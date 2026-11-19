“Affrontare l’alta quota, dalle vette alpine fino alle imponenti pareti dell’Himalaya, richiede molto più della semplice preparazione atletica. Come ricorda il toccante monito di questa guida operativa dedicata alla memoria delle vittime dello Yalung Ri, la maggior parte degli alpinisti esperti perde la vita a causa delle decisioni prese, non per ignoranza”. Sono le parole con cui Davide Peluzzi, guida escursionistica e Ambasciatore nel Mondo del Parco Gran Sasso e Monti della Laga, ha presentato in un post sulla propria pagina Facebook una guida pratica alla sicurezza in alta quota in Himalaya e nel resto del mondo. Condividere un vademecum così lucido e rigoroso come questo, nel ricordo delle vittime dello Yalung Ri, assume un valore ancora più forte quando porta la firma di chi vive la montagna ogni giorno con responsabilità e passione. Che si parli delle cime dell’Himalaya o delle nostre montagne appenniniche e alpine, il principio resta identico: la sicurezza non è un dettaglio tecnico, ma un atteggiamento mentale che inizia molto prima di mettersi in cammino.

La sicurezza in montagna in dieci punti

“Per trasformare la consapevolezza in sicurezza concreta, l’analisi del rischio valanghe deve seguire un protocollo rigoroso in dieci punti, che unisce l’osservazione tecnica dell’ambiente all’onestà psicologica dell’individuo”, scrive Peluzzi, illustrando poi i dieci punti in questione.

Pianificazione e lettura dell’ambiente (Punti 1 – 4)

“Prima ancora di calzare i ramponi o gli sci, la sicurezza si costruisce attraverso lo studio attento delle condizioni meteorologiche e morfologiche:

Analisi meteo pre-spedizione : È fondamentale verificare il meteo fino a 72 ore prima della partenza. Nevicate recenti (20–30 cm in 24–48 ore), venti forti in quota che creano accumuli da vento e un rapido aumento delle temperature sono chiari indicatori di instabilità. Una combinazione di neve fresca, vento e rialzo termico subito dopo una nevicata rappresenta una condizione di rischio elevato.

: È fondamentale verificare il meteo fino a 72 ore prima della partenza. Nevicate recenti (20–30 cm in 24–48 ore), venti forti in quota che creano accumuli da vento e un rapido aumento delle temperature sono chiari indicatori di instabilità. Una combinazione di neve fresca, vento e rialzo termico subito dopo una nevicata rappresenta una condizione di rischio elevato. Valutazione per fasce di quota : Il pericolo cambia radicalmente con l’altitudine. Sotto i 4.500 metri prevalgono le valanghe da neve umida o bagnata; tra i 4.500 e i 6.000 metri (considerata la fascia altimetrica più critica) dominano i lastroni da vento e il distacco spontaneo dopo le nevicate; oltre i 6.000 metri il pericolo principale è legato al crollo di seracchi e al distacco di lastroni di ghiaccio.

: Il pericolo cambia radicalmente con l’altitudine. Sotto i 4.500 metri prevalgono le valanghe da neve umida o bagnata; tra i 4.500 e i 6.000 metri (considerata la fascia altimetrica più critica) dominano i lastroni da vento e il distacco spontaneo dopo le nevicate; oltre i 6.000 metri il pericolo principale è legato al crollo di seracchi e al distacco di lastroni di ghiaccio. Analisi del terreno : Osservare la geomorfologia riduce drasticamente l’esposizione al rischio. I pendii con inclinazione compresa tra i 30° e i 45° presentano un’alta probabilità di distacco. Canaloni, gole e conche fungono da trappole naturali del terreno, mentre le rocce affioranti favoriscono un maggiore assorbimento di calore e l’instabilità del manto. È imperativo evitare di fermarsi o campeggiare in queste aree.

: Osservare la geomorfologia riduce drasticamente l’esposizione al rischio. I pendii con inclinazione compresa tra i 30° e i 45° presentano un’alta probabilità di distacco. Canaloni, gole e conche fungono da trappole naturali del terreno, mentre le rocce affioranti favoriscono un maggiore assorbimento di calore e l’instabilità del manto. È imperativo evitare di fermarsi o campeggiare in queste aree. Irraggiamento solare e Albedo: La capacità della superficie di riflettere la luce solare (albedo) influenza la stabilità della neve. La neve fresca riflette l’80-90% della radiazione mantenendo gli strati freddi, ma la neve vecchia (50-65%) e soprattutto le rocce scure (10-25%) assorbono intenso calore, provocando fusioni localizzate e distacchi spontanei durante le ore centrali della giornata (mezzogiorno e pomeriggio)”.

I segnali d’allarme e l’analisi del manto nevoso (Punti 5 – 6)

“Una volta sul terreno, la montagna comunica costantemente il proprio stato di salute. Ignorare i segnali di instabilità può portare a incidenti mortali. I campanelli d’allarme (“Importantissimo”): se osservi uno solo di questi fenomeni, fermati immediatamente:

Collasso del manto nevoso (il tipico rumore sordo detto “whumpf”).

(il tipico rumore sordo detto “whumpf”). Crepe che si propagano sulla superficie della neve al tuo passaggio.

che si propagano sulla superficie della neve al tuo passaggio. Valanghe recenti osservate su pendii con esposizione e pendenza simili.

osservate su pendii con esposizione e pendenza simili. Neve che inizia a sprofondare profondamente sotto il peso dello scarpone.

Valutazione del manto nevoso: Anche senza strumenti digitali, è possibile effettuare un test pratico con la pala o la piccozza per verificare se gli strati di neve si separano facilmente. La separazione rapida di un blocco indica la presenza di un pericoloso strato debole sepolto. Massima attenzione va prestata alla neve farinosa sopra una crosta dura, condizione tipica dei distacchi a lastroni”.

Il fattore umano: comunicazione ed esame di coscienza (Punti 7 – 10)

“La tecnica da sola non basta se la mente è offuscata dall’ambizione o dalle dinamiche di gruppo.

Dialoghi sulle decisioni: Le partenze devono avvenire molto presto al mattino. Bisogna evitare di attraversare pendii esposti al sole o al vento e non fermarsi mai in canaloni o sotto i seracchi. La decisione più importante è spesso la più difficile: rinunciare alla vetta. In alta quota, il tempo è sinonimo di sicurezza.

Le partenze devono avvenire molto presto al mattino. Bisogna evitare di attraversare pendii esposti al sole o al vento e non fermarsi mai in canaloni o sotto i seracchi. La decisione più importante è spesso la più difficile: rinunciare alla vetta. In alta quota, il tempo è sinonimo di sicurezza. Fattori umani di onestà: Ogni alpinista deve porsi domande scomode ma vitali: “Sto spingendo per l’ego o per la sicurezza?”, “Sto ignorando i segnali di pericolo?”, “Sto dicendo di sì solo perché nessuno dice di no?”, “Il gruppo è stanco, disidratato o ipossico?”.

Ogni alpinista deve porsi domande scomode ma vitali: “Sto spingendo per l’ego o per la sicurezza?”, “Sto ignorando i segnali di pericolo?”, “Sto dicendo di sì solo perché nessuno dice di no?”, “Il gruppo è stanco, disidratato o ipossico?”. La regola delle 3 domande decisive: Prima di proseguire, occorre rispondere con sincerità a tre quesiti. Se anche una sola risposta è NO, bisogna fermarsi: Possiamo tornare indietro in sicurezza? Capiamo perché il manto nevoso è stabile o instabile? È davvero una buona giornata per correre dei rischi?

In alta quota non esistono “condizioni sicure” in senso assoluto, ma soltanto finestre temporali di rischio accettabile. Riconoscere quando quella finestra si sta chiudendo è la vera impresa alpinistica: perché la vetta resta lì, ma la vita no”, conclude Davide Peluzzi.

Tra lettura dell’ambiente e fattore umano

Ciò che colpisce maggiormente di questi dieci punti è l’equilibrio tra lettura oggettiva dell’ambiente e introspezione personale. Da un lato ci sono dati concreti e osservabili – le finestre meteo sulle 72 ore, le diverse dinamiche tra fasce altimetriche, i pendii tra i 30° e i 45°, l’effetto dell’albedo e delle ore più calde, fino ai segnali inequivocabili come il whumpf o la propagazione delle crepe – che aiutano a tradurre l’esperienza in metodo. Dall’altro, emerge con grande chiarezza il peso del fattore umano: l’ego, la pressione del gruppo, la stanchezza o l’ipossia che annebbiano il giudizio. Spesso non è la mancanza di nozioni a mettere nei guai, ma la difficoltà di ammettere che le condizioni stanno cambiando o che il margine di sicurezza si è assottigliato. Le “3 domande decisive” e il richiamo a fermarsi anche di fronte a un solo “no” rappresentano uno strumento semplice ma potentissimo per spezzare l’inerzia della vetta a tutti i costi.

In un’epoca in cui l’alpinismo e l’escursionismo in quota sono spesso raccontati solo attraverso la performance o il traguardo raggiunto, ricordare che “la vetta resta lì, ma la vita no” è un messaggio necessario e profondamente rispettoso. Sapere dire “basta”, voltarsi e tornare indietro non è una resa, ma la forma più autentica di maturità e di rispetto verso la montagna e verso chi ci accompagna.