La COP31 di Antalya, in Türkiye, entra nella fase conclusiva dei negoziati sul clima con un nodo ancora irrisolto: il futuro delle foreste, dell’agricoltura e delle politiche di gestione del territorio. Mentre la conferenza internazionale, in programma dal 9 al 20 novembre, si avvicina alla conclusione, la nuova bozza della decisione finale mantiene l’obiettivo di fermare e invertire la deforestazione entro il 2030, ma elimina il riferimento esplicito alla Roadmap internazionale presentata dalla presidenza brasiliana della COP30. Il cambiamento emerge dal testo revisionato pubblicato il 19 novembre, che conserva il riconoscimento delle soluzioni basate sulla natura, ma non cita più espressamente la Forest Roadmap on Halting and Reversing Deforestation and Forest Degradation by 2030. Restano inoltre assenti i sistemi agroalimentari, dopo lo stallo dei negoziati formali sull’agricoltura, rinviati a giugno 2027. La questione assume un’importanza particolare perché il comparto agricoltura, foreste e altri usi del suolo, identificato a livello internazionale con l’acronimo AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), rappresenta la seconda maggiore fonte mondiale di emissioni di gas serra. Le decisioni sulla gestione di questi settori costituiscono quindi una componente fondamentale del passaggio dagli impegni climatici internazionali alla loro effettiva attuazione.

COP31, cosa cambia nella nuova bozza sulla deforestazione entro il 2030

Uno degli sviluppi più significativi dei negoziati riguarda il diverso spazio attribuito alla strategia internazionale per la protezione delle foreste. Il 16 novembre, nella prima bozza della decisione generale promossa dalla presidenza della COP31, era stato accolto il riferimento alla Forest Roadmap, presentata ad Antalya dalla presidenza brasiliana della COP30. Il documento punta a rafforzare gli sforzi internazionali per arrestare e invertire la deforestazione e il degrado forestale entro il 2030, favorendo una maggiore cooperazione tra i Paesi nella conservazione, nella gestione sostenibile e nel ripristino delle foreste. La prima versione del testo riconosceva l’iniziativa insieme all’importanza delle soluzioni basate sulla natura, considerate strumenti rilevanti nelle strategie di risposta ai cambiamenti climatici. La versione più sintetica diffusa il 19 novembre ha invece modificato questo passaggio. Pur mantenendo il riconoscimento delle soluzioni naturali e dell’obiettivo internazionale del 2030, i negoziatori hanno eliminato il richiamo esplicito alla Roadmap. La modifica interviene mentre i testi negoziali restano ancora aperti e il confronto tra le delegazioni prosegue in vista della conclusione del vertice. La tutela delle foreste continua dunque a essere presente nell’impianto della decisione, ma senza il riferimento diretto all’iniziativa politica brasiliana che compariva nella prima formulazione.

Il ruolo delle foreste nella lotta ai cambiamenti climatici

Il dibattito internazionale riguarda ecosistemi che svolgono una funzione decisiva nell’equilibrio climatico del pianeta. Le foreste rappresentano importanti serbatoi di carbonio e contribuiscono contemporaneamente alla conservazione della biodiversità, ma la loro capacità di assorbire e immagazzinare carbonio è sottoposta a pressioni crescenti. A richiamare l’attenzione su questi aspetti è Maria Vincenza Chiriacò, Senior Researcher del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), impegnata nella Divisione dedicata agli impatti su agricoltura, foreste e servizi ecosistemici e componente della delegazione negoziale italiana per il settore AFOLU alla COP31. “Le foreste sono una componente centrale del ciclo globale del carbonio, agendo sia come importanti pozzi di assorbimento del carbonio sia come serbatoi di biodiversità, eppure la loro capacità di contribuire alla mitigazione climatica è sempre più minacciata dagli stessi cambiamenti climatici, tra cui siccità più frequenti, incendi boschivi e altri fattori di disturbo”, spiega Chiriacò. La ricercatrice evidenzia inoltre le difficoltà politiche che accompagnano la proposta internazionale contro la deforestazione, sulla quale non è stato raggiunto un sostegno unanime. “Sebbene la Forest Roadmap non abbia ricevuto un sostegno unanime, in particolare tra i Paesi europei, che hanno espresso riserve su alcuni aspetti del suo approccio, rappresenta comunque un’importante iniziativa politica per rafforzare la cooperazione internazionale sulla conservazione delle foreste, sulla gestione sostenibile e sul ripristino, incoraggiando al tempo stesso la continuità oltre le singole presidenze delle COP”, aggiunge. La riflessione pone l’accento sulla necessità di garantire una continuità delle politiche forestali internazionali, affinché gli interventi per la conservazione e il ripristino degli ecosistemi non rimangano legati esclusivamente alle iniziative delle singole conferenze sul clima.

Agricoltura esclusa dalla decisione, negoziati rinviati a giugno 2027

Accanto alla questione forestale emerge un’altra criticità: l’assenza dei sistemi agroalimentari dalla bozza della decisione finale della COP31. Il tema resta fuori dal testo dopo che i colloqui formali dedicati all’agricoltura hanno raggiunto una situazione di stallo, determinando il rinvio dei negoziati a giugno 2027. La mancata inclusione dell’agricoltura assume un rilievo particolare in considerazione del suo duplice rapporto con la crisi climatica. Le attività agricole contribuiscono alle emissioni di gas serra, ma sono anche direttamente esposte agli effetti delle trasformazioni climatiche. Tra i principali elementi di attenzione figurano le emissioni di metano e protossido di azoto, gas che contribuiscono al riscaldamento globale e che rendono il settore agricolo una componente essenziale delle strategie di mitigazione. Allo stesso tempo, gli impatti climatici rappresentano una fonte di vulnerabilità per i sistemi di produzione alimentare, rafforzando la necessità di affrontare insieme la riduzione delle emissioni e l’adattamento. “Allo stesso tempo, i sistemi agroalimentari non dovrebbero essere trascurati: l’agricoltura è sia una delle principali fonti di emissioni di metano e protossido di azoto sia altamente vulnerabile agli impatti climatici”, sottolinea Maria Vincenza Chiriacò. Il rinvio dei negoziati formali lascia quindi aperto un capitolo rilevante delle politiche climatiche internazionali, proprio mentre il confronto complessivo della COP31 punta a tradurre gli obiettivi già assunti in strumenti concreti di attuazione.

Mercati del carbonio e Articolo 6: le questioni decisive per foreste e uso del suolo

Un altro elemento centrale per il futuro delle politiche climatiche legate al territorio è rappresentato dall’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi, che disciplina i meccanismi di cooperazione internazionale, compresi quelli relativi ai mercati del carbonio. Con l’avanzamento verso la piena operatività di questi strumenti, il settore forestale e le attività legate all’uso del suolo devono confrontarsi con una serie di questioni tecniche fondamentali per assicurare l’affidabilità dei risultati climatici dichiarati. Tra queste assumono particolare importanza la permanenza degli assorbimenti di carbonio, il rischio di trasferimento delle emissioni verso altri territori o attività, la qualità dei sistemi di monitoraggio e la possibilità di attribuire crediti di carbonio superiori ai benefici climatici effettivamente conseguiti. Si tratta di aspetti che incidono direttamente sulla credibilità dei meccanismi di compensazione e delle iniziative di mitigazione fondate sulle foreste e sulla gestione del territorio. “Mentre i mercati del carbonio previsti dall’Articolo 6 avanzano verso la piena operatività, è essenziale prestare particolare attenzione alla permanenza, al trasferimento delle emissioni, al monitoraggio e al rischio di sovrastima dei crediti per le foreste e le attività legate al territorio, insieme alla coerenza con i quadri normativi europei come il regolamento UE sulle rimozioni di carbonio e sul carbon farming”, osserva Chiriacò. Il riferimento europeo riguarda il Carbon Removals and Carbon Farming Regulation, il quadro normativo dell’Unione europea relativo agli assorbimenti di carbonio e alle pratiche di carbon farming, con cui le iniziative internazionali devono mantenere coerenza. La questione dei mercati del carbonio si intreccia quindi con quella della qualità degli strumenti di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti, un ambito che richiede metodologie scientifiche affidabili e sistemi di verifica adeguati.

Rio Synergies Group for Action, una nuova iniziativa per integrare clima e biodiversità

Tra gli sviluppi emersi ad Antalya figura anche il lancio, avvenuto il 17 novembre, del Rio Synergies Group for Action, un’iniziativa destinata a favorire il coordinamento tra le politiche internazionali per il clima, la biodiversità e il contrasto al degrado del territorio. L’obiettivo è promuovere una maggiore integrazione tra ambiti che condividono importanti connessioni ambientali, favorendo l’allineamento degli obiettivi e degli interventi nelle politiche nazionali. La gestione del suolo rappresenta infatti uno dei punti di incontro tra la necessità di ridurre le emissioni di gas serra, la protezione degli ecosistemi naturali e il recupero delle aree degradate. L’iniziativa punta a collegare questi obiettivi anche sul piano degli investimenti pubblici e delle strategie nazionali, evitando che una maggiore integrazione delle politiche si traduca in ulteriori obblighi amministrativi. “Iniziative come il Rio Synergies Group for Action offrono inoltre un’opportunità fondamentale per collegare gli obiettivi climatici, di biodiversità e di ripristino del territorio nelle politiche e negli investimenti nazionali senza creare ulteriori oneri di rendicontazione”, evidenzia Chiriacò. La prospettiva è quella di una governance integrata dell’uso del territorio, nella quale gli interventi di mitigazione climatica, tutela della biodiversità e ripristino ambientale possano essere coordinati nell’ambito delle stesse strategie.

Il contributo scientifico del CMCC ai negoziati internazionali della COP31

Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici partecipa al dibattito scientifico e istituzionale della COP31 attraverso competenze specialistiche nei settori delle foreste, dell’agricoltura, dei cambiamenti nell’uso del suolo e della contabilizzazione del carbonio. L’attività di ricerca del CMCC comprende lo studio delle interazioni tra sistemi naturali, attività umane e clima, con particolare attenzione alle implicazioni per le politiche di mitigazione e adattamento. Ad Antalya sono presenti diversi esperti del Centro, impegnati a portare evidenze scientifiche direttamente nei negoziati internazionali sulla gestione del territorio e sull’adattamento ai cambiamenti climatici. Accanto a Maria Vincenza Chiriacò, componente della delegazione negoziale italiana per il settore AFOLU, figurano Matteo Bellotta, esperto di contabilizzazione dei gas serra, e Caterina Guidi, specializzata nelle politiche forestali e nella biodiversità. Il contributo del Centro si inserisce nell’impegno scientifico dedicato all’attuazione degli obiettivi climatici internazionali, attraverso l’analisi delle politiche forestali, delle emissioni associate alle attività agricole e delle metodologie necessarie per misurare gli effetti degli interventi sul territorio. In questa fase dei negoziati, la disponibilità di strumenti scientifici per valutare emissioni, assorbimenti e risultati delle politiche assume un ruolo particolarmente importante, anche in relazione all’evoluzione dei mercati del carbonio e delle iniziative internazionali per la conservazione degli ecosistemi. Maria Vincenza Chiriacò e gli altri esperti del CMCC sono disponibili, compatibilmente con i rispettivi impegni, per interviste e contributi di approfondimento durante e dopo la COP31, con particolare riferimento alla Forest Roadmap, ai sistemi agroalimentari, ai mercati del carbonio disciplinati dall’Articolo 6 e alle politiche integrate di gestione del territorio.