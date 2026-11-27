Una tecnologia italiana potrebbe contribuire a superare uno dei principali ostacoli allo sviluppo dei computer quantistici di grandi dimensioni. Planckian, società nata nel 2023 come spin-off dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, è stata selezionata dal Consiglio europeo per l’innovazione (European Innovation Council, EIC) per un sostegno finanziario complessivo previsto di 10 milioni di euro nell’ambito del programma EIC Accelerator, dedicato alle startup e alle piccole e medie imprese impegnate nello sviluppo di tecnologie innovative. La società italiana figura tra le 35 imprese selezionate su 453 candidature provenienti da tutta Europa. Il sostegno finanziario prevede un contributo a fondo perduto di 2,5 milioni di euro e un investimento di 7,5 milioni di euro nel capitale della società da parte dell’EIC Fund, subordinato alle verifiche previste. Le risorse consentiranno di portare avanti lo sviluppo di un’architettura innovativa per i processori quantistici, con l’obiettivo di trasformare i risultati della ricerca scientifica in una tecnologia utilizzabile sul mercato.

Computer quantistici, la sfida tecnologica della startup italiana Planckian

Con sedi a Pisa e Milano, Planckian concentra le proprie attività sullo sviluppo di processori quantistici superconduttivi, attraverso un’architettura progettata per affrontare il problema della crescente complessità dei sistemi di controllo. Si tratta di una delle principali difficoltà tecnologiche legate alla realizzazione di computer quantistici dotati di un numero sempre maggiore di qubit, le unità fondamentali dell’informazione quantistica. La possibilità di aumentare le dimensioni dei processori senza determinare una crescita altrettanto significativa della complessità dell’hardware rappresenta una sfida centrale per lo sviluppo di questi sistemi. Nei computer quantistici superconduttivi tradizionali, infatti, l’incremento del numero di qubit comporta la necessità di ampliare anche l’infrastruttura elettronica indispensabile per controllarne il funzionamento. È proprio su questo aspetto che interviene la tecnologia sviluppata dalla società italiana, attraverso un approccio che modifica le modalità con cui vengono trasmessi i segnali di controllo all’interno dei processori.

Come funziona la tecnologia di Planckian per il controllo dei qubit

Nei sistemi quantistici superconduttivi tradizionali, ciascun qubit necessita di proprie linee di controllo, attraverso le quali viene stabilito il collegamento tra i circuiti elettronici esterni e il processore quantistico, mantenuto a temperature estremamente basse. Questa configurazione determina una progressiva crescita del numero di collegamenti e dei componenti elettronici necessari al funzionamento del computer. All’aumentare dei qubit, quindi, crescono anche la complessità e i costi dell’intero sistema. La soluzione sviluppata da Planckian punta a modificare questo rapporto attraverso un’architettura a linee di controllo condivise, nella quale più qubit possono utilizzare gli stessi collegamenti. Alla base della tecnologia vi è un nuovo protocollo che consente di indirizzare simultaneamente i segnali di controllo e, allo stesso tempo, di eseguire selettivamente le operazioni sui qubit interessati. L’obiettivo è ridurre la quantità di componenti necessari senza rinunciare alla possibilità di controllare in maniera selettiva le unità di informazione quantistica. Un approccio di questo tipo punta a favorire la scalabilità dei computer quantistici, rendendo possibile la costruzione di processori più grandi ed efficienti attraverso una semplificazione dell’infrastruttura hardware e dei relativi sistemi elettronici di controllo.

Il progetto GLOBAL-Q: dalla ricerca al mercato dei computer quantistici

Il sostegno finanziario europeo sarà destinato a un programma di ricerca e sviluppo della durata di 24 mesi, denominato GLOBAL-Q. Il progetto rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di industrializzazione della tecnologia sviluppata da Planckian, con l’obiettivo di trasformare l’innovativa architettura dei processori in un sistema di calcolo quantistico pronto per il mercato. Il programma prevede lo sviluppo di una soluzione utilizzabile anche da utenti esterni alla società, segnando il passaggio dalla ricerca tecnologica alla realizzazione di un sistema concretamente accessibile. La riduzione della complessità dei collegamenti elettronici costituisce il presupposto tecnologico sul quale si fonda questo percorso.

Chi ha fondato Planckian, lo spin-off italiano specializzato nel quantum computing

Planckian è stata fondata nel 2023 da Michele Dallari, amministratore delegato della società, e dai fisici Marco Polini e Vittorio Giovannetti, rispettivamente responsabile scientifico e responsabile dell’architettura dei processori. La nascita della startup come spin-off dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore si inserisce in un percorso di trasferimento delle competenze scientifiche verso lo sviluppo industriale delle tecnologie quantistiche. La società riunisce infatti attività di ricerca scientifica, progettazione di nuove architetture di calcolo e sviluppo imprenditoriale.

Planckian unica italiana selezionata per l’EuroHPC Quantum Grand Challenge

La selezione nell’ambito dell’EIC Accelerator non è il primo riconoscimento europeo ottenuto dalla società. Nel settembre 2026 Planckian è stata infatti selezionata, unica impresa italiana tra le 13 ammesse, per partecipare alla prima fase dell’EuroHPC Quantum Grand Challenge, un programma dedicato allo sviluppo di computer quantistici su scala industriale. Attraverso il progetto SQALE, la startup riceverà un finanziamento di 300mila euro per definire un piano tecnico e finanziario finalizzato alla realizzazione di sistemi quantistici capaci di correggere gli errori durante le operazioni di calcolo. La correzione degli errori rappresenta un ulteriore ambito di sviluppo rispetto alla semplificazione dei sistemi di controllo dei qubit. La partecipazione al programma EuroHPC consentirà a Planckian di elaborare un percorso verso la realizzazione di sistemi di calcolo quantistico dotati di questa capacità, nell’ambito delle iniziative europee orientate allo sviluppo industriale delle tecnologie quantistiche.