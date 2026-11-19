È arrivata nel pomeriggio la seconda bozza della Cover Decision, il documento politico della COP31, la 31esima Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia. Si tratta di un testo di 9 pagine, contro le 18 della prima bozza. La bozza “ribadisce la determinazione a proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C, per circoscrivere sia l’entità che la durata di un eventuale superamento di tale soglia” e “sottolinea la necessità di riduzioni delle emissioni profonde, rapide e sostenute”. Riconosce però che “i singoli Paesi seguiranno percorsi e adotteranno soluzioni differenti, in funzione delle proprie circostanze nazionali e priorità di sviluppo”.

Eliminato il riferimento all’abbandono dei combustibili fossili

Nella bozza non ci sono riferimenti all’abbandono delle fonti fossili. Si tratta di un duro colpo per i Paesi più vulnerabili, che si erano battuti con forza affinché tale menzione venisse inclusa. La “transizione verso l’abbandono dei combustibili fossili” era presente nella prima bozza di 18 pagine, pubblicata lunedì 16 novembre, ma è scomparsa nella seconda. Al posto della transizione verso l’abbandono dei combustibili fossili, la seconda bozza propone un impegno decisamente più debole: una “transizione verso basse emissioni di gas serra e uno sviluppo resiliente al clima“. Come osservato oggi dal Guardian, alcuni Paesi stanno cercando di utilizzare questa formulazione come alternativa meno incisiva rispetto all’eliminazione graduale dei combustibili fossili. Tale richiamo compare due volte, con una formulazione leggermente rafforzata che sollecita “soluzioni concrete per accelerare la transizione globale irreversibile verso basse emissioni di gas serra e la resilienza climatica, mantenendo a portata di mano l’obiettivo di 1,5°C, pur riconoscendo che i singoli Paesi seguiranno percorsi e adotteranno soluzioni differenti”.

Si prevede invece di “accelerare la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (Ccus)“, pratica sostenuta dai Paesi produttori di idrocarburi, “puntando ad almeno 500 milioni di tonnellate di CO 2 entro il 2035” e “lavorando per raggiungere un obiettivo compreso tra 1,3 e 2,5 Gt di anidride carbonica all’anno entro il 2035“. Tuttavia, aggiunge il documento, “essa deve integrare – e non sostituire o ritardare – le profonde riduzioni delle emissioni“. Si prevede inoltre di “accelerare l’azione per ridurre il metano di origine antropica“.

La proposta 35by35

La bozza contiene la proposta 35by35 sull’elettrificazione sostenuta dalla presidenza turco-australiana della COP31. Per mantenere l’obiettivo di 1,5°C, si legge, è necessario “aumentare la quota di elettricità nel consumo energetico finale complessivo al 35% a livello globale entro il 2035, in aggiunta agli sforzi per triplicare la capacità di energia rinnovabile su scala mondiale e raddoppiare, entro il 2030, il tasso medio annuo globale di miglioramento dell’efficienza energetica”. L’obiettivo proposto non ha carattere vincolante: si configura piuttosto come una delle diverse opzioni volontarie che i Paesi possono intraprendere “in base alle proprie circostanze nazionali e priorità di sviluppo”.

Finanza climatica

Il documento indica che i fabbisogni climatici dei Paesi in via di sviluppo “sono stimati tra 5,1 e 6,8 trilioni di dollari fino al 2030 – ovvero tra 455 e 584 miliardi di dollari all’anno – e che i fabbisogni finanziari per l’adattamento sono stimati in 305 miliardi di dollari annui fino al 2035“. La bozza “rileva con preoccupazione il divario tra i flussi di finanza climatica e i fabbisogni effettivi, in particolare per quanto riguarda l’adattamento nei Paesi in via di sviluppo” e sottolinea “la richiesta di compiere sforzi per almeno triplicare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2035″.