La COP31 di Antalya, in Turchia, si avvia verso la conclusione senza aver ancora trovato un’intesa sul futuro dei combustibili fossili. L’ultima bozza di accordo, presentata domenica dalla presidenza del vertice, composta da Turchia e Australia, tenta di superare lo stallo negoziale con una soluzione di compromesso che continua a evitare qualsiasi riferimento esplicito a petrolio, gas e carbone, le principali fonti responsabili del riscaldamento globale. Il nuovo documento, elaborato dopo 2 settimane di negoziati e un’altra notte di confronti serrati, introduce tuttavia un richiamo indiretto al precedente accordo globale del 2023, che aveva indicato la necessità di allontanare progressivamente il mondo dai combustibili fossili. Una formula che punta a conciliare le posizioni contrapposte, ma che lascia ancora aperte profonde divisioni tra i Paesi partecipanti.

La questione delle fonti fossili è stata infatti il principale terreno di scontro del vertice. Da una parte i Paesi produttori, con l’Arabia Saudita in prima linea, contrari a qualsiasi riferimento alla loro eliminazione nei documenti conclusivi; dall’altra numerose nazioni del Pacifico, europee e latinoamericane, che chiedono impegni più chiari e vincolanti per accelerare la transizione energetica.

La nuova proposta mantiene invece al centro l’obiettivo dell’elettrificazione dell’economia globale, considerata da Ankara e Canberra una delle strategie fondamentali per ridurre le emissioni e rafforzare la sicurezza energetica. La bozza indica la necessità di aumentare al 35% entro il 2035 la quota di elettricità sul consumo finale totale di energia e di ampliare il ricorso alle fonti pulite.

Resta tuttavia controverso il mancato collegamento esplicito tra elettrificazione e produzione da energie rinnovabili. Diversi Paesi chiedono infatti che l’aumento dei consumi elettrici sia accompagnato da una crescita della produzione pulita, per evitare che la maggiore domanda venga soddisfatta attraverso centrali a carbone e gas. Attualmente, circa un terzo dell’elettricità mondiale è prodotto dal carbone e un altro quinto dal gas fossile. Nel testo continua inoltre a trovare spazio il sostegno alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, una tecnologia promossa dall’industria dei combustibili fossili ma contestata da numerosi esperti per i costi elevati e i dubbi sulla sua effettiva capacità di contribuire alla riduzione delle emissioni.

I finanziamenti climatici e il nodo della ricerca scientifica

Oltre alla transizione energetica, un altro fronte di tensione riguarda i finanziamenti destinati ai Paesi in via di sviluppo per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Le nazioni più vulnerabili contestano da tempo l’insufficienza del sostegno economico garantito dai Paesi industrializzati. In particolare, ha suscitato forti proteste l’eliminazione dal testo dell’obiettivo di 120 miliardi di dollari destinati all’adattamento climatico.

Le divergenze hanno riguardato anche il calendario dei prossimi rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), l’organismo scientifico delle Nazioni Unite. Arabia Saudita, India e Kenya hanno cercato di rinviare la pubblicazione delle prossime valutazioni, mentre decine di Paesi europei, africani e del Pacifico chiedono che i rapporti siano disponibili in tempo per il bilancio globale previsto nel 2028, così da fornire una base scientifica aggiornata per valutare i progressi nella riduzione delle emissioni.

Rimane inoltre aperta la questione del superamento della soglia di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, obiettivo centrale dell’Accordo di Parigi. L’ultima bozza manifesta forte preoccupazione per il probabile superamento della soglia nei prossimi anni, ma non definisce una risposta condivisa e sufficientemente ambiziosa.

Negoziati oltre la scadenza, cresce la pressione per un’intesa

La situazione è diventata particolarmente complessa nelle ultime ore. Dopo una serie di incontri a porte chiuse e una riunione d’urgenza tra Unione Europea e Arabia Saudita, convocata dalla presidenza per tentare di avvicinare le posizioni, i lavori hanno ampiamente superato la scadenza prevista. Ad Antalya è stata convocata una sessione plenaria conclusiva per sottoporre il compromesso all’approvazione dei quasi 200 Paesi partecipanti. Perché una decisione sia valida è necessaria la presenza di almeno due terzi delle delegazioni, un requisito diventato problematico dopo che numerosi negoziatori hanno già lasciato la sede del vertice. Il centro congressi, ormai in fase di smantellamento, restituisce l’immagine di una conferenza che rischia di concludersi senza un risultato condiviso. La presidenza turca ha sollecitato le delegazioni a mantenere un atteggiamento responsabile e a trovare una soluzione condivisa, con l’obiettivo di chiudere il vertice mostrando progressi concreti nella lotta all’emergenza climatica.

Il confronto si inserisce, del resto, in un contesto internazionale particolarmente difficile, segnato dalle tensioni geopolitiche legate alla guerra in Iran, dall’aumento dei prezzi dell’energia e da un anno caratterizzato da gravi eventi climatici in diverse aree del pianeta, dall’Europa al Nepal fino all’Indonesia. La COP31 si trova dunque davanti a una scelta delicata: raggiungere un accordo che consenta di salvare il risultato politico del vertice oppure rischiare una conclusione senza intesa pur di non accettare un compromesso giudicato insufficiente. La nuova bozza prova a mantenere aperto il dialogo, ma l’assenza di un impegno esplicito sull’abbandono dei combustibili fossili rischia di rappresentare il limite più evidente del risultato finale.