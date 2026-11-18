L’agricoltura italiana non è più soltanto produzione di cibo. Negli ultimi 25 anni si è trasformata in un sistema capace di offrire servizi, creare opportunità economiche, sostenere le comunità locali e contribuire alla salute, all’educazione e alla sostenibilità ambientale. Una trasformazione che oggi vale circa 14 miliardi di euro, pari a quasi un quinto dell’intero valore della produzione agricola nazionale, e che coinvolge 65mila aziende agricole con attività connesse. È la dimensione economica e sociale della multifunzionalità agricola, un modello che ha ampliato profondamente il ruolo delle imprese del settore, portandole a operare in ambiti che spaziano dalla vendita diretta all’agriturismo, dalle fattorie didattiche e sociali alla produzione di energie rinnovabili, fino alla cura del verde pubblico. Un cambiamento che ha interessato anche le abitudini degli italiani, influenzando il modo di acquistare prodotti alimentari, trascorrere le vacanze, avvicinarsi alla natura e concepire il rapporto tra agricoltura, benessere e territorio. Un percorso che ha assunto un’importanza crescente anche alla luce delle tensioni geopolitiche e della necessità di rafforzare i servizi e le opportunità a disposizione di cittadini e imprese. Il tema è al centro dell’iniziativa organizzata da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica in occasione del venticinquesimo anniversario della Legge di Orientamento, il provvedimento che nel 2001 ha posto le basi per una nuova concezione dell’attività agricola e che oggi rappresenta il punto di partenza per chiedere un maggiore riconoscimento della multifunzionalità nelle politiche europee.

Agricoltura multifunzionale, l’Italia è leader in Europa

La trasformazione del settore agricolo italiano ha una data fondamentale: il 18 maggio 2001. Quel giorno veniva approvata la Legge di Orientamento, fortemente sostenuta e ispirata da Coldiretti e portata avanti dall’allora ministro dell’Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio. Il provvedimento ha allargato i confini tradizionali dell’attività agricola, riconoscendo la possibilità per le imprese di affiancare alla produzione agricola una serie di attività e servizi collegati al territorio, all’ambiente e alla società. Una svolta che ha contribuito a cambiare il volto dell’agricoltura italiana, favorendo lo sviluppo di nuove forme di impresa e di nuovi rapporti tra produttori e consumatori. A distanza di 25 anni, l’Italia ha conquistato una posizione di leadership europea nella multifunzionalità agricola. Il Paese rappresenta infatti un quarto del valore totale delle attività connesse nell’Unione europea, distanziando di quasi dieci punti percentuali la Francia e di dodici punti l’Olanda. Un primato che evidenzia la capacità del sistema agricolo nazionale di diversificare le proprie attività, affiancando alla produzione alimentare servizi che contribuiscono alla vitalità economica e sociale dei territori.

Coldiretti chiede una svolta nella Politica agricola comune

Proprio il peso raggiunto dalla multifunzionalità nell’economia agricola italiana è alla base della proposta avanzata da Coldiretti per la nuova Politica agricola comune (PAC), attualmente in discussione a Bruxelles. L’organizzazione agricola chiede che le attività multifunzionali ottengano un riconoscimento chiaro e definito all’interno delle politiche europee, attraverso un capitolo specificamente dedicato alle imprese che operano in questo settore. L’obiettivo è sostenere le aziende agricole che hanno diversificato le proprie attività, con particolare attenzione a quelle situate nelle aree interne e montane, dove la presenza delle imprese agricole assume un’importanza fondamentale anche per il mantenimento dei servizi e della vita delle comunità locali. Uno degli ostacoli individuati è rappresentato dalla complessità burocratica. Attualmente, le aziende multifunzionali sono spesso costrette a partecipare a bandi differenti per accedere alle misure di sostegno destinate alle varie attività svolte. Un sistema che comporta un aggravio amministrativo e che, secondo Coldiretti, finisce per rallentare la capacità di innovazione delle imprese. La richiesta è dunque quella di superare questa frammentazione, prevedendo strumenti europei più coerenti con le caratteristiche di un’agricoltura che non si limita alla produzione di beni alimentari, ma svolge anche funzioni sociali, ambientali, educative e di servizio.

65mila aziende agricole con attività connesse: il peso della vendita diretta

Secondo un’elaborazione di Coldiretti su dati Istat, sono 65mila le aziende agricole italiane che svolgono attività connesse. Una realtà che testimonia la diffusione di un modello imprenditoriale in cui la diversificazione è diventata una componente importante dell’economia del settore. Tra le espressioni più rappresentative di questa evoluzione figura la vendita diretta dei prodotti agricoli, che ha contribuito a modificare il rapporto tra produttori e consumatori, riducendo le distanze tra campagna e città. Attraverso Campagna Amica, l’Italia ha sviluppato la più grande rete di mercati contadini d’Europa, facendo dei farmers market non soltanto luoghi di acquisto, ma anche spazi di incontro e di relazione tra le comunità. I mercati agricoli di prossimità contribuiscono infatti alla vitalità dei quartieri e dei borghi, favoriscono la conoscenza delle produzioni locali e permettono di avvicinare soprattutto le giovani generazioni ai principi della stagionalità e di una corretta alimentazione. Il valore della vendita diretta si estende anche alla tutela della salute, attraverso la promozione della qualità del cibo e di una maggiore consapevolezza alimentare. Un esempio concreto è rappresentato dal progetto Campagna Amica per la salute, che ha portato all’attivazione di farmers market all’interno di ospedali italiani, creando una collaborazione tra agricoltori e medici e rafforzando il legame tra alimentazione e prevenzione.

Agriturismi, un motore per il turismo rurale e le economie locali

Un’altra componente fondamentale della multifunzionalità è rappresentata dall’agriturismo, diventato nel corso degli anni una delle espressioni più significative del nuovo modello agricolo italiano. Le attività agrituristiche consentono alle imprese agricole di affiancare alla produzione tradizionale l’accoglienza e l’ospitalità, contribuendo a valorizzare le risorse paesaggistiche, culturali e gastronomiche dei territori. Il loro ruolo è particolarmente importante nelle aree rurali, dove l’arrivo dei visitatori può sostenere le economie locali, favorire la conoscenza delle produzioni tipiche e contribuire al mantenimento della vitalità delle comunità. L’agriturismo rappresenta anche uno strumento di valorizzazione dei territori meno coinvolti dai grandi flussi turistici, promuovendo un modello di vacanza legato alla campagna, alle tradizioni e al patrimonio agroalimentare. In questo contesto assume un peso sempre maggiore anche la componente internazionale, che contribuisce ad ampliare le opportunità delle imprese agricole impegnate nell’accoglienza.

Fattorie didattiche e alimentazione sana: l’agricoltura entra nelle scuole

La trasformazione dell’agricoltura italiana ha interessato profondamente anche il settore dell’educazione, attraverso la crescente diffusione delle fattorie didattiche. Si tratta di attività che permettono ai giovani di conoscere direttamente il mondo agricolo, attraverso visite nelle aziende e lezioni organizzate anche all’interno delle scuole. Al centro di questi percorsi c’è la conoscenza del cibo, delle sue origini e del rapporto tra produzione agricola, stagionalità e salute. L’obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni il valore di una alimentazione sana ed equilibrata, anche come elemento di prevenzione delle malattie. Le iniziative educative promosse nel mondo agricolo richiamano inoltre l’attenzione sulle conseguenze del consumo di alimenti ultraprocessati, sottolineando l’importanza delle scelte alimentari per la tutela della salute. Le fattorie didattiche hanno quindi ampliato la funzione delle aziende agricole, trasformandole anche in luoghi di formazione e di trasmissione delle conoscenze legate alla terra, alla produzione alimentare e alla sostenibilità.

Fattorie sociali, un nuovo modello di welfare nelle aree interne

Accanto alla dimensione educativa si è sviluppata quella dell’agricoltura sociale, che ha permesso la nascita di nuove forme di assistenza, inclusione e reinserimento lavorativo. Le fattorie sociali rappresentano oggi una delle manifestazioni più significative della multifunzionalità, soprattutto nei territori in cui l’accesso ai servizi risulta più difficoltoso. Il loro contributo è particolarmente importante nelle aree interne, dove le attività agricole possono contribuire a compensare la carenza di servizi attraverso iniziative rivolte alla cura delle persone e alla partecipazione sociale. Le esperienze sviluppate in questo ambito comprendono percorsi destinati a persone con disabilità e ad altre categorie svantaggiate, con attività finalizzate al reinserimento nel mondo del lavoro e alla costruzione di nuove opportunità di inclusione. Si tratta di un modello di welfare rurale che attribuisce all’azienda agricola una funzione più ampia rispetto a quella economica, valorizzandone la capacità di rispondere anche a bisogni sociali delle comunità.

Energie rinnovabili e verde pubblico: il contributo dell’agricoltura alla sostenibilità

La multifunzionalità agricola comprende anche attività strettamente collegate alla sostenibilità ambientale e alla gestione del territorio. Tra queste assume un peso importante la produzione di energie rinnovabili, che rappresenta un ulteriore ambito di diversificazione per le imprese agricole italiane. Un altro settore significativo è quello della cura e manutenzione del verde pubblico, con interventi che interessano gli spazi verdi delle città e le strade delle periferie. Queste attività estendono il ruolo dell’agricoltura alla gestione e alla valorizzazione degli spazi collettivi, rafforzando il rapporto tra le imprese agricole e il territorio. La diversificazione delle funzioni consente così al settore di contribuire non soltanto all’economia agricola, ma anche alla qualità degli ambienti urbani e rurali.

Biodiversità e prodotti tipici, il patrimonio salvato dagli agricoltori italiani

Tra gli aspetti centrali della multifunzionalità figura anche la tutela della biodiversità agricola e alimentare, attraverso il recupero e la valorizzazione delle produzioni tradizionali. Un ruolo importante è svolto dai Sigilli di Campagna Amica, le specialità della biodiversità che gli agricoltori italiani hanno contribuito a salvare dall’estinzione, riportandole sulle tavole e preservando un patrimonio alimentare legato alla storia dei territori. Queste produzioni rappresentano un elemento di collegamento tra attività agricola, tradizioni gastronomiche e conservazione delle specificità locali. La valorizzazione dei prodotti tipici permette infatti di mantenere viva la conoscenza delle coltivazioni e delle specialità regionali, contribuendo alla salvaguardia di un patrimonio che costituisce una parte importante dell’identità agroalimentare italiana.

Coldiretti celebra i 25 anni della Legge di Orientamento con una grande mostra

Il percorso compiuto dall’agricoltura multifunzionale è al centro dell’evento promosso da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica per celebrare il venticinquesimo anniversario della Legge di Orientamento. All’iniziativa partecipano, tra gli altri, il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, il presidente Ettore Prandini, la presidente di Fondazione Campagna Amica Dominga Cotarella, Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli e presidente del Comitato scientifico della Fondazione Aletheia, Roberto Weber, presidente dell’Istituto Ixè, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, e Carmelo Troccoli, direttore generale Wfmc. Per l’occasione è stata allestita una grande mostra dedicata alla multifunzionalità agricola, pensata per rappresentare concretamente le diverse attività che oggi caratterizzano il settore. Tra gli allestimenti figura una vera e propria classe scolastica, completa di banchi, nella quale viene proposta una lezione dedicata alla sana alimentazione.

Un’iniziativa che richiama il ruolo educativo assunto dalle imprese agricole e l’importanza della conoscenza del cibo fin dalle giovani generazioni. Spazio anche alla cucina contadina, con la preparazione di piatti realizzati utilizzando i prodotti dei Sigilli di Campagna Amica. La mostra ospita inoltre specialità e prodotti tipici provenienti da tutte le regioni d’Italia, offrendo una rappresentazione della ricchezza e della varietà della biodiversità agricola nazionale. La celebrazione dei 25 anni della Legge di Orientamento diventa così anche l’occasione per portare all’attenzione delle istituzioni europee il peso economico e sociale raggiunto dalle attività agricole multifunzionali. Al centro della proposta di Coldiretti resta la necessità di prevedere, nella futura Politica agricola comune, strumenti specifici per sostenere le imprese che, accanto alla produzione alimentare, garantiscono servizi, inclusione sociale, valorizzazione dei territori e tutela ambientale.