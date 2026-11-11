COP31, i leader mondiali alla prova: al centro la transizione energetica e l’addio ai combustibili fossili

Il futuro della lotta al cambiamento climatico torna al centro del confronto internazionale. Ad Antalya, in Turchia, dove sono riunite le delegazioni di quasi 200 Paesi per la COP31, i leader mondiali si preparano a presentare le proprie priorità climatiche, mentre i negoziati proseguono alla ricerca di un accordo capace di accelerare la transizione energetica e rilanciare gli sforzi per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Le dichiarazioni dei capi di Stato e di governo, in programma tra oggi e domani, potrebbero rappresentare un passaggio decisivo per imprimere nuovo slancio alle trattative. A sottolinearlo è Laurent Fabius, ex primo ministro francese e presidente della Conferenza sul clima di Parigi del 2015, oggi alla guida di un consiglio consultivo composto da ex presidenti delle COP. Secondo Fabius, l’appuntamento offre ai leader l’occasione non soltanto di annunciare nuovi impegni, ma soprattutto di spiegare come intendano concretamente realizzarli.

Il confronto si svolge in un contesto internazionale particolarmente complesso. Le emissioni globali di gas serra continuano a non mostrare segnali significativi di diminuzione, mentre guerre, inflazione e altre emergenze sottraggono spazio politico alla questione climatica.

I grandi protagonisti e l’assenza degli Stati Uniti

Tra gli interventi più attesi figurano quelli del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, del vicepresidente cinese Han Zheng e del presidente delle Isole Marshall Hilda Heine. La presenza di Lula assume un significato particolare: il Brasile ha ospitato la precedente conferenza sul clima e il suo governo continua a sostenere la necessità di mantenere la transizione dai combustibili fossili tra le priorità dell’agenda internazionale.

A pesare sul vertice è invece la seconda assenza consecutiva degli Stati Uniti, storicamente il maggiore responsabile delle emissioni cumulative. L’amministrazione di Donald Trump ha scelto nuovamente di non partecipare ai colloqui, dopo il ritorno del presidente alla Casa Bianca nel 2025 e la sua decisione di ritirare il Paese dalla cooperazione climatica internazionale. Trump ha più volte definito una truffa il riscaldamento globale, segnando una netta distanza dagli obiettivi condivisi dalla comunità internazionale.

La proposta turca: più elettricità entro il 2035

Uno dei temi centrali della COP31 riguarda la proposta avanzata dalla Turchia, Paese ospitante, di aumentare il peso dell’elettricità nei consumi energetici globali. L’obiettivo è portarne la quota al 35% entro il 2035, rispetto a poco più di un quinto registrato attualmente. Una maggiore elettrificazione dei consumi potrebbe contribuire a ridurre le emissioni nei settori dei trasporti, dell’industria e degli edifici, favorendo il passaggio verso sistemi energetici meno dipendenti dai combustibili fossili.

La proposta, tuttavia, presenta un limite importante: non prevede che l’energia elettrica aggiuntiva debba necessariamente essere prodotta da fonti pulite e rinnovabili. Senza un’indicazione precisa sulla provenienza dell’elettricità, infatti, l’incremento dei consumi elettrici non garantirebbe automaticamente una riduzione delle emissioni.

La sfida passa dalle promesse ai risultati

La COP31 si trova dunque davanti a una sfida che va oltre la definizione di nuovi obiettivi numerici. L’aumento della quota di elettricità nei consumi globali, il rafforzamento delle energie pulite e l’uscita progressiva da carbone, petrolio e gas rappresentano questioni strettamente collegate, che richiedono una strategia comune e impegni verificabili. La distanza tra gli annunci politici e la loro concreta applicazione resta uno dei principali ostacoli alla cooperazione internazionale.Il vertice di Antalya dovrà dimostrare se la comunità internazionale è realmente pronta a trasformare le dichiarazioni in azioni.