COP31, ENEA presenta i progetti internazionali per contrastare i cambiamenti climatici

Contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici nei territori più vulnerabili del pianeta, sostenendo le piccole isole minacciate dall’innalzamento del livello del mare, dall’erosione delle coste e dagli eventi meteorologici estremi. È questo uno degli obiettivi delle attività di cooperazione internazionale che ENEA presenta alla COP31, nell’ambito dell’accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Al centro dell’iniziativa c’è il supporto tecnico-scientifico ai Paesi in Via di Sviluppo per la definizione e l’attuazione di strategie e interventi di adattamento ai cambiamenti climatici. Un impegno che coinvolge territori particolarmente esposti alle conseguenze del riscaldamento globale, attraverso progetti dedicati alla resilienza energetica e climatica, alla sostenibilità ambientale e alla gestione delle criticità che interessano gli ecosistemi costieri. Le attività saranno illustrate nel corso di due appuntamenti, in programma il 16 e il 17 novembre, che vedranno la partecipazione delle ricercatrici ENEA Alessandra De Marco ed Elisabetta Salvatori, impegnate rispettivamente nelle iniziative di cooperazione con gli Stati insulari del Pacifico e nelle strategie di adattamento climatico sviluppate nei Caraibi.

Italia e Maldive, il 16 novembre il sesto Joint Committee sull’adattamento climatico

Il primo appuntamento è previsto per il 16 novembre, quando Alessandra De Marco, responsabile del Laboratorio ENEA Impatti sul territorio e nei Paesi in via di sviluppo, interverrà nell’ambito del sesto Joint Committee Italia-Maldive. Si tratta di un organismo bilaterale dedicato alla definizione, al monitoraggio e all’attuazione di progetti per l’adattamento ai cambiamenti climatici nell’arcipelago maldiviano. L’incontro costituisce un momento di confronto istituzionale tra Italia e Maldive, finalizzato a consolidare la cooperazione tecnico-scientifica già avviata e a individuare ulteriori opportunità di collaborazione. La partecipazione di ENEA si inserisce nel quadro delle iniziative promosse con il sostegno del MASE per accompagnare i Paesi più vulnerabili nell’elaborazione di risposte agli impatti climatici, attraverso competenze scientifiche e strumenti di supporto alla pianificazione degli interventi.

Piccole isole del Pacifico e dei Caraibi, il ruolo dell’Italia alla COP31

Il 17 novembre la cooperazione italiana con i piccoli Stati insulari sarà al centro dell’evento “Navigating Climate Challenges: Italy–SIDS Partnership for Resilient and Sustainable Small Islands”, in programma dalle 15:30 alle 17:00 presso il Padiglione Italia C405 della COP31. L’iniziativa sarà dedicata alle piccole isole del Pacifico e dei Caraibi, territori che devono confrontarsi con conseguenze particolarmente rilevanti dei cambiamenti climatici. Tra le principali criticità figurano l’innalzamento del livello del mare, l’erosione costiera e l’aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi, fenomeni che rendono necessario rafforzare le strategie di adattamento e la capacità di risposta delle comunità insulari. L’evento sarà articolato in due sessioni, dedicate rispettivamente ai Paesi del Pacifico e agli Stati insulari caraibici, con la presentazione delle attività tecniche e scientifiche sviluppate da ENEA nell’ambito delle collaborazioni internazionali sostenute dal Ministero dell’Ambiente.

Kiribati, i risultati dei progetti per rafforzare la resilienza energetica e climatica

La prima sessione del 17 novembre sarà dedicata ai Paesi del Pacifico e vedrà l’intervento di Alessandra De Marco, che presenterà i risultati della missione tecnica condotta nell’ottobre 2026 nella Repubblica di Kiribati. La missione è stata realizzata per valutare lo stato di attuazione dei progetti KIREP (Kiribati Integrated Renewable Energy Project), sostenuti dal MASE nel corso dell’ultimo decennio. L’intervento offrirà una panoramica delle iniziative realizzate nell’arcipelago e del loro contributo al rafforzamento della resilienza energetica e climatica. Il lavoro svolto a Kiribati rappresenta uno degli ambiti della collaborazione tecnico-scientifica italiana con i piccoli Stati insulari, con particolare attenzione agli interventi nel settore energetico e alla loro relazione con le strategie di adattamento climatico. La presentazione consentirà inoltre di approfondire il percorso di attuazione dei progetti sostenuti dal Ministero, attraverso gli elementi raccolti durante la recente missione tecnica di ENEA.

Caraibi, le strategie di adattamento climatico e le soluzioni basate sulla natura

La seconda sessione dell’evento sarà invece dedicata alle piccole isole dei Caraibi e alle iniziative sviluppate nell’ambito della collaborazione con i Paesi della Comunità dei Caraibi (CARICOM). In questo contesto interverrà Elisabetta Salvatori, responsabile della Sezione Soluzioni integrate e nature-based per la rigenerazione urbana del Dipartimento Sostenibilità dell’ENEA. La ricercatrice illustrerà le attività realizzate negli ultimi due anni a sostegno delle strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, nell’ambito della cooperazione con i Paesi caraibici. Le iniziative rientrano nel lavoro di supporto scientifico e tecnico che ENEA svolge per favorire l’individuazione di soluzioni e approcci integrati alle problematiche ambientali e climatiche dei territori interessati.

Emergenza alghe Sargassum nei Caraibi, nuove prospettive di cooperazione

Tra i temi che saranno affrontati durante la sessione dedicata ai Caraibi figura anche il fenomeno dell’accumulo massivo di alghe Sargassum lungo le coste, una problematica che costituisce una crescente minaccia sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Alessandra De Marco presenterà alcune possibili nuove linee di collaborazione internazionale dedicate alla gestione dell’inquinamento costiero associato alla presenza di grandi quantità di queste alghe. La questione si inserisce tra le criticità ambientali che interessano le regioni insulari caraibiche e che richiedono specifiche strategie di gestione. L’obiettivo dell’approfondimento previsto alla COP31 sarà quello di illustrare le opportunità emergenti di collaborazione tecnico-scientifica per affrontare il fenomeno. Il tema delle alghe Sargassum affiancherà dunque quello più generale dell’adattamento climatico, ampliando il confronto alle problematiche che coinvolgono direttamente gli ambienti costieri e le attività economiche e sociali dei territori interessati.

ENEA e MASE, il trasferimento di competenze scientifiche ai Paesi più vulnerabili

Le iniziative presentate alla COP31 si inseriscono nell’accordo di collaborazione tra ENEA e MASE, che prevede il trasferimento di competenze e il supporto tecnico-scientifico ai Paesi in Via di Sviluppo per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici. Il coinvolgimento dell’Agenzia nei progetti delle Maldive, di Kiribati e dei Caraibi evidenzia i diversi ambiti di intervento della cooperazione internazionale italiana, dalla valutazione dei programmi energetici al sostegno delle strategie di adattamento, fino all’individuazione di nuove opportunità di collaborazione nella gestione delle problematiche ambientali costiere. “La partecipazione alla COP31 conferma il ruolo di ENEA come partner tecnico-scientifico di riferimento per il MASE nelle iniziative di cooperazione internazionale, attraverso il trasferimento di competenze e soluzioni a supporto della resilienza climatica dei territori più vulnerabili del pianeta”, commentano le due ricercatrici ENEA, Alessandra De Marco ed Elisabetta Salvatori.