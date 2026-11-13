COP31, Guterres: “superamento di 1,5°C inevitabile, non esiste percorso credibile senza abbandono dei combustibili fossili”

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha parlato del cambiamento climatico in occasione della COP31. Guterres ha avvertito che il superamento della soglia di 1,5°C è ormai inevitabile, sottolineando tuttavia che la priorità assoluta deve essere quella di contenerne la durata e l’intensità per riportare rapidamente le temperature sotto controllo. Un obiettivo che, alla luce degli attuali piani climatici nazionali che rischiano di spingerci verso un incremento di 2,5°C entro fine secolo, appare lontanissimo e richiede un’inversione di rotta immediata, fondata su tagli drastici delle emissioni del 6% all’anno, secondo la sua visione. Rivendicando con fermezza la scelta di aver sempre comunicato la verità scientifica sul clima, il Segretario Generale ha rimarcato come il riscaldamento globale non sia soltanto una questione ambientale, ma un moltiplicatore di instabilità, povertà e ingiustizia sociale che mina alla base la pace e lo sviluppo globale. Da qui l’affondo decisivo contro i combustibili fossili, definiti il vero motore della crisi: secondo Guterres, non può esistere alcuna via sicura per il futuro senza un abbandono accelerato, ordinato ed equo di queste fonti energetiche, da sostituire con un sistema pulito, efficiente e diffuso capace di affrancare finalmente il pianeta dai ricatti geopolitici e dagli shock di mercato.

Guterres: “superamento di 1,5°C inevitabile”

“Un superamento di 1,5°C è ormai inevitabile, e la nostra responsabilità è quella di mantenerlo il più contenuto possibile per il minor tempo possibile, e riportare le temperature al di sotto di 1,5°C il più rapidamente possibile. Ciò richiede però tagli immediati e drastici alle emissioni, dell’ordine del 6% all’anno nei prossimi anni. Tuttavia, sulla base degli attuali impegni relativi ai contributi determinati a livello nazionale (NDC) e dei piani climatici dei vari Paesi, ci stiamo dirigendo verso un superamento della soglia, a perdita d’occhio, con temperature che raggiungeranno circa 2,5°C entro la fine del secolo. E questa è una ricetta per la catastrofe”, ha detto Guterres, in conferenza stampa in occasione della COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Uniti sui cambiamenti climatici, in corso in Turchia.

Guterres: “ho sempre detto la verità sul clima, anche quando era scomoda”

“Per quasi dieci anni, in qualità di Segretario Generale, ho cercato di dire la verità sul cambiamento climatico. A volte quella verità è stata scomoda. A volte è stata sgradita. Ma la mia responsabilità non è mai stata quella di rendere i fatti più convenienti. È stata quella di dire la verità, fondata sulla scienza. E di essere particolarmente chiaro quando la verità è dura: i fatti sono fatti”, ha detto ancora Guterres. “Il cambiamento climatico non si limita al proprio ambito. Provoca rabbia e sfollamenti in tutto il mondo. Spazza via i progressi nello sviluppo costruiti nel corso di decenni. Spinge i Paesi in un indebitamento sempre più profondo. Aggrava la competizione per la terra e l’acqua. Alimenta l’instabilità e, sempre più, minaccia l’esistenza stessa di comunità e paesi. Per tutte queste ragioni, non ho mai considerato l’azione per il clima come una questione tra tante. L’azione per il clima è fondamentale per ogni aspetto del lavoro delle Nazioni Unite. Non si può costruire la pace su un pianeta in fiamme“, ha continuato Guterres.

“Non si può sradicare la povertà quando i disastri climatici continuano a far ricadere le persone nella miseria. Non si può promettere ai giovani un futuro migliore mentre si distruggono i sistemi naturali da cui quel futuro dipende. E non si può parlare seriamente di giustizia quando coloro che hanno contribuito a causare la crisi sono i primi a soffrire e in modo più grave, e l’ingiustizia si fa ancora più profonda perché sappiamo cosa sta accadendo”, ha aggiunto.

Guterres: “non esiste percorso credibile verso clima sicuro senza abbandonare i fossili”

“I combustibili fossili stanno alimentando la crisi climatica. Non esiste un percorso credibile verso un clima sicuro senza abbandonarli. Qui ad Antalya sono stato chiarissimo. Abbiamo bisogno di una transizione accelerata dai combustibili fossili che sia al contempo ordinata ed equa. Il clima lo esige, ma lo esigono anche l’economia e la sicurezza. La dipendenza dai combustibili fossili espone i Paesi a shock dei prezzi, turbolenze geopolitiche e instabilità. Cambiare fornitore non risolve il problema. Ridurre la dipendenza sì”, ha aggiunto Guterres. “Ciò significa espandere su vasta scala l’energia pulita – ha concluso -, le reti, i sistemi di stoccaggio, l’efficienza e l’elettrificazione pulita, garantendo al contempo che la crescita dell’energia pulita porti effettivamente a una riduzione della produzione, dell’utilizzo e delle emissioni legate ai combustibili fossili”.