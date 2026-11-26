Quando nel 2019 la Event Horizon Telescope Collaboration ha pubblicato sulle pagine di The Astrophysical Journal Letters la prima immagine diretta di un buco nero supermassiccio, il risultato si è condensato in una misura angolare destinata a restare una pietra miliare della scienza moderna: l’anello luminoso che circonda il cuore della galassia ellittica M87 misura 42 microarcosecondi di diametro, con un margine di incertezza di appena tre microarcosecondi. A distanza di anni, quel numero continua a rappresentare uno dei vertici dell’astrofisica osservativa, perché non racconta soltanto le caratteristiche di un oggetto estremo, ma soprattutto la straordinarietà dello strumento capace di catturarlo.

Un telescopio grande quanto la Terra grazie all’interferometria

La misura di 42 microarcosecondi appartiene infatti prima di tutto alla risoluzione dello strumento, più ancora che alla galassia osservata. Per raggiungere una nitidezza simile, gli scienziati hanno collegato otto stazioni radio distribuite in diverse aree del pianeta, facendole registrare simultaneamente a una lunghezza d’onda di 1,3 millimetri. Attraverso la tecnica dell’interferometria a lunghissima base, nota in ambito internazionale come VLBI, i segnali raccolti dai singoli osservatori sono stati sincronizzati e combinati fino a formare un’unica apertura virtuale grande quanto la Terra.

Senza questa rete globale di radiotelescopi, osservare un oggetto così compatto a decine di milioni di anni luce di distanza sarebbe fisicamente impossibile. L’interferometria consente infatti di superare i limiti strutturali delle singole parabole, trasformando l’intero globo terrestre in un’enorme lente capace di penetrare le dense nubi di gas e polvere che avvolgono il nucleo di M87 e di raccogliere le radiazioni millimetriche emesse a ridosso dell’orizzonte degli eventi.

Come vedere una carta di credito sulla superficie della Luna

Per comprendere cosa significhi concretamente una risoluzione angolare di 42 microarcosecondi, è utile spostare lo sguardo molto più vicino a noi, verso il nostro satellite naturale. Alla distanza della Luna, quell’angolo minuscolo corrisponde a una lunghezza lineare di circa otto centimetri. In altre parole, l’occhio virtuale realizzato dalla collaborazione EHT possiede una capacità risolutiva così estrema da riuscire a distinguere una comune carta di credito lasciata sulla superficie lunare osservandola direttamente dalla Terra.

Questa proporzione restituisce con chiarezza la complessità tecnica dell’impresa. Mantenere la stabilità di una misura così fine richiede orologi atomici ad altissima precisione in ogni stazione e una mole colossale di dati registrati su dischi rigidi, poi trasportati fisicamente e combinati in supercomputer dedicati. Solo grazie a questa architettura è stato possibile trasformare deboli onde radio in un’immagine coerente e scientificamente verificabile.

Luce piegata, ombra dell’orizzonte e gas a velocità relativistiche

L’immagine ricostruita dalla EHT Collaboration mostra un anello luminoso asimmetrico con un centro scuro ben definito. Non si tratta di una superficie solida, ma di un fenomeno puramente relativistico: la luce che compone l’anello proviene in realtà da dietro il buco nero e viene piegata dalla gravità estrema lungo traiettorie curve attorno all’oggetto. Al centro di questa corona brillante si apre la regione oscura, che corrisponde all’ombra dell’orizzonte degli eventi, il confine oltre il quale nemmeno la luce riesce più a fuggire.

Un dettaglio fondamentale emerso dalle analisi è il contrasto netto tra le due zone, con un rapporto di flusso superiore a 10 a 1 tra la luminosità dell’anello e la profondità dell’ombra centrale. Inoltre, l’anello non appare uniforme ma risulta sensibilmente più brillante su un lato. Questa asimmetria luminosa è la firma diretta del gas in orbita vicino alla velocità della luce: la materia che si muove in direzione dell’osservatore terrestre appare molto più luminosa per effetto relativistico rispetto a quella che si allontana, confermando in modo spettacolare le previsioni della relatività generale di Einstein.

Come la dimensione dell’anello ha permesso di pesare M87

Oltre al valore visivo e simbolico, la misura precisa del diametro dell’anello ha fornito agli astrofisici una bilancia cosmica di straordinaria accuratezza. Nella fisica dei buchi neri, infatti, le dimensioni dell’ombra sono direttamente proporzionali alla massa dell’oggetto che le genera. Partendo proprio dai 42 microarcosecondi rilevati e combinandoli con la distanza nota della galassia M87, il team internazionale ha potuto calcolare con precisione il peso del buco nero centrale, fissandolo a 6,5 miliardi di masse solari. Questo risultato ha inaugurato una nuova era nell’astrofisica osservativa. Trasformando i buchi neri da entità dedotte soltanto in modo indiretto a oggetti misurabili direttamente su scala dell’orizzonte, lo studio della EHT Collaboration ha dimostrato che le leggi della gravità reggono anche negli ambienti più estremi conosciuti dell’universo.