Gli esiti della COP31 di Antalya, il futuro della transizione giusta e le prospettive dei finanziamenti internazionali per il clima saranno al centro di un appuntamento dedicato ai risultati della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 15:30 CET, il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e il Focal Point IPCC per l’Italia propongono il webinar “COP31 Briefing”, con la partecipazione dei membri della delegazione italiana che ha preso parte alla conferenza dell’UNFCCC tenutasi in Turchia. L’iniziativa rappresenta un’occasione di approfondimento sui risultati dei negoziati internazionali, attraverso il contributo diretto delle rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Particolare attenzione sarà riservata alle implicazioni della transizione climatica e agli strumenti finanziari destinati a sostenere l’azione contro i cambiamenti climatici.

COP31 di Antalya: il programma di lavoro sulla transizione giusta

Uno dei principali argomenti del webinar sarà il Just Transition Work Programme, il programma di lavoro sulla transizione giusta, che pone al centro del dibattito climatico la dimensione economica e sociale dei processi di trasformazione necessari per affrontare il cambiamento climatico. Ad approfondire questo capitolo dei negoziati sarà Federica Fricano, rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e capo della delegazione italiana alla conferenza. Il suo intervento sarà dedicato ai risultati emersi nell’ambito del programma di lavoro sulla transizione giusta, uno dei temi individuati per il confronto successivo al vertice di Antalya.

Finanziamenti per il clima: il ruolo della finanza internazionale e dei fondi climatici

L’altro grande tema dell’appuntamento sarà quello della finanza climatica, una componente centrale del confronto internazionale sulle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. La disponibilità di risorse economiche e gli strumenti attraverso cui vengono mobilitati i finanziamenti costituiscono infatti aspetti fondamentali per sostenere i percorsi di mitigazione e adattamento. Alice Giallombardo, del MASE, interverrà sugli aspetti finanziari affrontati durante la conferenza, mentre Valeria Zimei, anch’essa rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, approfondirà il capitolo relativo ai Climate Funds, i fondi destinati all’azione climatica.

COP31 Briefing: il webinar del CMCC e del Focal Point IPCC per l’Italia

A moderare l’incontro sarà Anna Pirani, del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Il webinar consentirà di esaminare gli esiti della conferenza dell’UNFCCC attraverso le diverse competenze delle componenti della delegazione italiana, mettendo in relazione le questioni sociali ed economiche della transizione con quelle riguardanti il sostegno finanziario alle politiche climatiche. L’appuntamento del 27 novembre si inserisce così nel confronto successivo alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Antalya, offrendo un approfondimento sui risultati dei negoziati attraverso le testimonianze dirette delle rappresentanti istituzionali italiane.