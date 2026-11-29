A oltre 2.000 anni dalla sua costruzione, il leggendario Faro di Alessandria torna a nuova vita grazie alla ricerca scientifica e all’impiego di universi virtuali. Per la prima volta, una ricostruzione 3D scientificamente completa svela come fu edificata una delle Sette Meraviglie del Mondo. Con un’altezza di circa 100 metri sopra il Mediterraneo, questo capolavoro di ingegneria civile dominò la costa per quasi 16 secoli, resistendo a 18 terremoti prima che la sua luce si spegnesse definitivamente. I suoi ultimi misteri vengono ora svelati da una ricerca condotta dal Centre d’Études Alexandrines (CEAlex, CNRS/Institut Français d’Archéologie Orientale) e dall’archeologa e architetto del CNRS Isabelle Hairy.

“Lavorare per 30 anni agli scavi sottomarini del Faro – il primo grattacielo della storia dell’umanità – è stato un privilegio. Grazie al progetto Pharos, possiamo finalmente iniziare a spiegare questa architettura estremamente sofisticata, eretta all’ingresso di Alessandria, sul Mediterraneo“, ha dichiarato Hairy, direttrice degli scavi sottomarini del Faro dal 1997 e responsabile del progetto Pharos.

Blocchi imponenti recuperati dal fondale portuale

Dalle prime indagini sottomarine del 1995, il CEAlex ha proseguito il proprio lavoro nel sito, oggi considerato il più grande complesso architettonico sommerso al mondo. Ad oggi, sono stati censiti 4.896 blocchi di pietra e quasi 3.000 frammenti di elementi metallici utilizzati nella costruzione, rinvenuti a una profondità compresa tra i 4 e i 9 metri, su un’area di circa 2 ettari. Nel giugno 2025, i team hanno recuperato i blocchi più imponenti dalle acque del porto di Alessandria, tra cui l’architrave e gli stipiti di una porta monumentale – con un peso compreso tra le 64 e le 73 tonnellate – la relativa soglia, grandi lastre che arrivano a pesare fino a 36 tonnellate, elementi di base riutilizzati provenienti dalle piramidi dell’Antico Regno egizio e frammenti di un monumento finora sconosciuto: un pilone in stile egizio realizzato però con tecniche greche.

Questi ritrovamenti hanno approfondito la conoscenza del sito e aperto nuove prospettive di ricerca sulle scelte architettoniche e sulle influenze tecniche alla base di strutture così imponenti; tuttavia, le sole testimonianze archeologiche non erano sufficienti a sostenere una ricostruzione, dato che il sito sommerso rappresenta meno del 10% della struttura originale.

Testare il faro nello spazio virtuale

Per colmare le lacune, un team multidisciplinare, riunito nell’ambito del progetto Pharos, ha catalogato le fonti che descrivono il monumento – tra cui monete, lucerne in terracotta, mosaici e vetri incisi – oltre a documentazione araba medievale che illustra l’architettura del faro con una precisione sorprendente. La sfida consisteva nel comprendere come la struttura fosse stata effettivamente costruita. Hairy e un gruppo di ingegneri volontari della Fondation Dassault Systèmes hanno unito le proprie competenze per ricostruire il faro avvalendosi di tecnologie 3D.

I team hanno incrociato tutti i dati disponibili, li hanno integrati in un modello 3D e hanno verificato ogni ipotesi, finché i risultati non sono confluiti in una ricostruzione completa. Ciò ha inoltre permesso di simulare e valutare la resistenza meccanica della struttura in caso di terremoto, spiegando come il faro sia riuscito a resistere per 16 secoli. Hairy e gli ingegneri hanno confrontato le loro analisi utilizzando il “1:1 Teleport”, uno spazio immersivo progettato da Dassault Systèmes che ha consentito loro di entrare all’interno di un modello virtuale in scala reale, esplorarlo e perfezionare la ricostruzione.

I risultati

Il lavoro ha chiarito sia la struttura che il contesto, mettendo in luce i seguenti elementi:

esterno : una rampa d’accesso rialzata sostenuta da 16 archi, un ingresso monumentale alto 13 metri e tre volumi distinti – proporzionati secondo rapporti armonici – che poggiano su una solida base.

: una rampa d’accesso rialzata sostenuta da 16 archi, un ingresso monumentale alto 13 metri e tre volumi distinti – proporzionati secondo rapporti armonici – che poggiano su una solida base. Interno: 67 stanze distribuite su nove livelli, collegate da una rampa abbastanza ampia da consentire il passaggio di due cavalieri affiancati; un percorso alternativo che attraversa le sale comunicanti tramite scale situate su un livello distinto; una disposizione sorprendente, descritta dai visitatori come labirintica; e una struttura sostenuta da arcate sovrapposte e ampi saloni a volta, che rivela un livello di modernità tecnica inaspettato.

“Il Faro di Alessandria è stato un capolavoro di ingegneria civile, capace di resistere a 18 terremoti. È proprio questa prodezza tecnica ad aver spinto La Fondation Dassault Systèmes a unirsi al progetto. La ricostruzione 3D e le simulazioni, realizzate da Isabelle Hairy e dai nostri ingegneri – che hanno offerto il loro contributo attraverso il volontariato di competenze – ci hanno aiutato a comprendere come fosse stato progettato il monumento. Inoltre, gli hanno donato una seconda vita, rendendo possibile una visita virtuale”, ha dichiarato Thibault de Tersant, Presidente de La Fondation Dassault Systèmes.