COP31, la nuova analisi di Climate TRACE: come ridurre le emissioni globali e l’inquinamento

Una nuova analisi di Climate TRACE, presentata oggi, 13 novembre 2026, ad Antalya, in Turchia, nell’ambito della COP31, evidenzia come una pianificazione più efficace delle politiche climatiche possa consentire di ridurre significativamente le emissioni globali di gas serra, contenere i costi della transizione energetica e migliorare la qualità dell’aria. Lo studio dimostra che il raggiungimento degli obiettivi internazionali relativi all’elettrificazione, alla gestione dei rifiuti e agli edifici potrebbe produrre risultati molto diversi a seconda delle strategie adottate, con la possibilità di quasi raddoppiare i benefici ambientali attraverso interventi mirati e una maggiore disponibilità di energia pulita. Il rapporto, intitolato “Puntare più in alto: le ulteriori possibilità di riduzione delle emissioni offerte dagli obiettivi della COP31”, utilizza informazioni relative a oltre 901 milioni di impianti, infrastrutture e altre fonti emissive e prende in considerazione 215 soluzioni tecnologiche già disponibili sul mercato. L’obiettivo è individuare gli interventi più efficaci, stabilendo dove realizzarli, quali tecnologie impiegare e come alimentarle per ottenere il massimo beneficio ambientale.

COP31, la nuova analisi sulle emissioni globali e sugli obiettivi climatici

Uno dei risultati principali riguarda l’obiettivo internazionale 35×35, legato all’elettrificazione. Secondo Climate TRACE, raggiungere questo traguardo senza una strategia che dia priorità agli interventi più efficaci permetterebbe comunque di ridurre le emissioni mondiali di circa 4,1 miliardi di tonnellate di CO₂ equivalente all’anno, pari al 7% delle emissioni globali attuali. Attraverso una selezione mirata degli interventi e il loro coordinamento con la realizzazione di nuova capacità di produzione di energia pulita, la riduzione potrebbe invece arrivare a 7,9 miliardi di tonnellate annue di CO₂ equivalente, corrispondenti al 13,7% delle emissioni mondiali. La differenza tra i due scenari ammonta a circa 3,8 miliardi di tonnellate di gas serra ogni anno. Il risultato evidenzia come le modalità di attuazione delle politiche climatiche possano incidere profondamente sull’efficacia degli obiettivi internazionali, anche quando questi ultimi rimangono invariati.

Al Gore: “abbiamo le soluzioni necessarie per ridurre le emissioni”

Al Gore, ex vicepresidente degli Stati Uniti e cofondatore di Climate TRACE, ha sottolineato l’importanza di trasformare gli impegni internazionali in programmi operativi fondati su informazioni dettagliate. “Perseguire questi obiettivi senza un piano è come cercare di cucinare un pasto avendo tutti gli ingredienti ma senza una ricetta. Alla fine si porta qualcosa in tavola, ma non è il pasto necessario per avere energie fino alla fine della giornata”, ha dichiarato Gore. “Abbiamo le soluzioni necessarie per ridurre le emissioni. Ciò di cui i leader hanno bisogno adesso è la ricetta che individui la combinazione di luoghi e interventi necessaria per ottenere il miglior risultato. I dati di Climate TRACE ci mostrano con precisione dove indirizzare le azioni per massimizzarne l’impatto. Ora i leader devono agire”, ha aggiunto.

Energia pulita ed elettrificazione: emissioni quasi dimezzate nei nuovi scenari

La ricerca attribuisce un ruolo fondamentale alla disponibilità di energia elettrica prodotta da fonti pulite. Associare l’elettrificazione alla realizzazione di nuova capacità energetica a basse emissioni può consentire di ottenere riduzioni dei gas serra quasi doppie, con costi per tonnellata di CO₂ equivalente abbattuta che possono scendere fino a un ventesimo rispetto ad altre strategie. Il rapporto evidenzia tuttavia che l’elettrificazione non garantisce automaticamente un miglioramento delle prestazioni ambientali. La sostituzione dei combustibili fossili con tecnologie elettriche deve essere accompagnata da un sistema di produzione energetica adeguato. La diffusione di veicoli elettrici e pompe di calore, per esempio, potrebbe determinare un aumento delle emissioni del settore elettrico qualora la domanda aggiuntiva venisse soddisfatta attraverso centrali alimentate a carbone o gas. In queste condizioni, le emissioni derivanti dalla produzione di elettricità potrebbero compensare i benefici ottenuti con l’elettrificazione. Nel settore degli edifici, l’abbinamento tra elettrificazione ed energia pulita permetterebbe invece di conseguire una riduzione delle emissioni superiore del 50% rispetto a una strategia basata esclusivamente sull’elettrificazione alimentata dall’attuale rete elettrica.

Inquinamento atmosferico e salute pubblica: il ruolo della riduzione delle polveri sottili

La transizione energetica potrebbe produrre importanti benefici anche per la salute pubblica, attraverso la diminuzione dell’esposizione alle polveri sottili PM2.5. Secondo lo studio, gli edifici, i trasporti e la produzione di acciaio rappresentano complessivamente quasi un terzo dell’esposizione mondiale al particolato fine di origine antropica. Il carico sanitario associato a queste emissioni risulta particolarmente elevato nelle aree più vicine agli impianti e alle altre fonti inquinanti. Il raggiungimento dell’obiettivo 35×35 potrebbe ridurre di oltre il 60% a livello globale il carico di inquinamento da PM2.5 attribuibile a questi settori. I benefici sanitari delle strategie di elettrificazione potrebbero pertanto essere particolarmente rilevanti per le economie in via di sviluppo.

Climate TRACE lancia le previsioni in tempo reale dell’inquinamento industriale

In concomitanza con la pubblicazione del rapporto, Climate TRACE introduce una nuova funzionalità dedicata alle previsioni in tempo reale dell’inquinamento atmosferico industriale. Il sistema consente di osservare come le polveri sottili PM2.5 provenienti da fabbriche, centrali elettriche e altre importanti fonti puntuali si disperdano nell’atmosfera, utilizzando dati meteorologici aggiornati in tempo reale. La nuova piattaforma, accessibile attraverso la sezione dedicata all’inquinamento atmosferico di Climate TRACE, permette di analizzare il trasporto delle particelle inquinanti e di collegare le emissioni industriali alle condizioni atmosferiche che ne influenzano la diffusione.

Rifiuti e discariche: ridurre le emissioni di metano con interventi meno costosi

Un altro settore nel quale lo studio individua importanti opportunità di riduzione delle emissioni è quello della gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle discariche non adeguatamente gestite. Secondo Climate TRACE, raggiungere l’obiettivo della COP31 di dimezzare la crescita dei rifiuti consentirebbe di diminuire le emissioni previste dal loro smaltimento del 7,5%, equivalente a circa 80,7 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. La riduzione potrebbe tuttavia essere almeno doppia intervenendo anche sui rifiuti già presenti nelle discariche scoperte e non gestite. La ricerca evidenzia infatti che il contenimento delle emissioni di metano provenienti dai rifiuti già accumulati può essere realizzato a un costo pari a circa un decimo di quello attualmente sostenuto per la gestione delle emissioni dei rifiuti. La copertura e la gestione delle discariche non controllate rappresentano quindi una delle opportunità economicamente più convenienti individuate dall’analisi per rafforzare l’efficacia degli impegni climatici internazionali.

Edifici, l’elettrificazione può ridurre i consumi energetici dieci volte più degli interventi tradizionali

Il rapporto dedica particolare attenzione anche al settore edilizio, confrontando l’efficacia dell’elettrificazione con quella delle misure di efficienza energetica comunemente adottate. Secondo i risultati, gli interventi di elettrificazione possono determinare una riduzione della domanda energetica superiore di oltre dieci volte rispetto a molte misure tradizionali applicate singolarmente all’involucro degli edifici, come l’installazione di materiali isolanti per limitare le dispersioni termiche durante il riscaldamento e il raffrescamento. Un vantaggio analogo emerge anche sul fronte delle emissioni di gas serra. L’elettrificazione completa degli edifici su scala mondiale potrebbe consentire una riduzione potenziale di circa 3,5 miliardi di tonnellate di CO₂ equivalente. Questi risultati evidenziano il contributo che la trasformazione degli impianti energetici degli edifici potrebbe offrire agli obiettivi climatici internazionali, soprattutto se accompagnata da una maggiore disponibilità di energia elettrica pulita.

Città e governi locali, nuovi progetti per pianificare la riduzione delle emissioni

Le informazioni raccolte da Climate TRACE sono destinate anche a sostenere le decisioni delle amministrazioni territoriali. La coalizione sta collaborando con C40 Cities, il Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) e la Under2 Coalition per sviluppare programmi pilota dedicati alla pianificazione delle politiche climatiche nelle città, nei governi locali e nelle amministrazioni statali. Le iniziative intendono aiutare gli enti territoriali, molti dei quali dispongono di inventari delle emissioni incompleti, ad accedere ai dati di Climate TRACE, confrontarli con le informazioni ufficiali già disponibili e individuare percorsi di riduzione dei gas serra coerenti con i rispettivi obiettivi ambientali. L’utilizzo di dati riferiti ai singoli impianti e alle specifiche fonti emissive permette di superare una valutazione esclusivamente aggregata dell’inquinamento e di individuare con maggiore precisione le attività sulle quali intervenire.

Intelligenza artificiale e monitoraggio delle emissioni: le nuove funzionalità della piattaforma

Per rendere più accessibile questo livello di pianificazione, Climate TRACE sta ampliando le funzionalità della propria piattaforma pubblica e l’accesso alle informazioni relative alle singole fonti emissive. Tra le novità figura un’interfaccia integrata di intelligenza artificiale, attraverso la quale è possibile interrogare la banca dati utilizzando domande formulate in linguaggio naturale e ottenere direttamente informazioni e analisi basate sui dati raccolti dalla coalizione. Gli strumenti disponibili consentono inoltre di elaborare scenari specifici per settore, valutare i percorsi di riduzione delle emissioni più convenienti dal punto di vista economico e individuare interventi ad alto impatto adattati alle caratteristiche delle singole giurisdizioni territoriali. Il cofondatore di Climate TRACE, Gavin McCormick, ha richiamato l’attenzione sul ruolo delle scelte operative nell’efficacia delle strategie ambientali. “Il nostro monitoraggio a livello di singolo impianto ha portato alla luce moltissimi casi in cui è il modo in cui si attuano gli interventi a determinarne l’impatto”, ha dichiarato McCormick.