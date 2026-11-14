COP31: al Padiglione Italia i giovani al centro dell’azione climatica

Come garantire che la voce delle nuove generazioni non sia solo ascoltata, ma contribuisca concretamente alle decisioni sul clima? Quali sono i principali fattori abilitanti affinché i giovani possano esprimere pienamente il loro potenziale e diventare veri protagonisti del cambiamento? Queste sono le domande al centro dell’evento “From Local Communities to COP31: Youth at the Core of Climate Action”, promosso da Fondazione CIMA, HubZine Italia – Osservatorio Parigi, Save the Children Italia, UNICEF Italia e WeWorld, che si svolgerà il 14 novembre ad Antalya, Turchia, presso il Padiglione Italia, nell’ambito delle attività della COP31 sul Clima.

I giovani al centro dell’azione climatica

I bambini e i giovani non sono responsabili della crisi climatica, ma sono tra i gruppi più esposti alle sue conseguenze con impatti che possono compromettere in modo permanente salute, sviluppo e istruzione. La crisi climatica allo stesso tempo acuisce le disuguaglianze globali a cui le nuove generazioni devono far fronte, legate a sempre più incisive diseguaglianze individuali, sociali, economiche e territoriali. Allo stesso tempo, le nuove generazioni rappresentano una risorsa essenziale per accelerare l’azione climatica e promuovere una transizione giusta, grazie alle competenze, alle idee e all’impegno che esprimono nei territori e, quando coinvolti, nei processi decisionali. Il diritto dei più giovani a partecipare alle decisioni che li riguardano, comprese quelle sull’ambiente e sul clima, è sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dal Commento Generale n. 26.

Negli ultimi anni, si è registrato un crescente riconoscimento del loro ruolo e dei loro diritti nei processi climatici internazionali e nelle politiche nazionali. Secondo il recente NDCs Syntesis Report 2026, il 92% dei governi parte dell’Accordo di Parigi ha incluso negli ultimi NDCs (Contributi determinati a livello nazionale) informazioni, più chiare e dettagliate, sul coinvolgimento di bambini, bambine e giovani. Ciò riflette un impegno più forte verso una partecipazione significativa e inclusiva, tuttavia, i progressi restano frammentati: tra il 2006 e il 2023, meno del 3% dei finanziamenti climatici globali è stato destinato a progetti che sostengono direttamente i bambini e le bambine, mentre le politiche specificamente orientate all’infanzia e all’adolescenza continuano a essere in gran parte assenti dai piani climatici nazionali.

L’evento

L’evento, infatti, riunirà giovani attivisti, rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni della società civile, mondo della ricerca e settore privato, e avrà lo scopo di condividere esperienze che spaziano dal locale al globale. Particolare attenzione sarà dedicata allo scambio di esperienze tra giovani provenienti da Paesi e realtà differenti, evidenziando il valore della cooperazione e dell’apprendimento reciproco nel promuovere soluzioni innovative per l’adattamento ai cambiamenti climatici e una transizione ecologica giusta e inclusiva.

“I giovani non sono soltanto tra i gruppi maggiormente esposti agli impatti della crisi climatica, ma rappresentano anche una risorsa fondamentale per individuare soluzioni innovative e promuovere un cambiamento duraturo. Garantire spazi di partecipazione intergenerazionali inclusivi e significativi è una condizione essenziale per definire politiche climatiche più giuste, efficaci e volte a costruire un futuro migliore per tutti“, dichiarano le organizzazioni promotrici dell’evento.

Gli interventi

Manav Khanna Osservatorio Parigi – HubZine Italia introdurrà parlando di quanto l’empowerment e il capacity building sono importanti per un’effettiva ed efficacie partecipazione dei giovani all’azione e alla diplomazia climatica. Elisa Cremona illustrerà l’esperienza dell’Hackathon per il Clima, iniziativa promossa da UNICEF Italia che favorisce il dialogo e la collaborazione tra giovani e istituzioni nella definizione di soluzioni alle sfide climatiche. Attraverso l’impiego di dati e strumenti per l’analisi del territorio, i partecipanti sono coinvolti in un processo di co-progettazione volto a elaborare proposte concrete, sostenibili e basate sulle esigenze del contesto locale.

Samuel Avalle, giovane studente di 18 anni del Liceo Linguistico Esabac Giuliano della Rovere racconterà il percorso di scambio e coinvolgimento all’interno della “Cop dei Giovani” di Fondazione CIMA, che gli ha permesso di mettersi in gioco sui temi dell’adattamento del proprio territorio al cambiamento climatico, consegnando la “Carta delle proposte dei Giovani savonesi” direttamente nelle mani del Sindaco della città. L’iniziativa di Fondazione CIMA intende avvicinare i giovani alla politica attiva e raccogliere le loro idee per un futuro più sostenibile e abitabile.

Elena Sofia Mondello racconterà il percorso di scambio e advocacy all’interno delle attività della WeWorld Academy. In particolare, lo Youth Exchange Trip in Kenya del progetto europeo #RebootFood, che assieme al lavoro di ricerca di WeWorld ha portato alla stesura di un’indagine su come le giovani generazioni in Kenya stanno affrontando gli effetti della crisi climatica e in che modo le istituzioni dovrebbero sostenere globalmente le leadership giovanili verso una transizione che favorisca equità, inclusione, diritti, collegando al contempo in modo efficace gli sforzi di mitigazione e adattamento.

Thomas Ojok condividerà la propria esperienza di giovane ugandese che, grazie alla formazione ricevuta attraverso il progetto POWER4AY di Save the Children, ha avviato un’attività agricola sostenibile. La sua storia dimostra come con il giusto supporto in termini di competenze, accesso ai mercati e adeguati finanziamenti i giovani possano infatti trasformare le loro vite, innovare ed essere protagonisti del cambiamento, contribuendo così all’azione climatica, alla resilienza delle comunità e al loro sviluppo economico.

Giacomo di Capua, tirerà invece le fila della sessione conclusiva che riunisce istituzioni, mondo della cooperazione allo sviluppo, del settore privato e della società civile in un dialogo intergenerazionale e multi-stakeholder volto a individuare responsabilità condivise e impegni concreti, per rafforzare la partecipazione giovanile alle soluzioni e politiche climatiche e generare così cambiamenti duraturi nell’interesse delle generazioni presenti e future.

In dialogo con i giovani interverranno, infatti, Jackline Makokha, Direttrice per il Gender e focal point del Kenya presso UNFCCC, Daniela Palermo, Project manager del CIHEAM, Bari, Filippo Prosperi, Business Development Director & Member of the Board – De Lorenzo S.p.A, Federica Fricano del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (TBC) e il Direttore Riccardo Rusconi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Ad aprire questa sessione finale vi sarà Alessandro Guerri, Direttore Generale Affari europei, internazionali e finanza sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’evento sarà, quindi, anche l’opportunità per ribadire che servono impegni concreti per mettere bambine, bambini e giovani al centro dell’azione climatica garantendo che i loro diritti e bisogni siano integrati nelle politiche, nei finanziamenti e nelle azioni per il clima.