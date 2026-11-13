COP31 di Antalya, Venezia protagonista del confronto internazionale sulla resilienza urbana e i cambiamenti climatici

Venezia può diventare il punto di riferimento mondiale per la protezione delle città costiere dai cambiamenti climatici e dalle grandi pressioni urbane. È questa la prospettiva emersa alla COP31 di Antalya, dove le Nazioni Unite hanno rivolto alla città lagunare un invito di particolare rilievo internazionale: assumere la guida di un movimento globale capace di mettere in rete le città costiere, condividere esperienze e sviluppare nuove strategie di resilienza. A formulare l’auspicio è stato Kamal Kishore, Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri e responsabile dell’United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), intervenuto a conclusione del seminario organizzato dalla Venice Sustainability Foundation (VSF) il 12 novembre al Padiglione Italia della conferenza internazionale sul clima. L’incontro, intitolato “ACT 3: Venice, A Tale of Two Floodings. Governing the Oldest City of the Future”, ha rappresentato la terza tappa del percorso internazionale promosso dalla Fondazione per approfondire le strategie di resilienza della città. Al centro dei lavori sono state poste due pressioni profondamente differenti, ma entrambe decisive per il futuro di Venezia: le maree eccezionali e i flussi turistici, fenomeni che richiedono sistemi di monitoraggio, capacità previsionali e strumenti di governo sempre più avanzati. Organizzato da VSF insieme al Comune di Venezia, all’Università Iuav di Venezia e a CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia, il seminario ha inoltre aperto un confronto internazionale con Barcarena, città brasiliana dello Stato del Pará che, come Venezia, fa parte della rete Making Cities Resilient 2030 (MCR2030).

L’appello dell’ONU alla COP31: Venezia alla guida delle città costiere del mondo

Il momento centrale dell’incontro è arrivato con l’intervento conclusivo di Kamal Kishore, che ha riconosciuto il valore dell’esperienza veneziana nella gestione dei rischi ambientali e nella ricerca di soluzioni per proteggere un patrimonio storico e culturale di rilevanza mondiale. Il rappresentante delle Nazioni Unite ha richiamato in particolare il ruolo del MOSE, l’imponente sistema realizzato per difendere la città dalle maree eccezionali, sottolineando come la complessità degli interventi necessari per salvaguardare Venezia possa offrire insegnamenti anche ad altri territori costieri. “Ho avuto l’opportunità di conoscere il lavoro della Venice Sustainability Foundation e il suo impegno sui temi della resilienza di Venezia: è un lavoro che considero molto stimolante. Venezia, allo stesso tempo, mostra quanto siano complesse le scelte necessarie per proteggere una città così fragile e straordinaria: la realizzazione del MOSE, una struttura di portata quasi senza precedenti, ne è un esempio concreto. Mi auguro che Venezia possa ora guidare un movimento globale, mettendo in rete le città costiere del mondo e promuovendo un confronto su queste esperienze. Le città costiere non sono soltanto motori economici e nodi connessi a livello globale: rappresentano anche un patrimonio collettivo. Venezia è un patrimonio globale. Proteggerla significa proteggere anche la nostra memoria collettiva e il senso di ciò che siamo”. La proposta colloca Venezia al centro di una possibile collaborazione internazionale sulla resilienza delle città costiere, valorizzando l’esperienza acquisita nella protezione della laguna e nella gestione delle trasformazioni che interessano il territorio urbano.

Renato Brunetta: “la resilienza di Venezia tra conoscenza, prevenzione e governo dei fenomeni complessi”

La partecipazione alla COP31 si inserisce in un programma internazionale che Venice Sustainability Foundation ha sviluppato attraverso tre appuntamenti nelle conferenze delle Nazioni Unite sul clima. L’obiettivo è approfondire, da prospettive differenti, la capacità di Venezia di affrontare fenomeni complessi attraverso conoscenze scientifiche, analisi dei dati e strumenti a supporto delle decisioni. A illustrare il significato del percorso è stato Renato Brunetta, Presidente di Venice Sustainability Foundation. “Il seminario rappresenta la terza tappa di un percorso che Venice Sustainability Foundation ha portato alle due precedenti COP e oggi ad Antalya – ha commentato Renato Brunetta, Presidente di Venice Sustainability Foundation –. In queste tre occasioni abbiamo affrontato il tema della resilienza di Venezia da prospettive diverse, mettendo al centro la capacità della città di conoscere, anticipare e governare fenomeni complessi. Oggi il confronto si concentra su due pressioni profondamente diverse che interessano la Venezia contemporanea: quella delle maree eccezionali e quella dei flussi turistici. Sono due ambiti sui quali la Fondazione sta lavorando, con l’obiettivo di mettere a disposizione conoscenze, dati e strumenti utili alle decisioni. Il ruolo di Venezia come Resilience Hub nell’ambito di Making Cities Resilient 2030 (MCR2030), l’iniziativa promossa dall’United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), rafforza questa prospettiva internazionale: consente di condividere l’esperienza maturata in città, confrontarla con quella di altri territori e contribuire allo scambio di soluzioni e pratiche per la resilienza urbana”. La presenza di Venezia nella rete MCR2030 rappresenta dunque uno degli elementi centrali della strategia internazionale della Fondazione, attraverso la quale le conoscenze sviluppate nel contesto lagunare possono entrare in relazione con quelle di altri territori impegnati nell’adattamento climatico e nella riduzione dei rischi.

Il MOSE e la difesa dalle maree eccezionali: Venezia come laboratorio di resilienza

Una parte significativa del seminario è stata dedicata alla protezione della laguna di Venezia e al ruolo delle infrastrutture e delle soluzioni basate sulla natura nel contrasto agli effetti delle maree eccezionali. Il sistema MOSE è stato indicato come uno degli strumenti che hanno modificato il rapporto della città con il fenomeno dell’acqua alta, permettendo di affrontare le condizioni di maggiore criticità attraverso un sistema articolato di protezione. Su questo aspetto è intervenuto Pierpaolo Campostrini, Direttore di CORILA, evidenziando il cambiamento nella prospettiva di sviluppo della città. “Venezia è oggi una città resiliente che si riappropria della sicurezza: grazie al sistema MOSE e alle soluzioni basate sulla natura può tornare a vivere con serenità il rapporto con la laguna e il mare – ha affermato Pierpaolo Campostrini, Direttore di CORILA –. Dalla metà del Novecento Venezia è stata, nell’immaginario collettivo globale, una città in pericolo e da salvare. Oggi può contare su un sistema articolato in grado di proteggerla dalle maree eccezionali e può riproporsi al mondo come laboratorio di elaborazione culturale e di percorsi di sviluppo innovativi e sostenibili”. La riflessione proposta da CORILA collega la sicurezza idraulica alle prospettive culturali, economiche e ambientali di Venezia, individuando nella protezione del territorio una condizione fondamentale per sostenere percorsi di sviluppo innovativi.

Turismo a Venezia, le stime di VSF: 35 milioni di visitatori all’anno

Accanto alle maree eccezionali, il seminario ha affrontato una seconda pressione che condiziona profondamente la vita della città: il turismo. Secondo le stime illustrate da Venice Sustainability Foundation, Venezia raggiunge circa 35 milioni di visitatori all’anno, con conseguenze che interessano la dimensione economica, sociale e l’immagine stessa della città. Uno degli elementi più significativi emersi dall’analisi riguarda la composizione delle persone presenti nella Venezia storica. Attraverso l’impiego dei passive mobile data, i dati di presenza descrivono un sistema urbano nel quale i turisti costituiscono il 42%, i residenti il 22% e le persone che frequentano quotidianamente la città per motivi di lavoro, studio o accesso ai servizi il restante 36%. risultati sono stati illustrati da Damiano De Marchi, Project Manager di VSF e Tourism Data Team Coordinator di AlmavivA, che ha spiegato l’importanza di strumenti capaci di anticipare l’evoluzione dei flussi e sostenere decisioni fondate sui dati. “La “marea” turistica a Venezia raggiunge, secondo le nostre stime, circa 35 milioni di visitatori l’anno, con impatti che riguardano economia, immagine e società – ha spiegato Damiano De Marchi, Project Manager di VSF e Tourism Data Team Coordinator di AlmavivA –. I flussi di presenza rilevati attraverso i passive mobile data nella Venezia storica descrivono un sistema di city users nel quale i turisti rappresentano il 42%, i residenti il 22% e il restante 36% è costituito da coloro che vivono quotidianamente la città per lavoro, studio o accesso ai servizi. I dati delineano inoltre un sistema urbano integrato utilizzato ogni giorno da circa un milione di persone: la Venezia Funzionale, nella quale la città storica è il fulcro di un’area che comprende 16 Comuni. Il contributo di accesso del Comune di Venezia, gli indici di sostenibilità integrata proposti da VSF e AlmavivA e l’analisi delle locazioni turistiche sono esempi di come misurazione, monitoraggio e capacità previsionale siano indispensabili per superare una gestione puramente reattiva e individuare in anticipo strategie efficaci e data-informed”.

La Venezia Funzionale comprende 16 Comuni e coinvolge circa un milione di persone al giorno

L’analisi presentata alla COP31 estende lo sguardo oltre il centro storico, introducendo il concetto di Venezia Funzionale: un sistema urbano integrato che comprende 16 Comuni e viene utilizzato quotidianamente da circa un milione di persone. In questa prospettiva, la città storica rappresenta il fulcro di un territorio più ampio, nel quale gli spostamenti e le attività quotidiane contribuiscono a definire le dinamiche complessive della mobilità e della presenza urbana. Il lavoro di VSF e AlmavivA punta a utilizzare misurazioni, indicatori di sostenibilità e capacità previsionali per sostenere il governo di queste dinamiche. Tra gli strumenti presi in considerazione figurano il contributo di accesso del Comune di Venezia, gli indici di sostenibilità integrata e lo studio delle locazioni turistiche. La finalità è favorire il passaggio da una gestione basata sulle risposte ai fenomeni già manifestati a un modello capace di individuare preventivamente le strategie più efficaci, attraverso l’analisi delle informazioni disponibili.

Cambiamenti climatici e pianificazione urbana: il progetto MIRACLE dell’Università Iuav

Il rapporto tra rischi climatici, vulnerabilità territoriali e pianificazione dell’adattamento è stato approfondito attraverso l’esperienza del Planning & Climate Change Lab dell’Università Iuav di Venezia. Al centro dell’intervento di Elena Ferraioli, PhD e Research Fellow dell’ateneo veneziano, è stato posto MIRACLE, progetto sviluppato nell’ambito del programma PNRR RETURN, attraverso il quale sono stati realizzati nove laboratori territoriali, tra cui quello di Venezia. “Il Planning & Climate Change Lab dell’Università Iuav di Venezia studia come i rischi climatici e le vulnerabilità territoriali possano orientare la pianificazione spaziale e le politiche di adattamento – ha spiegato Elena Ferraioli, PhD e Research Fellow dell’Università Iuav di Venezia –. Attraverso MIRACLE, progetto sviluppato nell’ambito del programma PNRR RETURN, abbiamo lavorato in nove laboratori territoriali, tra cui Venezia, combinando la mappatura multirischio basata su sistemi GIS, la percezione locale del rischio e processi di co-progettazione partecipata che hanno coinvolto pubbliche amministrazioni e portatori di interesse. Il lavoro ha esplorato le modalità per integrare evidenze scientifiche e conoscenze locali, definendo priorità condivise e strategie di adattamento”. L’esperienza mette in relazione la mappatura multirischio attraverso sistemi GIS con la percezione delle comunità locali e con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e dei portatori di interesse. Un approccio che integra l’analisi scientifica con la conoscenza diretta dei territori per orientare le politiche di adattamento.

Venezia e Barcarena, il confronto internazionale tra due Resilience Hub delle Nazioni Unite

La seconda sessione dell’incontro, condotta da Francesco Musco, Direttore della Ricerca dell’Università Iuav di Venezia e Presidente di CORILA, ha messo a confronto Venezia con Barcarena, città amazzonica situata nello Stato brasiliano del Pará. Il dialogo ha coinvolto Massimiliano De Martin, Consigliere delegato del Comune di Venezia, e Patrícia Miranda Menezes, MCR2030 Resilience Hub Technical Coordinator del Comune di Barcarena. Le due città presentano caratteristiche differenti per dimensione, posizione geografica e organizzazione istituzionale, ma condividono alcune questioni fondamentali: il rapporto con l’acqua, l’esposizione ai rischi climatici e la necessità di collegare la conoscenza scientifica alla pianificazione territoriale e al coinvolgimento delle comunità. La loro partecipazione alla rete Making Cities Resilient 2030, promossa dall’UNDRR, permette di mettere a confronto strumenti e pratiche utilizzati per rafforzare la resilienza urbana e ridurre i rischi legati alle trasformazioni ambientali.

Francesco Musco: “l’adattamento climatico deve entrare stabilmente nelle politiche urbane”

La necessità di trasformare gli obiettivi climatici internazionali in interventi concreti sul territorio è stata al centro dell’analisi di Francesco Musco, che ha richiamato il ruolo della pianificazione urbana nell’affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. “La COP31 rappresenta un passaggio importante per comprendere come tradurre gli obiettivi climatici globali in politiche territoriali efficaci – ha affermato Francesco Musco, Direttore della Ricerca dell’Università Iuav di Venezia –. In uno scenario nel quale il superamento della soglia di 1,5 °C appare ormai inevitabile, l’adattamento non può più essere considerato una componente accessoria delle politiche urbane, ma deve diventare parte strutturale dei processi di pianificazione e governo delle città. Venezia e il sistema costiero veneto rappresentano un banco di sperimentazione avanzato che coinvolge la città, la Città metropolitana e la Regione”. La posizione illustrata dal Direttore della Ricerca dello Iuav evidenzia la necessità di considerare l’adattamento ai cambiamenti climatici come parte integrante dei processi decisionali, coinvolgendo differenti livelli di governo territoriale, dalla città alla dimensione metropolitana e regionale.

Il Comune di Venezia: “tutela dei monumenti, infrastrutture e sviluppo sostenibile”

Nel corso del confronto internazionale, Massimiliano De Martin ha approfondito le strategie del Comune di Venezia per coniugare la salvaguardia del patrimonio storico con le esigenze di una città contemporanea. Tra gli ambiti richiamati figurano gli interventi di mitigazione e adattamento climatico destinati alla tutela dei beni architettonici, a partire dalla Basilica di San Marco, e le progettualità che interessano infrastrutture strategiche come il Porto di Venezia. “Nell’ambito delle strategie di mitigazione e adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, numerosi interventi riguardano anche la salvaguardia del patrimonio storico e architettonico, come nel caso della Basilica di San Marco e di altri importanti monumenti – ha commentato Massimiliano De Martin, Consigliere delegato del Comune di Venezia –. Anche infrastrutture strategiche come il Porto stanno sviluppando progetti capaci di coniugare sviluppo economico e tutela ambientale, in linea con le esigenze della città nella sua dimensione contemporanea. Venezia non è soltanto una città antica: è una città contemporanea che guarda al futuro con fiducia”. La prospettiva del Comune collega quindi la salvaguardia del patrimonio culturale alla necessità di mantenere e sviluppare le funzioni economiche e infrastrutturali della città, attraverso interventi compatibili con le esigenze di tutela ambientale.

Barcarena guarda all’esperienza veneziana: scuole ricollocate per affrontare l’innalzamento del mare

Dal Brasile è arrivata un’esperienza che mostra come gli effetti dei cambiamenti climatici stiano già influenzando le decisioni riguardanti l’organizzazione degli spazi urbani e delle infrastrutture pubbliche. A Barcarena, infatti, sono già in corso interventi di ricollocazione di alcune strutture, tra cui le scuole, tenendo conto delle proiezioni future e degli impatti legati all’acqua e all’innalzamento del livello del mare. A illustrarlo è stata Patrícia Miranda Menezes, MCR2030 Resilience Hub Technical Coordinator del Comune brasiliano. “Come Venezia, anche Barcarena affronta gli impatti legati all’acqua e all’innalzamento del livello del mare – ha spiegato Patrícia Miranda Menezes, MCR2030 Resilience Hub Technical Coordinator del Comune di Barcarena –. La città sta già ricollocando alcune strutture, come le scuole, tenendo conto delle proiezioni future. Ci interessa inoltre imparare dall’esperienza di Venezia nella gestione di altre pressioni urbane, dal turismo all’economia fino alle infrastrutture”. Il confronto ha così evidenziato come la collaborazione tra città appartenenti a contesti geografici e istituzionali differenti possa contribuire alla condivisione di soluzioni per la gestione dei rischi climatici, ma anche per affrontare fenomeni connessi allo sviluppo economico, alle infrastrutture e alle trasformazioni urbane.

La rete MCR2030 e il ruolo internazionale di Venezia nella resilienza urbana

Il seminario della Venice Sustainability Foundation, moderato da Tania Schiavon, Direttrice Comunicazione della Fondazione, ha riunito rappresentanti istituzionali, ricercatori e specialisti impegnati nello studio delle trasformazioni ambientali e delle dinamiche urbane. Attraverso gli interventi di Renato Brunetta, Kamal Kishore, Massimiliano De Martin, Francesco Musco, Pierpaolo Campostrini, Elena Ferraioli, Damiano De Marchi e Patrícia Miranda Menezes, l’incontro ha collegato esperienze amministrative, ricerca scientifica e analisi dei dati nell’ambito della collaborazione internazionale promossa da UNDRR. La terza tappa del percorso internazionale di VSF ha posto in evidenza due dimensioni della resilienza veneziana: da un lato la protezione fisica della città dalle maree eccezionali, dall’altro la capacità di misurare e governare le pressioni generate dalla presenza turistica e dall’utilizzo quotidiano del territorio. Su queste basi si inserisce l’auspicio espresso dalle Nazioni Unite affinché Venezia assuma un ruolo di guida nella cooperazione tra le città costiere. Una prospettiva che valorizza l’esperienza maturata nella laguna e il confronto con realtà come Barcarena, all’interno di una rete internazionale impegnata a rafforzare la capacità delle città di conoscere, anticipare e affrontare i rischi del futuro.