivamente nell’ambito delle iniziative del 14 e del 18 novembre. Gli appuntamenti ampliano lo spazio dedicato alla divulgazione scientifica, affiancando alle attività di ricerca le opportunità di approfondimento offerte dalle istituzioni museali.

Libri e divulgazione scientifica: dalla conoscenza all’intelligenza artificiale

Il nuovo numero dell’Almanacco della Scienza si completa con la rubrica Recensioni, che propone sei volumi dedicati a temi culturali, scientifici, tecnologici e sociali. Tra le opere presentate figura “La mano sinistra del sapere”, pubblicato da Apogeo, al quale è dedicata una recensione incentrata sul rapporto tra conoscenza e potere. Spazio anche alla storia del pensiero scientifico con “Galileo”, edito da Hoepli, e alle questioni che riguardano il rapporto tra esseri umani e ambiente con “L’equilibrio possibile”, pubblicato da Dedalo. Tra gli argomenti affrontati compare inoltre l’intelligenza artificiale, attraverso il volume “AI come ansIA”, pubblicato da Apogeo. La recensione è dedicata al rapporto tra tecnologia e dimensione umana. Un ulteriore approfondimento riguarda il legame tra psicologia ed economia, con “Soldi ed emozioni”, anch’esso edito da Apogeo, che affronta il tema delle emozioni in relazione alla comprensione della finanza. Completa la selezione “Minima Christiana”, pubblicato da Mimesis, con una riflessione dedicata al cristianesimo e alla razionalità. Il nuovo appuntamento con l’Almanacco della Scienza del CNR riunisce così approfondimenti che attraversano diversi settori della ricerca, dalle scienze naturali alle tecnologie dell’informazione, dalle dinamiche sociali alle applicazioni dell’elettricità. A questo percorso si affianca l’apertura delle celebrazioni per il centenario della Biblioteca centrale “G. Marconi”, che saranno seguite nel corso dell’anno attraverso la nuova rubrica del magazine.