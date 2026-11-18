È una giornata decisiva per i negoziati della COP31 di Antalya. Al centro dei lavori c’è il “Divan“, il tradizionale consiglio ottomano convocato dal presidente turco della conferenza, Murat Kurum, per riunire i Ministri impegnati nelle trattative e cercare un punto d’incontro tra le diverse posizioni dei Paesi partecipanti. L’obiettivo è superare le attuali divisioni e arrivare a una seconda bozza del documento finale, dopo quella diffusa lunedì, che si era limitata sostanzialmente a raccogliere le numerose richieste avanzate dalle delegazioni, senza individuare una sintesi condivisa. Un risultato tutt’altro che scontato: le distanze tra i Paesi restano ampie e la pubblicazione della nuova bozza potrebbe anche slittare.

Il nodo dell’overshoot divide i Paesi

Tra le questioni più controverse figura l’overshoot, ovvero il superamento temporaneo della soglia di 1,5°C di riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali. Da una parte si collocano i Piccoli Stati insulari, i Paesi meno sviluppati (LDC) e l’Unione europea, che chiedono risposte urgenti e fondate sulle evidenze scientifiche, con l’obiettivo di limitare sia la durata sia l’entità del superamento della soglia. Dall’altra si trovano il gruppo dei Paesi in via di sviluppo con opinioni simili (LMDC), che comprende anche Cina e India, il Gruppo Arabo e il G77+Cina. Questi Paesi contestano l’impostazione proposta, ritenendola eccessivamente concentrata sulle politiche di mitigazione e poco equilibrata rispetto agli altri aspetti della transizione climatica.

Scontro sugli obiettivi vincolanti

Le divergenze riguardano anche gli impegni concreti per accelerare la transizione energetica. Gli stessi gruppi di Paesi respingono infatti l’introduzione di obiettivi vincolanti, tra cui il target 35×35 sull’elettrificazione e l’indicazione di soglie specifiche per i combustibili fossili. Si tratta di questioni particolarmente sensibili, perché chiamano in causa non soltanto la velocità della decarbonizzazione, ma anche le responsabilità, le priorità economiche e le diverse condizioni di partenza delle nazioni coinvolte.

Cinque coppie di Ministri per sbloccare i negoziati

Per affrontare i dossier politicamente più delicati, la presidenza turca ha affidato il lavoro a 5 coppie di Ministri, chiamate a favorire il dialogo e individuare possibili soluzioni condivise. Nel dettaglio, sulla Mitigazione lavorano Carsten Schneider, Ministro tedesco, e Bhupender Yadav, Ministro indiano. Il capitolo della Finanza climatica è affidato a Monique Barbut, per la Francia, e Robert Borje, per le Filippine. Sull’Adattamento sono impegnati Miatta Fahnbulleh, per il Regno Unito, e Jiwoh Abdulai, per la Sierra Leone. La Transizione giusta è invece al centro del confronto tra Krzysztof Bolesta, per la Polonia, e Alicia Bárcena, per il Messico. Infine, il dossier sugli Oceani è seguito da Julie Dabrusin, per il Canada, e Steven Victor, per Palau.

La giornata del Divan rappresenta dunque un passaggio importante per il futuro della COP31. La sfida della presidenza turca sarà trasformare il confronto tra posizioni ancora distanti in un testo capace di raccogliere un consenso più ampio. La possibilità di arrivare a un accordo dipenderà dalla capacità dei Ministri di trovare un equilibrio tra ambizione climatica, esigenze dei Paesi in via di sviluppo e impegni concreti. Il risultato del confronto potrebbe determinare il peso politico e l’efficacia del documento finale della conferenza.