COP31, inizia l’ultima settimana: in campo i Ministri in attesa della prima bozza del documento finale

COP31, oggi o domani la presidenza turco-australiana dovrebbe diffondere una prima bozza del documento politico finale ma al momento le posizioni fra i Paesi sono ancora lontane

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Foto Ansa

Dopo la pausa domenicale, inizia oggi la seconda e ultima settimana della COP31, la 31esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso ad Antalya, in Turchia. Da oggi scendono in campo i Ministri dell’Ambiente e dell’Energia dei Paesi partecipanti, per la fase politica finale del negoziato, che dovrebbe concludersi venerdì 20, salvo slittamenti. Per l’Italia è presente il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, anche se la trattativa per tutti i Paesi dell’Unione europea è condotta dal Commissario Ue all’Ambiente, Wopke Hoekstra. Oggi o domani la presidenza turco-australiana dovrebbe diffondere una prima bozza del documento politico finale, la Cover Decision.

Al momento, le posizioni fra i Paesi sono ancora lontane. Il Gruppo Arabo, la Russia e i Paesi produttori di idrocarburi si oppongono a obiettivi chiari e vincolanti sulla decarbonizzazione e l’uscita dalle fonti fossili. L’Unione europea e i Paesi più sviluppati premono invece per una accelerazione in questo senso. I Paesi emergenti come Cina, India e Brasile, quelli in via di sviluppo e i piccoli stati insulari chiedono più fondi per l’adattamento ai Paesi ricchi, ma questi ultimi pretendono criteri chiari per l’assegnazione e la valutazione dei risultati. La proposta di bandiera della presidenza turco-australiana della COP31, l’impegno alla elettrificazione del 35% dei consumi energetici al 2035, ha ricevuto al momento solo una trentina di adesioni formali da parte di Paesi.

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