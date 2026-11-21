È iniziata oggi ad Antalya, in Turchia, la prima giornata di negoziati supplementari della COP31. La conferenza sul clima non è riuscita a concludersi ieri, come inizialmente previsto, a causa del mancato raggiungimento di un’intesa su alcuni dei dossier più rilevanti. Nel corso della giornata sono attese nuove versioni della Cover Decision, il documento politico che dovrebbe delineare gli esiti della Conferenza, e dei testi tecnici relativi ai principali capitoli negoziali: mitigazione, adattamento, finanza climatica, giusta transizione e altri temi ancora aperti. A guidare oggi la delegazione italiana è l’Inviato speciale per il clima del governo, Francesco Corvaro. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha diretto la rappresentanza italiana nella seconda settimana dei lavori, è invece rientrato ieri in Italia per partecipare ad altri impegni istituzionali.