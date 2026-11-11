COP31, ad Antalya il confronto sulla transizione energetica: WWF, ASviS e Assisi insieme per accelerare l’elettrificazione da fonti rinnovabili

L’elettrificazione alimentata da fonti rinnovabili sarà al centro di un incontro internazionale organizzato da WWF Italia, ASviS e Comune di Assisi nell’ambito della COP31 di Antalya. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 novembre, alle ore 9:30 locali, corrispondenti alle 7:30 in Italia, presso il Padiglione Italia, dove rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni ambientaliste, del mondo accademico, delle realtà economiche e delle parti sociali si confronteranno sulle prospettive della transizione energetica e sull’attuazione concreta delle politiche climatiche. Al centro dell’iniziativa ci sarà il rapporto tra gli impegni internazionali sul clima e la loro applicazione nei territori, con particolare attenzione allo sviluppo delle energie rinnovabili, al miglioramento dell’efficienza energetica e al progressivo abbandono dei combustibili fossili. L’obiettivo del confronto sarà approfondire come trasformare gli indirizzi globali in interventi capaci di produrre benefici per le comunità, la natura e le economie locali.

COP31, la sfida dell’elettrificazione e delle energie rinnovabili

La transizione energetica rappresenta uno degli elementi centrali delle politiche climatiche internazionali. In questo percorso, l’elettrificazione sostenuta dalla produzione di energia da fonti rinnovabili assume un ruolo fondamentale, collegando la trasformazione dei sistemi energetici agli obiettivi di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. È proprio su questo rapporto che si concentrerà l’incontro promosso da WWF Italia, ASviS e Comune di Assisi. Il dibattito partirà dagli impegni internazionali assunti in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili, efficienza energetica e superamento dei combustibili fossili, per affrontare il passaggio dalla definizione degli obiettivi alla loro realizzazione. La questione riguarda non soltanto le strategie energetiche, ma anche le ricadute delle politiche climatiche sui territori. L’iniziativa intende infatti mettere in relazione la dimensione internazionale della transizione con le esperienze locali, evidenziando il contributo che comunità e istituzioni territoriali possono offrire all’attuazione degli impegni climatici.

Dagli obiettivi climatici globali alle esperienze dei territori

Uno degli aspetti principali dell’appuntamento sarà il collegamento tra politiche climatiche globali e iniziative territoriali. La partecipazione del Comune di Assisi, accanto a WWF Italia e ASviS, porterà nel confronto anche la prospettiva delle amministrazioni locali, chiamate a confrontarsi con le trasformazioni connesse alla transizione energetica. Il dibattito approfondirà il modo in cui gli obiettivi internazionali possono tradursi in esperienze concrete, considerando contemporaneamente le esigenze delle comunità, la tutela della natura e le opportunità per l’economia locale. La dimensione territoriale sarà quindi parte integrante della discussione sull’elettrificazione e sulle fonti rinnovabili. Il confronto sarà orientato a individuare il rapporto tra gli impegni climatici e i benefici che la loro attuazione può generare nei diversi contesti locali.

WWF Italia, ASviS, IRENA e Fondazione Enel tra i protagonisti

All’incontro interverranno rappresentanti di organizzazioni nazionali e internazionali impegnate sui temi dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell’energia. Per il WWF Italia parteciperà Alessandra Prampolini, direttrice generale dell’organizzazione, mentre l’ASviS sarà rappresentata dal segretario generale Giulio Lo Iacono. Per il Comune di Assisi interverrà la vicesindaca Veronica Cavallucci. Tra i partecipanti figura anche Francesco La Camera, direttore generale di IRENA, l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili. La sua presenza inserisce nel confronto la dimensione internazionale dello sviluppo delle fonti rinnovabili, uno dei temi principali dell’iniziativa. Interverrà inoltre Mariagrazia Midulla, consulente senior Clima ed Energia del WWF Italia, insieme a Giulia Genuardi, direttrice generale della Fondazione Enel. La partecipazione delle due rappresentanti contribuirà al confronto sulle questioni climatiche ed energetiche che costituiscono il fulcro dell’appuntamento.

Università, cultura e mondo del lavoro nel confronto sulla transizione energetica

Il programma prevede anche il coinvolgimento del mondo della ricerca, della cultura e delle organizzazioni sindacali, ampliando il confronto alle diverse dimensioni della sostenibilità ambientale e della transizione energetica. Per il settore culturale parteciperà Stefania Farina, responsabile Sostenibilità del Salone Internazionale del Libro. Il mondo universitario sarà rappresentato da Elisa Moretti ed Ettore Stamponi, dell’Università di Perugia – CIRIAF. Tra gli interventi è prevista anche la partecipazione di Simona Fabiani, responsabile Politiche per Clima, Ambiente e Territorio e Giusta Transizione della CGIL. La presenza sindacale inserisce nel dibattito il tema della giusta transizione, nell’ambito del più ampio confronto sulle trasformazioni energetiche e sulle loro implicazioni territoriali. Completa il gruppo dei partecipanti Federica Ammaturo, di Economy of Francesco, nell’ambito di un appuntamento che riunirà soggetti provenienti da esperienze e ambiti differenti.

Appuntamento il 18 novembre al Padiglione Italia della COP31

Il confronto si svolgerà mercoledì 18 novembre alle 9:30, ora locale di Antalya, quando in Italia saranno le 7:30, presso il Padiglione Italia della COP31. A moderare l’incontro sarà Bernardo Tarantino, responsabile Affari Istituzionali del WWF Italia e rappresentante dell’organizzazione alla COP31. L’iniziativa promossa da WWF Italia, ASviS e Comune di Assisi si concentrerà dunque sulla sfida di rendere operativi gli impegni internazionali in materia di clima ed energia, approfondendo il ruolo dell’elettrificazione da fonti rinnovabili e il collegamento tra le politiche globali e le esperienze territoriali. Un confronto che porrà al centro la possibilità di coniugare transizione energetica, protezione della natura, sviluppo delle comunità ed economia locale.