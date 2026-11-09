ColtivaItalia, Lollobrigida: “l’80% dei fondi andranno al Sud, 150 milioni e 8.417 ettari ai giovani”

Garantire equità economico-reddituale agli agricoltori, contrastare la concorrenza sleale dei mercati esteri e offrire una risposta concreta allo spopolamento delle aree rurali. È questo l’obiettivo al centro di ColtivaItalia, il pacchetto di misure illustrato dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ai microfoni di UnoMattina. In un settore segnato dalla chiusura di oltre il 30% delle aziende in Europa nell’ultimo trentennio – con picchi che al Sud superano il 40% -, il Governo punta su innovazione, ricerca e ricambio generazionale. Un piano da 150 milioni di euro e oltre 8.400 ettari di terre dedicati ai giovani imprenditori per consolidare il primato dell’Italia in Europa per valore aggiunto e record di export agroalimentare.

Lollobrigida: “l’80% dei fondi di ColtivaItalia andranno al Sud”

“L’abbandono delle campagne, specie quelle che avevano minore redditività, è stato molto forte bisogna garantire il reddito agli agricoltori e per farlo bisogna innovare, investire sulla ricerca, sulle regole e i controlli che mettono in condizioni i nostri imprenditori agricoli, che hanno dei costi di produzione più alta, di non dover soccombere rispetto a importazioni da Paesi terzi che non rispettano le stesse regole che hanno i nostri imprenditori”, ha detto Lollobrigida, a UnoMattina, intervistato da Massimiliano Ossini, riguardo alle misure previste dal ColtivaItalia. “L’80% dei fondi andranno al Sud“, ha precisato, aggiungendo: “rispetto a una grande crisi che negli ultimi trent’anni ha colpito l’agricoltura, oltre il 30% delle aziende agricole sono state chiuse in Europa, in Italia in alcune zone del Sud abbiamo superato il 40%. In questi anni abbiamo invertito la tendenza, ma non è sufficiente”.

“Questo quadro ci permetterà di avere un’agricoltura resiliente che in Italia già tocca dei record, perché oggi siamo la prima agricoltura per valore aggiunto dal 2024. Un record straordinario che si abbina al record di export nell’agroalimentare, che è di 72,6 miliardi”, ha aggiunto. “Oggi l’Italia è leader ma non basta. Dobbiamo dare riscontro al mondo agricolo. Dobbiamo garantire equità e reddito ai nostri agricoltori“, ha continuato Lollobrigida.

ColtivaItalia, Lollobrigida: “150 milioni e 8.417 ettari ai giovani”

“Con ColtivaItalia aiutiamo soprattutto le nuove generazioni. Molti ragazzi vorrebbero attivarsi nel mondo agricolo, non hanno le risorse: 150 milioni, di cui il 35% andrà a fondo perduto e il 65% a mutuo agevolato a tasso zero. E poi terre: 8.417 ettari di terra dati a giovani che potranno investire su questi per realizzare le loro imprese”, ha continuato il Ministro Lollobrigida. “Se dopo 10 anni che hanno avuto il terreno gratuitamente vorranno rilevarlo, lo rileveranno al 50% del valore iniziale – ha poi evidenziato il Ministro -. È un grande investimento strategico per rafforzare il nostro sistema primario. È un obiettivo che c’eravamo posti, e un impegno che abbiamo mantenuto“, ha concluso.

Le misure annunciate con ColtivaItalia non rappresentano soltanto un sostegno economico immediato, ma delineano una vera e propria visione strategica a lungo termine per il settore primario. Offrendo terreno fertile alle nuove generazioni e tutelando chi affronta costi di produzione elevati, l’Italia punta non solo a proteggere il proprio primato agroalimentare ed export da record, ma a trasformare la crisi dei decenni passati in un’opportunità di riscatto e sviluppo sostenibile per l’intero Paese.