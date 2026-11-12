Continua l’allerta meteo rossa in Toscana: sotto attenzione i corsi d’acqua

Allerta meteo rossa emessa dalla Sala operativa regionale della Toscana per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di oggi su zone Lunigiana, Serchio Garfagnana Lima e Valle del Reno, allerta arancione sulla Toscana centro-settentrionale fino a tutta la giornata di domani, segnala il Presidente Eugenio Giani sui social. Emessa anche allerta arancione per rischio idraulico reticolo principale sulla Toscana nordoccidentale e allerta gialla per temporali forti su tutta la Toscana per la giornata di oggi. Sotto attenzione i bacini nelle zone della Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Serchio, Lima, Ombrone pistoiese, Valle del Reno, Bisenzio e Arno.

“Il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta e pronto a intervenire in caso di necessità. Invitiamo tutti i cittadini alla massima attenzione e prudenza”, ha affermato Giani.

Attesi incrementi dei livelli dei fiumi nel nord-ovest

In Toscana nelle prossime ore sono attesi ulteriori incrementi dei livelli idrometrici sui reticoli principali dei fiumi Serchio, Magra e Ombrone pistoiese, con superamenti della 1° soglia di riferimento. Lo comunica la Protezione Civile regionale. Per quanto riguarda il Serchio e il Magra, le previsioni idrauliche indicano il transito del colmo di piena, nei tratti intermedi ed in prossimità della foce, tra il tardo pomeriggio di oggi e la fine del giorno. Anche sui reticoli minori – fa sapere ancora la Protezione Civile – le zone di allerta dove risulteranno più probabili tali superamenti saranno quelle del settore nordoccidentale e settentrionale della regione. E su tali zone, dove ormai la saturazione del terreno è massima, aumenterà anche il rischio di dissesti geomorfologici, soprattutto in concomitanza degli eventuali rovesci di pioggia più intensi. La Protezione Civile regionale avverte che “nelle prossime ore gli scenari di rischio descritti nel bollettino di allerta in corso di validità potranno localmente verificarsi, determinando pertanto situazioni di pericolosità e disagio per la popolazione interessata”.

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