Portare l’elettrificazione dei consumi finali globali al 35% entro il 2035, rispetto a una quota attuale di circa il 20%. È uno degli obiettivi al centro dell’agenda della presidenza della COP31 di Antalya, dove la transizione energetica entra in una fase decisiva: trasformare gli impegni climatici internazionali in politiche efficaci, investimenti e risultati concreti. Una sfida che riguarda non soltanto la diffusione delle fonti rinnovabili, ma anche la capacità di rendere il cambiamento sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. L’elettrificazione alimentata da energie rinnovabili rappresenta uno dei pilastri della strategia per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la decarbonizzazione. Tuttavia, il raggiungimento degli obiettivi richiede un approccio che non si limiti alle infrastrutture e alle tecnologie, ma coinvolga direttamente territori, istituzioni e comunità locali. È quanto emerso nel corso di un incontro dedicato al ruolo dell’elettrificazione nella transizione energetica globale, che ha riunito rappresentanti del WWF Italia, di IRENA, delle istituzioni, del mondo accademico e di diverse organizzazioni impegnate sui temi della sostenibilità e dell’inclusione sociale.

COP31 di Antalya, l’obiettivo del 35% di elettrificazione entro il 2035

La sfida centrale della COP31 è quella dell’attuazione. Gli obiettivi condivisi a livello internazionale devono tradursi in interventi capaci di incidere concretamente sul sistema energetico, favorendo una maggiore diffusione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e una progressiva riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili. Il traguardo indicato dalla presidenza della conferenza, che punta a raggiungere il 35% di elettrificazione dei consumi finali mondiali entro il 2035, costituisce un riferimento per accelerare questa trasformazione rispetto all’attuale livello di circa il 20%. Nel corso dell’incontro è stata evidenziata la necessità di affiancare agli investimenti energetici una maggiore attenzione alla partecipazione delle comunità locali. Trasparenza nelle decisioni, coinvolgimento dei territori fin dalle prime fasi progettuali e condivisione dei benefici sono considerati elementi fondamentali per rafforzare la fiducia e facilitare la realizzazione delle infrastrutture necessarie. Un ruolo importante è attribuito anche alle comunità energetiche, considerate uno degli strumenti attraverso cui favorire la partecipazione alla produzione e all’utilizzo dell’energia rinnovabile. Le esperienze locali mostrano come decarbonizzazione, innovazione e inclusione sociale possano rafforzarsi reciprocamente, purché il percorso affronti anche le disuguaglianze e la povertà energetica.

WWF Italia: la transizione energetica deve migliorare la vita delle persone

Nel corso dell’evento è intervenuta Alessandra Prampolini, Direttrice Generale del WWF Italia, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di valutare i risultati della transizione energetica anche attraverso i benefici prodotti per la popolazione e per l’ambiente. “L’elettrificazione da fonti rinnovabili è uno degli strumenti fondamentali per dare concretezza agli impegni climatici internazionali e accelerare la transizione fuori dai combustibili fossili, un tema che sta assumendo un ruolo centrale anche alla COP31di Antalya. Per il WWF Italia, però, il successo di questa trasformazione si misura anche nella sua capacità di migliorare la vita delle persone: aria più pulita, benefici per la salute, contrasto alla povertà energetica e nuove opportunità per le comunità. Perché questi benefici diventino realtà, servono politiche adeguate, una pianificazione che tuteli la biodiversità e un coinvolgimento reale dei territori. La transizione energetica deve essere un cambiamento condiviso, in cui la tutela del clima e della natura vada di pari passo con il benessere e la giustizia sociale”. Le parole della Direttrice Generale del WWF Italia mettono in evidenza il legame tra lotta al cambiamento climatico, tutela della biodiversità e giustizia sociale. L’elettrificazione da fonti rinnovabili viene così inserita in una prospettiva che comprende anche il miglioramento della qualità dell’aria, la protezione della salute e la creazione di nuove opportunità per le comunità. In questo quadro, la pianificazione delle infrastrutture energetiche assume un’importanza centrale, poiché deve accompagnare la diffusione delle rinnovabili senza trascurare la conservazione degli ecosistemi e il coinvolgimento dei territori interessati.

IRENA, Francesco La Camera: “comunità e natura al centro della transizione”

Sulla dimensione sociale e ambientale del cambiamento è intervenuto anche Francesco La Camera, Direttore Generale di IRENA, sottolineando l’importanza di progettare la transizione energetica attraverso un modello capace di conciliare sviluppo delle rinnovabili, tutela della natura e sostegno alle fasce più vulnerabili. “La transizione è più veloce quando si progetta nel rispetto della natura, quando le comunità partecipano ai progetti e ne traggono un vantaggio concreto, e quando si sostengono le famiglie più vulnerabili”, ha sottolineato La Camera durante il suo intervento. Il coinvolgimento delle comunità e la distribuzione dei benefici assumono quindi un ruolo rilevante nell’accelerazione della transizione energetica. La realizzazione dei progetti deve essere accompagnata da condizioni che favoriscano la partecipazione e consentano anche alle famiglie economicamente più fragili di beneficiare del cambiamento del sistema energetico.

Comunità energetiche e territori, il ruolo della partecipazione

Il rapporto tra territori, crisi climatica e sviluppo delle energie rinnovabili è stato approfondito da Mariagrazia Midulla, Senior Advisor del WWF Italia, che ha posto l’accento sulla necessità di costruire processi decisionali partecipati e una governance in grado di coinvolgere istituzioni e diversi soggetti interessati. “I territori, le comunità locali sono i luoghi dove sempre più la crisi climatica manifesta i suoi impatti e provoca danni e perdite. Ma i territori oggi sono e devono essere sempre più protagonisti della soluzione. I processi di partecipazione sin dalla fase progettuale e il coinvolgimento nei vantaggi e benefici, non solo attraverso le comunità energetiche, sono elementi essenziali di accettazione e coesione sociale. Serve però una vera governance dei processi sia da parte delle istituzioni che da parte dei vari stakeholders. Tra i co-benefici per i territori e i cittadini del modello fondato sulle rinnovabili, c’è l’enorme differenza in termini di inquinamento e, quindi, di impatto sulla salute e sull’ambiente. L’elettrificazione, unita all’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, porta un enorme vantaggio in termini di efficienza e di emissioni.Ci auguriamo che la COP di Antalya rafforzi la transizione: l’annuncio da parte di molti Stati che hanno definito vere e proprie roadmap di transizione fuori dai combustibili fossili (TAFF) èsono un segnale positivo che speriamo possa estendersi e diventare processo di dialogo e di ponti”. Il contributo di Midulla evidenzia come i territori rappresentino contemporaneamente le aree in cui si manifestano gli effetti della crisi climatica e i luoghi in cui possono svilupparsi soluzioni concrete. La partecipazione fin dalla progettazione e la condivisione dei vantaggi degli interventi energetici vengono individuate come condizioni essenziali per favorire l’accettazione sociale delle trasformazioni. Un altro aspetto riguarda i benefici ambientali e sanitari della diffusione delle rinnovabili. La combinazione tra elettrificazione ed energia pulita consente infatti di intervenire sull’efficienza energetica e sulle emissioni, con conseguenze positive anche sulla qualità dell’ambiente e sulla salute.

Transizione fuori dai combustibili fossili, le roadmap degli Stati alla COP31

Tra i temi affrontati durante l’incontro figura anche il percorso internazionale di superamento dei combustibili fossili. In particolare, è stato richiamato l’annuncio di numerosi Stati che hanno definito specifiche roadmap di transizione, indicate con la sigla TAFF. Il WWF Italia considera queste iniziative un segnale positivo, auspicando che possano estendersi e contribuire a rafforzare il dialogo internazionale. L’obiettivo è favorire un processo nel quale gli impegni assunti dai governi trovino applicazione attraverso politiche e strumenti capaci di sostenere concretamente la decarbonizzazione. In questa prospettiva, la COP31 di Antalya rappresenta un momento di confronto non soltanto sulle ambizioni climatiche, ma soprattutto sulle condizioni necessarie per realizzarle, con particolare attenzione al rapporto tra investimenti, infrastrutture, protezione della natura ed equità sociale.

WWF, IRENA, istituzioni e università a confronto sull’elettrificazione

L’incontro, moderato da Bernardo Tarantino, Responsabile Affari Istituzionali del WWF Italia, ha visto la partecipazione di esponenti di organizzazioni ambientali, istituzioni, enti di ricerca e realtà impegnate nella sostenibilità. Sono intervenuti Alessandra Prampolini del WWF Italia, Giulio Lo Iacono di ASviS, Veronica Cavallucci del Comune di Assisi, Francesco La Camera di IRENA, Mariagrazia Midulla del WWF Italia e Giulia Genuardi della Fondazione Enel. Al confronto hanno preso parte anche Stefania Farina del Salone Internazionale del Libro, Elisa Moretti ed Ettore Stamponi dell’Università di Perugia – CIRIAF, Simona Fabiani della CGIL e Federica Ammaturo della Fondazione The Economy of Francesco. La presenza di soggetti provenienti da ambiti differenti riflette la dimensione trasversale della transizione energetica, che coinvolge politiche climatiche, innovazione tecnologica, ricerca, lavoro e inclusione sociale. Al centro del confronto resta la necessità di rendere operativi gli obiettivi internazionali, attraverso un modello di elettrificazione fondato sulle rinnovabili che sappia coniugare decarbonizzazione, partecipazione dei territori e tutela dell’ambiente.