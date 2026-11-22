La COP31 di Antalya è stata “presa in ostaggio da alcuni Stati petroliferi”. È l’accusa lanciata dal ministro irlandese per il Clima e l’Energia, Darragh O’Brien, dopo la conclusione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, terminata senza l’adozione della bozza di accordo finale. Le dichiarazioni, rilasciate all’agenzia di stampa francese Afp, arrivano in un momento particolarmente delicato per il negoziato internazionale sul clima. Il ministro, esponente del governo irlandese, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Unione europea, ha utilizzato parole particolarmente severe per descrivere quanto accaduto durante il vertice internazionale in Turchia. Al centro della sua denuncia c’è il ruolo di alcuni Stati produttori di petrolio, indicati come responsabili di aver condizionato lo svolgimento della conferenza.

Darragh O’Brien: “la politica climatica dovrebbe basarsi sulla realtà”

La posizione espressa dal ministro irlandese non si limita alla denuncia del ruolo degli Stati petroliferi. O’Brien ha infatti richiamato anche la necessità di riportare il confronto internazionale sui cambiamenti climatici su basi concrete, sottolineando l’importanza di un approccio fondato sulla realtà. “Questa dovrebbe essere l’occasione per ripartire dalla realtà, e la politica climatica dovrebbe basarsi sulla realtà”, ha aggiunto il ministro nelle dichiarazioni riportate dall’Afp. Le sue parole assumono un significato particolare alla luce dell’esito della conferenza sul clima di Antalya. Il mancato raggiungimento di un’intesa conclusiva rappresenta infatti una battuta d’arresto per il processo negoziale internazionale, proprio mentre il confronto tra le delegazioni avrebbe dovuto portare all’approvazione di un documento condiviso.

COP31, negoziati senza consenso: non passa la bozza di accordo finale

La COP31 si chiude dunque senza l’adozione della bozza di accordo finale sul clima. Le delegazioni riunite ad Antalya, in Turchia, nell’ambito della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, non sono riuscite a raggiungere il consenso necessario per approvare il testo. Il risultato è una battuta d’arresto nei negoziati internazionali, che lascia senza un’intesa conclusiva il vertice dedicato alle politiche climatiche. L’assenza del consenso tra le delegazioni ha impedito che la bozza diventasse il documento finale della conferenza. È proprio in questo contesto che si inserisce la presa di posizione di Darragh O’Brien. La sua denuncia attribuisce un ruolo determinante ad alcuni Stati petroliferi, trasformando il mancato accordo di Antalya anche in un caso di confronto politico internazionale sulle responsabilità dello stallo negoziale.

Clima e petrolio, lo scontro politico dopo il fallimento della COP31

Le dichiarazioni del ministro irlandese mettono in evidenza la tensione tra le posizioni emerse nell’ambito della conferenza ONU sul clima. L’espressione “presa in ostaggio da alcuni Stati petroliferi” costituisce una contestazione esplicita nei confronti di quei Paesi che, secondo O’Brien, avrebbero condizionato l’esito del vertice. Il riferimento alla necessità di una politica climatica basata sulla realtà aggiunge un ulteriore elemento alla sua posizione: la richiesta che il confronto internazionale torni a misurarsi con le condizioni concrete nelle quali devono essere affrontati i cambiamenti climatici. La conclusione della COP31 di Antalya senza un accordo finale segna così un passaggio critico per la diplomazia climatica internazionale. Al mancato consenso tra le delegazioni si aggiunge ora l’attacco politico del ministro irlandese, che porta direttamente al centro della controversia il ruolo degli Stati petroliferi e la capacità dei negoziati delle Nazioni Unite di raggiungere decisioni condivise.