Ogni anno, al calare della sera, miliardi di piccoli lepidotteri attraversano l’Australia sud-orientale compiendo una delle traversate più straordinarie del regno animale. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Nature da un team internazionale guidato da Hui Chen, Pauline N. Fleischmann, Eric J. Warrant e Henrik Mouritsen — affiliati tra gli altri all’Università di Lund in Svezia e all’Università Carl von Ossietzky di Oldenburg in Germania — le falene Bogong (Agrotis infusa) non si affidano soltanto alla volta celeste per trovare la strada nel buio.

Lo studio dimostra infatti che questi insetti possiedono due bussole interne distinte e complementari: oltre a leggere la posizione delle stelle, utilizzano una sofisticata bussola geomagnetica basata sull’inclinazione del campo magnetico terrestre, attivata dalla luce blu-violetta attraverso un meccanismo quantistico a coppie di radicali. Si tratta dello stesso identico sistema di navigazione scoperto negli uccelli canori migratori notturni, un risultato che testimonia un sorprendente caso di evoluzione convergente tra due linee evolutive separatosi circa 700 milioni di anni fa.

Un viaggio di mille chilometri verso le Alpi Australiane senza averlo mai fatto prima

Per comprendere la portata di questa scoperta bisogna osservare il ciclo vitale unico della falena Bogong, un insetto iconico della fauna australiana che vive complessivamente circa un anno. Durante la primavera australe, miliardi di esemplari appena sfarfallati abbandonano le loro aree di riproduzione sparse nelle pianure dell’Australia sud-orientale per intraprendere una migrazione stagionale lunga fino a 1.000 chilometri. La loro destinazione finale è rappresentata da un numero ristretto di grotte e anfratti rocciosi situati nelle Alpi Australiane, luoghi freschi e riparati in cui questi insetti non sono mai stati prima, né possono imparare la rotta seguendo individui più anziani.

Una volta raggiunte le montagne, le falene entrano in uno stato di dormienza estiva noto come estivazione, ammassandosi sulle pareti delle caverne con densità che possono toccare i 17.000 individui per metro quadrato. Dopo aver trascorso dai tre ai quattro mesi al riparo dal caldo estivo, gli stessi identici esemplari si risvegliano in autunno e compiono il viaggio di ritorno verso nord per raggiungere le pianure natie, dove si accoppiano, depongono le uova e muoiono. Già in precedenza i ricercatori avevano scoperto che le falene Bogong sfruttano una bussola stellare per mantenere la rotta durante il volo notturno, ma restava un enigma cruciale: come riuscivano questi insetti a non perdere l’orientamento quando spesse coltri di nuvole oscuravano completamente il cielo stellato?

Il mistero delle notti nuvolose e il simulatore di volo antimagnetico

Per rispondere a questa domanda, Eric Warrant e i suoi colleghi hanno catturato decine di esemplari in migrazione presso il Monte Selwyn e Dead Horse Gap, nel Nuovo Galles del Sud sud-orientale, durante due stagioni primaverili (2023-2024) e due stagioni autunnali (2024-2025). Prima dell’inizio dei test al tramonto, agli insetti veniva concesso di osservare il sole calante e la luce polarizzata del crepuscolo per calibrare i propri sistemi interni. Successivamente, le falene venivano trasferite in uno speciale laboratorio sotterraneo e completamente privo di materiali ferromagnetici costruito ad Adaminaby, dove venivano collegate tramite un sottilissimo perno dorsale in tungsteno a un simulatore di volo ottico. Questa apparecchiatura consentiva a ciascuna falena di battere liberamente le ali e ruotare di 360 gradi sul piano orizzontale, registrando la direzione istantanea cinque volte al secondo per ricostruire una traiettoria virtuale di cinque minuti, al termine della quale gli insetti venivano liberati in natura.

Attorno all’arena cilindrica del simulatore, i ricercatori hanno installato un sistema tridimensionale di bobine di Helmholtz capace di riprodurre, ruotare o annullare con precisione millimetrica il campo geomagnetico locale, caratterizzato da un’intensità di 57.600 nanotesla. Sopra la testa delle falene veniva invece proiettato un cielo stellato casuale, privo di qualsiasi configurazione astronomica reale o punto di riferimento direzionale, così da disattivare del tutto la loro bussola visiva. I risultati hanno dissipato ogni dubbio: immersi in un campo magnetico naturale ma privi di stelle riconoscibili, gli insetti hanno continuato a volare nella loro direzione migratoria ereditaria, puntando verso sud-ovest in primavera e verso nord-nord-est in autunno. Quando i ricercatori hanno ruotato orizzontalmente il nord magnetico di 180 gradi, le falene hanno immediatamente invertito la rotta di quasi 180 gradi in entrambe le stagioni, mentre l’annullamento totale del campo magnetico ha provocato il completo disorientamento degli animali.

Una bussola a inclinazione che distingue i poli dall’equatore

Una volta dimostrato che la falena Bogong possiede una vera e propria bussola geomagnetica, lo studio ha indagato il principio fisico su cui essa si fonda. In natura esistono infatti due modalità principali con cui gli animali percepiscono il magnetismo terrestre: le bussole a polarità, simili all’ago di una bussola tradizionale che distingue il nord dal sud magnetico (come osservato nelle formiche o in alcuni pesci), e le bussole a inclinazione, tipiche degli uccelli migratori, che invece misurano l’angolo con cui le linee di forza del campo magnetico intersecano la superficie terrestre.

Manipolando separatamente le componenti orizzontali e verticali del campo generato dalle bobine di Helmholtz, gli scienziati hanno sottoposto le falene primaverili a un test decisivo. Quando la polarità magnetica è stata invertita capovolgendo contemporaneamente entrambe le componenti — operazione che sposta il nord magnetico a 180 gradi ma lascia invariato l’angolo assiale delle linee di campo rispetto al suolo — le falene non hanno mostrato alcuna esitazione, continuando a volare verso sud-ovest. Al contrario, quando è stata invertita esclusivamente la componente verticale del campo, modificando l’angolo di inclinazione senza cambiare la posizione orizzontale del nord magnetico, gli insetti hanno invertito bruscamente la loro traiettoria dirigendosi verso nord-est. Questo comportamento prova che la bussola a inclinazione delle falene Bogong non distingue il nord dal sud in senso assoluto, bensì riconosce la direzione verso il polo (dove le linee magnetiche diventano più ripide) rispetto a quella verso l’equatore (dove le linee diventano più orizzontali).

La luce blu-violetta e i segreti quantistici dei criptocromi

La scoperta di una bussola sensibile all’inclinazione ha spinto il gruppo di ricerca a verificare quale meccanismo biologico si nasconda dietro questa capacità. L’ipotesi più accreditata per spiegare le bussole a inclinazione non si basa su minuscoli cristalli di magnetite meccanici, bensì su una reazione fotochimica governata dalle leggi della meccanica quantistica: il cosiddetto meccanismo a coppie di radicali. Secondo questo modello teorico, l’assorbimento di fotoni ad alta energia da parte di specifiche proteine fotosensibili chiamate criptocromi genera coppie di molecole con elettroni spaiati il cui stato di spin quantistico viene influenzato dall’angolazione del campo magnetico terrestre, traducendo così un segnale magnetico in un impulso nervoso visivo.

Per mettere alla prova questa ipotesi, gli autori dello studio su Nature hanno filtrato lo spettro luminoso all’interno del simulatore di volo, eliminando le lunghezze d’onda più corte corrispondenti all’ultravioletto, al violetto e al blu, lasciando passare soltanto luce verde, gialla e rossa superiore ai 500 nanometri. In assenza delle componenti blu-violette, le falene sottoposte al campo magnetico naturale e al cielo stellato casuale sono diventate completamente incapaci di orientarsi, sia in primavera sia in autunno. Per escludere che il disorientamento fosse causato da un semplice deficit visivo nel controllo del volo, i ricercatori hanno ripetuto l’esperimento proiettando un cielo stellato naturale in assenza di campo magnetico: anche senza luce blu o ultravioletta, le falene hanno navigato perfettamente usando le stelle. Ulteriori test condotti all’aperto sotto il cielo reale, schermando la vista delle stelle con un disco opaco e utilizzando filtri selettivi e a densità neutra, hanno confermato che non è la riduzione dell’intensità luminosa a bloccare il senso magnetico, bensì la specifica mancanza di luce blu-violetta compresa tra 380 e 500 nanometri. Un indizio perfettamente coerente con il sequenziamento del genoma della falena Bogong, che ha rivelato la presenza di tre proteine della famiglia dei criptocromi (CRY1, CRY2 e CRY-like), analoghe a quelle coinvolte nella magnetorecezione della farfalla monarca.

L’interferenza delle onde radio e il confronto con gli uccelli migratori

La prova definitiva a sostegno del meccanismo a coppie di radicali è arrivata dall’esposizione degli insetti a debolissimi campi elettromagnetici oscillanti. La fisica quantistica prevede infatti che gli stati di spin delle coppie di radicali siano estremamente sensibili alle perturbazioni causate dal rumore a radiofrequenza a banda larga, un fenomeno già osservato nei pettirossi europei e in altri uccelli canori migratori notturni.

Avvolgendo attorno all’arena di volo un’antenna ad anello collegata a un generatore di segnali, i ricercatori hanno esposto le falene autunnali a un debole rumore elettromagnetico compreso tra 150 kilohertz e 60 megahertz, con un’intensità media di appena 41 nanotesla. Mentre in assenza di interferenze gli insetti seguivano fedelmente sia il campo magnetico naturale sia quello ruotato di 180 gradi, l’attivazione del rumore a radiofrequenza ha mandato completamente in tilt la loro bussola interna, rendendo le traiettorie di volo del tutto casuali. Persino una rianalisi indipendente eseguita in doppio cieco su 975 traiettorie e oltre un milione di rilevamenti direzionali ha confermato la solidità statistica di questi risultati.

Due bussole per sopravvivere in un cielo che cambia

L’integrazione tra una bussola stellare e una bussola geomagnetica a inclinazione dipendente dalla luce fornisce alle falene Bogong un sistema di navigazione ridondante e straordinariamente resiliente. Durante un viaggio notturno di mille chilometri attraverso ambienti mutevoli, disporre di due riferimenti globali indipendenti consente all’insetto di mantenere la rotta anche quando uno dei due segnali viene meno: se le nuvole coprono le stelle interviene il campo magnetico terrestre, mentre durante una tempesta geomagnetica il cielo stellato continua a garantire una guida sicura, affiancato poi dai riferimenti visivi e olfattivi locali una volta giunti in prossimità delle Alpi Australiane.

La scoperta apre prospettive affascinanti sull’evoluzione dei sensi negli animali migratori. Il fatto che un piccolo insetto notturno e un uccello passeriforme — separati da oltre 700 milioni di anni di storia evolutiva e dotati di sistemi nervosi profondamente diversi — abbiano sviluppato esattamente lo stesso senso magnetico basato sull’inclinazione, sulla luce blu-violetta e sui processi quantistici a coppie di radicali dimostra quanto siano profondamente conservati i principi biofisici alla base della navigazione a lunga distanza. Come sottolineano gli autori dello studio, poiché tracce di magnetorecezione sono emerse recentemente anche in altre falene migratrici notturne, questa sofisticata bussola quantistica potrebbe rivelarsi uno strumento diffuso in tutto il mondo degli insetti, ricordandoci al contempo quanto l’inquinamento elettromagnetico e luminoso prodotto dalle attività umane possa interferire con gli equilibri invisibili delle grandi migrazioni naturali.