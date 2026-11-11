COP31, Guterres: “I combustibili fossili devono fare la fine dei dinosauri”

“I combustibili fossili sono destinati a fare la stessa fine dei dinosauri“, ma “i dinosauri non avevano una lobby, mentre i combustibili fossili sì“. Con queste parole il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un nuovo e duro monito contro il peso degli interessi economici legati all’industria dei combustibili fossili. L’intervento è avvenuto ad Antalya, in Turchia, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP31. Guterres ha puntato il dito contro le strategie messe in campo dai settori che continuano a trarre profitto da petrolio, carbone e gas, accusandoli di ostacolare le politiche necessarie per contrastare il cambiamento climatico. “La strategia è semplice – ha aggiunto – distorcere la scienza, rimandare le decisioni, ritardare l’azione ed evitare le responsabilità“.

Un meccanismo che, secondo il segretario generale dell’ONU, deve essere definitivamente superato. “È ora di smetterla con questa abitudine e porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili – ha detto Guterres – Gli interessi legati ai combustibili fossili continuano a fare fortune, mentre distruggono il nostro pianeta“.

Nel suo intervento, il numero uno delle Nazioni Unite ha richiamato l’attenzione sulla gravità della crisi climatica e sulla necessità di chiamare direttamente in causa chi continua a ricavare ingenti guadagni dalle attività responsabili delle emissioni. “La verità è che la crisi climatica ci sta sfuggendo di mano – ha proseguito – Coloro che traggono profitto dai combustibili fossili devono contribuire al risarcimento dei danni che provocano“.

Da qui la richiesta di un intervento concreto da parte dei governi, attraverso una tassazione dei profitti delle grandi compagnie petrolifere. Guterres ha citato anche i risultati economici del settore, sottolineando l’entità delle risorse accumulate dalle principali società del comparto. “Solo nell’ultimo trimestre, le nove più grandi compagnie petrolifere hanno incassato 95 miliardi di dollari – ha continuato – È tempo che i governi tassino questi profitti e utilizzino queste risorse per aiutare i Paesi vulnerabili a riprendersi“.

Il messaggio del segretario generale dell’ONU è dunque duplice: accelerare il superamento della dipendenza dai combustibili fossili e introdurre strumenti economici affinché una parte dei profitti dell’industria energetica venga destinata a sostenere le nazioni maggiormente esposte agli effetti della crisi climatica. Una richiesta che riporta al centro del dibattito internazionale il tema della responsabilità economica e ambientale delle grandi compagnie e della giustizia climatica.